Хайкина не вызовут в сборную Норвегии на ЧМ-2026 – вне зависимости от того, даст ли ФИФА разрешение (TV2)

Хайкина не вызовут на ЧМ-2026.

Никита Хайкин не сыграет на чемпионате мира.

Ранее стало известно, что ФИФА отклонила заявку на участие вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина в ЧМ-2026 со сборной Норвегии. Голкипер не соответствует требованиям устава относительно продолжительности пребывания в стране, за которую он хочет выступать.

Как сообщает TV2, Норвежская футбольная ассоциация (NFF) ведет переговоры с ФИФА, чтобы найти решение. Однако это ни на что не повлияет в краткосрочной перспективе – руководство сборной решило, что включать Хайкина в заявку на чемпионат мира будет неправильно, вне зависимости от того, даст ли ФИФА разрешение.

Отмечается, что некоторые футболисты сборной Норвегии выступали против вызова 30-летнего голкипера на мировое первенство, учитывая, что до этого он никогда не играл за национальную команду.