После этого фола «Реал» забил победный мяч – и всем все равно 😞

«Реал» вырвал победу у «Сельты» на последних секундах матча. Но перед голом, как это полагается, нашелся повод для скандала. Только вот поднялся он уже после матча, ведь судейская бригада…

В общем, судите сами. 21-летний Мануэль Анхель попытался отобрать мяч.

Другой угол.

По этому кадру отлично видно, что даже если игрок «Реала» добрался до мяча, то сначала он ударил пяткой футболиста «Сельты».

Три очка уезжают в Мадрид.