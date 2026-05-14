«Она сказала «Да!» Футбольный судья Янчук сделал предложение девушке прямо на поле

Футбольный судья Макар Янчук сделал предложение своей девушке Алине перед матчем LEON-Второй Лиги Б.

30-летний рефери был назначен на игру «Иркутск » – «Спартак-2 ».

Перед началом встречи ведущий на стадионе попросил возлюбленную Янчука выйти на поле.

Арбитр встал на колено перед девушкой и протянул ей кольцо. Она сказала «Да!»