  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
29

Нету об инциденте с болбоем: «Хотел быстрее забрать мяч и слегка толкнул его – «Челси» проигрывал, было очень много эмоций. Я отдал ему свою футболку и извинился 35 раз, наверное»

Полузащитник «Челси» Педру Нету извинился за инцидент с болбоем во время матча с «ПСЖ».

«Синие» в гостях уступили «ПСЖ» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В ходе встречи главный тренер парижан Луис Энрике велел болбою на «Парк-де-Пренс» не отдавать мяч сопернику. После этого Нету подошел и толкнул юношу, отобрав у него мяч, отчего болбой упал на газон.

«Я хочу извиниться за ситуацию, которая произошла на поле с болбоем. Я уже поговорил с ним. Это было в разгар матча. Мы проигрывали, и я хотел забрать мяч. Я слегка толкнул его и понял, что причинил ему боль. Я не такой. Я отдал ему свою футболку, этого не должно было случиться.

Я правда сожалею об этом. Я извиняюсь перед ним. В тот момент было очень много эмоций. Я хотел побыстрее забрать мяч. Я толкнул его. Он подошел поговорить со мной и рассмеялся, потому что я отдал ему свою футболку. Я извинился, наверное, 35 раз», – сказал Нету в интервью TNT Sports.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoЧелси
logoПСЖ
болбои
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПедру Нету
logoпремьер-лига Англия
logoлига 1 Франция
logoЛуис Энрике
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Последние минуты игры Челси проигрывает бежит вперед, аут , и вдруг болбой решает не отдавать мяч , посмотрите он специально уводит мяч в сторону . За такое нужно наказывать клуб . Чувак для чего там стоит ? чтобы подавать мячи , и не важно сопернику или своему он должен его подать , а тут тупо не отдавал его , Нету на эмоциях и толкает . Конечно нужно держать эмоции при себе , но и таких ситуаций и провокаций от болбоев не должно быть
Ответ Elementarno
Так он сигнал от Энрике получил не отдавать мяч, что характерно, это вошло в трансляцию. Рукой показывает придержи, не отдавай.
Ответ Sport-417
Энрике должен был отдать Нету ботинки вместе с курткой , если тот футболку мальчику отдал !
Луис виновник всей этой истории .
Хорошего ещё судья никого не наказал - совсем бы был скандал !
Во время таких моментов, начинаешь прекрасно понимать Азара
А неплохая идея была размещать мячи на подставках возле кромки поля...
Ответ Tigris
В мадриде сегодня видел за лицевой размещали.
Ответ turkin dm.
у Байера так же было
А надо было 35 раз надавать по затылку. Один бич-ноунейм, влияет на эпизод, когда на кону миллионы долларов.
Прикольно, болбоям можно зажимать мячи и мешать игре — получат футболку.

Азар не перед кем не извинялся, а спустя 13 лет избитый им болбой пригласил бельгийца на пиар своего бухла. Поэтому Нету нужно было стоять на своем, но там вся команда такая, которая подбежит и извиниться за партнера, чтобы немедленно пропустить пятый.
Эмоции. Бывает. Про футболку вспомнилась стаарая реклама с Бекхемом и болбоем))) мега до сих пор улыбает))
ну ладно, проехали, молодец Педру, да и болбой по указочке проговнил, а потом нарисовал.
Там ещё пацан этот упал, как будто его с гранатомёта вынесли. С ранних лет учатся тому, чему не надо. Футбол стал через чур нежным в таких моментах
Все Азара вспоминают, а я помню, как в матче Спартак-ЦСКА здоровенный такой болбой на Открытии арене нормально так приложил Милана Гайича в борьбе за мяч... КДК потом оштрафовал Спартак... А тут всем хоть бы хны..
Поджопника надо ему подарить было!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
6 минут назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ на всех стадиях, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь»
24 минуты назад
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
50 минут назад
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
50 минут назад
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Чемпионат России. «Динамо» Махачкала победило «Оренбург», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в субботу
сегодня, 18:30
Лапорта о «Барселоне»: «Нам нужна сильная команда, чтобы противостоять судейским решениям. Мы лидируем в Ла Лиге, а нас демонизируют. На ТВ «Реала» слишком много клеветы»
сегодня, 18:21
Джейми Каррагер: «Эмери идеален для возрождения «МЮ», в АПЛ он лучший тренер после Гвардиолы для этого. То, что Унаи не рассматривают, многое говорит о современном футболе»
сегодня, 18:02
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
28 минут назадLive
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
38 минут назад
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
42 минуты назадLive
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
43 минуты назадLive
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
58 минут назадLive
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
сегодня, 18:24Фото
Рекомендуем