Нету об инциденте с болбоем: «Хотел быстрее забрать мяч и слегка толкнул его – «Челси» проигрывал, было очень много эмоций. Я отдал ему свою футболку и извинился 35 раз, наверное»

Педру Нету извинился за то, что толкнул болбоя в матче с «ПСЖ».

Полузащитник «Челси » Педру Нету извинился за инцидент с болбоем во время матча с «ПСЖ ».

«Синие» в гостях уступили «ПСЖ» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В ходе встречи главный тренер парижан Луис Энрике велел болбою на «Парк-де-Пренс» не отдавать мяч сопернику. После этого Нету подошел и толкнул юношу, отобрав у него мяч, отчего болбой упал на газон.

«Я хочу извиниться за ситуацию, которая произошла на поле с болбоем. Я уже поговорил с ним. Это было в разгар матча. Мы проигрывали, и я хотел забрать мяч. Я слегка толкнул его и понял, что причинил ему боль. Я не такой. Я отдал ему свою футболку, этого не должно было случиться.

Я правда сожалею об этом. Я извиняюсь перед ним. В тот момент было очень много эмоций. Я хотел побыстрее забрать мяч. Я толкнул его. Он подошел поговорить со мной и рассмеялся, потому что я отдал ему свою футболку. Я извинился, наверное, 35 раз», – сказал Нету в интервью TNT Sports.