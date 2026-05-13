«Сити» красиво прощается с Бернарду и Стоунзом. Переодели легенд в братьев из Oasis
Джон Стоунз и Бернарду Силва завоевали по 19 трофеев с «Манчестер Сити», уже этим летом футболисты попрощаются с клубом. «Горожане» красиво провожают легенд. Игроки примерили образы самых известных фанатов «Сити» – братьев Галлахер из группы Oasis.
«Сити» попросил всемирно известного фотографа Кевина Камминса, работавшего с Oasis, Joy Division и The Smiths, воссоздать свой культовый снимок Галлахеров.
Вместо Ноэла и Лиама в кадре оказались Джон и Бернарду.
Лиам в восторге: «Легендарно!»
Как вам идея и реализация?