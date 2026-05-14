  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артета, Кэррик, Гвардиола, Ираола, Ле Бри и Эндрюс номинированы на приз лучшему тренеру сезона в АПЛ
56

Артета, Кэррик, Гвардиола, Ираола, Ле Бри и Эндрюс номинированы на приз лучшему тренеру сезона в АПЛ

Артета, Кэррик и Гвардиола претендуют на приз лучшему тренеру сезона в АПЛ.

АПЛ назвала имена номинантов на приз лучшему тренеру сезона. 

На награду претендуют 6 специалистов. Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов, которое продлится до 18 мая. 

В число номинантов попали:

Кит Эндрюс («Брентфорд») – 14 побед, 9 ничьих, 13 поражений, разница мячей – «+3»;

Микель АртетаАрсенал») – 24 победы, 7 ничьих, 5 поражений, разница мячей – «+42»;

Майкл Кэррик («Манчестер Юнайтед») – 10 побед, 3 ничьих, 2 поражения, разница мячей – «+11»;

Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 23 победы, 8 ничьих, 5 поражений, разница мячей – «+43»;

Андони Ираола («Борнмут») – 13 побед, 16 ничьих, 7 поражений, разница мячей – «+4»;

Режис Ле Бри («Сандерленд») – 12 побед, 12 ничьих, 12 поражений, разница мячей – «-9». 

«Зенит» уже точно чемпион?34746 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт АПЛ
logoМикель Артета
logoКит Эндрюс
logoАрсенал
logoБрентфорд
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoМанчестер Юнайтед
logoПеп Гвардиола
logoМайкл Кэррик
logoАндони Ираола
logoБорнмут
logoРежис Ле Бри
logoСандерленд
56 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я бы дал либо чемпиону (особенно, если это будет Арсенал, столько шли к титулу), либо Ираоле за монструозную работу с Борнмутом. Летом потерял трех основных защитников из четырех (!), зимой - лидера атаки Семеньо, но не просто не остановился, а сохранил зрелищный футбол, обновил результаты и сейчас буквально в паре побед от признанных топов. Теперь Борнмут сыграет в еврокубках, если вообще не в ЛЧ. А еще Ираола вывел на новый уровень такие таланты, как Крупи или Скотт. Фантастика!
Ответ Cearvm
Я бы дал либо чемпиону (особенно, если это будет Арсенал, столько шли к титулу), либо Ираоле за монструозную работу с Борнмутом. Летом потерял трех основных защитников из четырех (!), зимой - лидера атаки Семеньо, но не просто не остановился, а сохранил зрелищный футбол, обновил результаты и сейчас буквально в паре побед от признанных топов. Теперь Борнмут сыграет в еврокубках, если вообще не в ЛЧ. А еще Ираола вывел на новый уровень такие таланты, как Крупи или Скотт. Фантастика!
Селекция у Борнмута топовая, почти все молодые игроки раскрываются. Крупи, Райан, Скотт, Хейсен, Керкез, Забарный, Семеньо, Хилл, Уаттара
Росеньора почему нет?
Ответ headmaster
Росеньора почему нет?
Все куплено.
Ответ headmaster
Росеньора почему нет?
Расисты
Артета не номинирован, а доминирован.
Сильнейший сезон АПЛ без явного лидера, который выше всех на голову.

Давно такой зарубы до самого конца не было, как за чемпионство, так и за еврокубки. Даже за выживание борьба до конца. Топище.

А если посмотреть, что еще и в каждом финале еврокубков есть английская команда - то еще и об уровне силы можно сказать, конкуренция бешеная в Англии.

Все, кто говорит что сезон слабый, видимо совсем в футболе не разбирается.
Ответ Mykytka
Сильнейший сезон АПЛ без явного лидера, который выше всех на голову. Давно такой зарубы до самого конца не было, как за чемпионство, так и за еврокубки. Даже за выживание борьба до конца. Топище. А если посмотреть, что еще и в каждом финале еврокубков есть английская команда - то еще и об уровне силы можно сказать, конкуренция бешеная в Англии. Все, кто говорит что сезон слабый, видимо совсем в футболе не разбирается.
Тоже считаю, что это сложный сезон для всех команд АПЛ, а не только для 4-5. Плотность таблицы такая, что почти каждый за что-то борется. В прошлом нас разбаловали 100 очков, но это было бы невозможно, если бы уровень сопротивления был сопоставим. Середняки и подвал уничтожались с разгромным счётом стабильно. Не знаю, кому было интересно смотреть такой футбол)
Ответ Артур Азимов
Тоже считаю, что это сложный сезон для всех команд АПЛ, а не только для 4-5. Плотность таблицы такая, что почти каждый за что-то борется. В прошлом нас разбаловали 100 очков, но это было бы невозможно, если бы уровень сопротивления был сопоставим. Середняки и подвал уничтожались с разгромным счётом стабильно. Не знаю, кому было интересно смотреть такой футбол)
Именно!

Запредельный уровень борьбы. Просто для некоторых команд (и болельщиков) может сам по себе быть сезон провальный, в плане результатов. Но сам по себе - огонь!
Ираола тренер сезона, без вариантов, хотя конечно отдадут приз доминатору за его харамбольное чемпионство. Ираола потерял Хейсена, Забарного, Керкеза и Семеньо, а его Борнмут играет в один из самых ярких футболов в АПЛ, если не самый, не проигрывает 16 матчей подряд и претендует на попадание в ЛЧ. Матчи Борнмута просто чистое наслаждение для нейтрального болельльщика, особенно на фоне того регби, в которое превратилась АПЛ в этом сезоне под влиянием Арсенальского харамбола.
Ответ Travis Henderson
Ираола тренер сезона, без вариантов, хотя конечно отдадут приз доминатору за его харамбольное чемпионство. Ираола потерял Хейсена, Забарного, Керкеза и Семеньо, а его Борнмут играет в один из самых ярких футболов в АПЛ, если не самый, не проигрывает 16 матчей подряд и претендует на попадание в ЛЧ. Матчи Борнмута просто чистое наслаждение для нейтрального болельльщика, особенно на фоне того регби, в которое превратилась АПЛ в этом сезоне под влиянием Арсенальского харамбола.
Бепантен. Поможет от жжения.
Ответ Shah Kz
Бепантен. Поможет от жжения.
Ему уже ничего не поможет судя по всему)
Кто возьмёт АПЛ - тот им и станет.
Проблема в том, что голосуют фанаты, а они и Каррика могут вытянуть, которому давать за полгода просто несправедливо. Если Арсенал станет чемпионом, то выигрывать должен Артета, а единственный конкурент — Ираола, если Борнмут попадёт в ЛЧ
Ответ S. A.
Проблема в том, что голосуют фанаты, а они и Каррика могут вытянуть, которому давать за полгода просто несправедливо. Если Арсенал станет чемпионом, то выигрывать должен Артета, а единственный конкурент — Ираола, если Борнмут попадёт в ЛЧ
А если и Арсенал чемпионом не станет, и Борнмут в ЛЧ не попадет? Кто тогда?
Ответ Alexander Tryapyshko
А если и Арсенал чемпионом не станет, и Борнмут в ЛЧ не попадет? Кто тогда?
Тогда Кэррик)))
Ираола без вариантов вообще
Лучшим тренером сезона будет тренер Чемпионской команды!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов Азии 2. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Гамба Осака» в финальном матче
9 минут назад
Моуринью встретится с Пересом на следующей неделе, они завершат процесс назначения в «Реал». Жозе сказал людям в «Бенфике», что уходит
17 минут назад
Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
40 минут назад
Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
47 минут назад
Лига PARI. «Родина» играет с «Арсеналом», «Факел» против «Волги», «Уфа» в гостях у костромского «Спартака», «Черноморец» принимает «Урал»
53 минуты назадLive
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определят чемпиона в последнем туре
сегодня, 09:45
У «Спартака» рекордная посещаемость на «Лукойл Арене» за последние 7 лет – 519 093 зрителя в сезоне-2025/26
сегодня, 09:33
Агент Мусаева о критике форварда: «Факты показывают, что ситуация неплохая. Даже в этом сезоне у него 6 голов. У Облякова 8 пенальти – если бы половину забил Тамерлан, у него было бы 10 голов»
сегодня, 09:30
«Общение с девочками мешает футболу?» Карпина рассмешил вопрос 9-летнего мальчика во Владикавказе
сегодня, 09:22Видео
Талалаев об ужесточении лимита: «На «Балтику» это никак не повлияет. Понижение общего уровня РПЛ может быть. Остаюсь при мнении, что любой лимит ограничивает возможности»
сегодня, 09:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» представил форму на новый сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
36 минут назадФото
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
55 минут назад
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
«Байер» – «Гамбург». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 06:45
Рекомендуем