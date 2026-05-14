  • «Она сказала «Да!» Футбольный судья Янчук сделал предложение девушке прямо на поле
Судья Второй лиги Янчук сделал предложение девушке прямо на поле.

Футбольный судья Макар Янчук сделал предложение своей девушке Алине перед матчем LEON-Второй Лиги Б.

30-летний рефери был назначен на игру «Иркутск» – «Спартак-2».

Перед началом встречи ведущий на стадионе попросил возлюбленную Янчука выйти на поле.

Арбитр встал на колено перед девушкой и протянул ей кольцо. Она сказала «Да!»

- После просмотра видеоповтора решение изменено
Куда ВАР смотрит?Кольцо не налазит,перепомолвку надо назначать!)))
Ответ Сергей Круг
Во второй лиге Вара нет, оставят как есть
Ответ Сергей Круг
Тогда назначаем свободный удар.😁😁😁
Счастья молодым!
Я бы просто порадовался за людей💕🍾🌹
Классный поступок, девушки любят такое...... Я вообще не романтик, жена обижается на это, 22 года вместе, но романтики мало, а ей хочется, особенно после всяких мыльных опер, а потом выходит так, сделал подарок, значит накосячил, подозрения и тд, думаешь да лучше ничего не делать)
22 года, бро. Целый срок. У нас с женой скоро 10 лет будет. Романтика? Да, двое детсадовских детей тебе такую романтику устроят, что мама не горюй. А отдать бабушкам и дедушкам нельзя - их просто нет.
Я трёх вырастил, дочек, уже совершеннолетние, мама помогал с воспитанием, сейчас уже ее нет, жена сирота, ее отец за три дня до женитьбы умер, тупо просто расписались, мать ещё раньше, но ниче, живем, дочки хорошие выросли, не гуляют, старшая в Красноярске администратором в кафе, младшая на архитектора учится в Кемерово, средняя с дцп с нами, но она самостоятельная, с парнем дружит, короче всё норм, жизнь идёт)
Мы так и поверили, судья 🤭
"А тебе, лысый, я телефон не скажу" (с)
- Ты отсудишь за меня сегодня? - и протягивает ей свисток.
Она сказала "да!"
Да ради бога. Счастья молодым. Не судите судью.
Пацаны, берегите себя! Дома вас ждут родители...
