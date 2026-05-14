«Она сказала «Да!» Футбольный судья Янчук сделал предложение девушке прямо на поле
Судья Второй лиги Янчук сделал предложение девушке прямо на поле.
Футбольный судья Макар Янчук сделал предложение своей девушке Алине перед матчем LEON-Второй Лиги Б.
30-летний рефери был назначен на игру «Иркутск» – «Спартак-2».
Перед началом встречи ведущий на стадионе попросил возлюбленную Янчука выйти на поле.
Арбитр встал на колено перед девушкой и протянул ей кольцо. Она сказала «Да!»
Источник: LEON-Вторая Лига Б
