  • Хайкина не вызовут в сборную Норвегии на ЧМ-2026 – вне зависимости от того, даст ли ФИФА разрешение (TV2)
Хайкина не вызовут в сборную Норвегии на ЧМ-2026 – вне зависимости от того, даст ли ФИФА разрешение (TV2)

Ранее стало известно, что ФИФА отклонила заявку на участие вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина в ЧМ-2026 со сборной Норвегии. Голкипер не соответствует требованиям устава относительно продолжительности пребывания в стране, за которую он хочет выступать.

Как сообщает TV2, Норвежская футбольная ассоциация (NFF) ведет переговоры с ФИФА, чтобы найти решение. Однако это ни на что не повлияет в краткосрочной перспективе – руководство сборной решило, что включать Хайкина в заявку на чемпионат мира будет неправильно, вне зависимости от того, даст ли ФИФА разрешение. 

Отмечается, что некоторые футболисты сборной Норвегии выступали против вызова 30-летнего голкипера на мировое первенство, учитывая, что до этого он никогда не играл за национальную команду. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TV2
Это было бы некрасиво по отношению к тем, кто вывел команду на ЧМ. Всё правильно
Игнашевич не играл в отборе к ЧМ-2018, но в финальной части очень помог. Так что все красиво, он лучший вратарь сейчас в Норвегии (и все уперлось в ФИФА)
Игнашевич всетаки вернулся и не последний человек до этого был в сборной, это совершенно разные ситуации
Ну что сынку, помогли тебе твои норвеги!
Да и евреи тоже )
Он это для жизни делал, а не для ЧМ.
Ну брать в команду должны за уровень, а не за то, сколько сыграл матчей до🤷🏻 Но он для них видимо чужой. Если бы свой провел такой феноменальный сезон за клуб, наверное бы хотя б третьим то поехал.
Для кого чужой, для ФИФА?
Ну это бред. До ЧМ меньше месяца, а ещё не понятно сможет ли человек сыграть свой первый матч за сборную вообще.

Рассказывать истории про то, что "он для них чужой" - ерунда какая то, по моему. Если бы там ещё ну звезда какая то мирового масштаба была - ладно. Но так никто бы адекватно не стал бы держать для него место.
Семак не играл в отборе на ЕВРО 2008, а затем на самом турнире был капитаном, ничего страшного в этом нет
Надо было представляется норвежским еврееем, вопросов ни кто не задал бы.
Этому теперь только каминг аут может помочь. Негром он не сможет стать физически, а игра с гражданствами не прокатила.
Странно , вроде и вратарей то нет приличных , нюланд грека плотно сел
Короче, как Хайкин не старался, все равно признан расово непригодным.
чистые идиоты, усилить команду, лучший вратарь сейчас в Лиге, ещё и с паспортом
ахахахахахахахаха)))))))))))
лучший вратарь...посмотри финал кубка с бранном
Никого не жалко. Никого.
Квота в сборной есть только для черного еврея, для русского еврея нет квот🤦
чёрные евреи это фалаши из эфиопии их много служит в армии израиловки...пушкина предки были как раз из них
