Артета, Кэррик, Гвардиола, Ираола, Ле Бри и Эндрюс номинированы на приз лучшему тренеру сезона в АПЛ
На награду претендуют 6 специалистов. Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов, которое продлится до 18 мая.
В число номинантов попали:
Кит Эндрюс («Брентфорд») – 14 побед, 9 ничьих, 13 поражений, разница мячей – «+3»;
Микель Артета («Арсенал») – 24 победы, 7 ничьих, 5 поражений, разница мячей – «+42»;
Майкл Кэррик («Манчестер Юнайтед») – 10 побед, 3 ничьих, 2 поражения, разница мячей – «+11»;
Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 23 победы, 8 ничьих, 5 поражений, разница мячей – «+43»;
Андони Ираола («Борнмут») – 13 побед, 16 ничьих, 7 поражений, разница мячей – «+4»;
Режис Ле Бри («Сандерленд») – 12 побед, 12 ничьих, 12 поражений, разница мячей – «-9».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт АПЛ
Давно такой зарубы до самого конца не было, как за чемпионство, так и за еврокубки. Даже за выживание борьба до конца. Топище.
А если посмотреть, что еще и в каждом финале еврокубков есть английская команда - то еще и об уровне силы можно сказать, конкуренция бешеная в Англии.
Все, кто говорит что сезон слабый, видимо совсем в футболе не разбирается.
Запредельный уровень борьбы. Просто для некоторых команд (и болельщиков) может сам по себе быть сезон провальный, в плане результатов. Но сам по себе - огонь!