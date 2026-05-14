Артета, Кэррик, Гвардиола, Ираола, Ле Бри и Эндрюс номинированы на приз лучшему тренеру сезона в АПЛ

Артета, Кэррик и Гвардиола претендуют на приз лучшему тренеру сезона в АПЛ.

АПЛ назвала имена номинантов на приз лучшему тренеру сезона. На награду претендуют 6 специалистов. Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов, которое продлится до 18 мая. В число номинантов попали: Кит Эндрюс («Брентфорд ») – 14 побед, 9 ничьих, 13 поражений, разница мячей – «+3»; Микель Артета («Арсенал ») – 24 победы, 7 ничьих, 5 поражений, разница мячей – «+42»; Майкл Кэррик («Манчестер Юнайтед ») – 10 побед, 3 ничьих, 2 поражения, разница мячей – «+11»; Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 23 победы, 8 ничьих, 5 поражений, разница мячей – «+43»; Андони Ираола («Борнмут») – 13 побед, 16 ничьих, 7 поражений, разница мячей – «+4»; Режис Ле Бри («Сандерленд») – 12 побед, 12 ничьих, 12 поражений, разница мячей – «-9».