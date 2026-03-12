Нету об инциденте с болбоем: «Хотел быстрее забрать мяч и слегка толкнул его – «Челси» проигрывал, было очень много эмоций. Я отдал ему свою футболку и извинился 35 раз, наверное»
Полузащитник «Челси» Педру Нету извинился за инцидент с болбоем во время матча с «ПСЖ».
«Синие» в гостях уступили «ПСЖ» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
В ходе встречи главный тренер парижан Луис Энрике велел болбою на «Парк-де-Пренс» не отдавать мяч сопернику. После этого Нету подошел и толкнул юношу, отобрав у него мяч, отчего болбой упал на газон.
«Я хочу извиниться за ситуацию, которая произошла на поле с болбоем. Я уже поговорил с ним. Это было в разгар матча. Мы проигрывали, и я хотел забрать мяч. Я слегка толкнул его и понял, что причинил ему боль. Я не такой. Я отдал ему свою футболку, этого не должно было случиться.
Я правда сожалею об этом. Я извиняюсь перед ним. В тот момент было очень много эмоций. Я хотел побыстрее забрать мяч. Я толкнул его. Он подошел поговорить со мной и рассмеялся, потому что я отдал ему свою футболку. Я извинился, наверное, 35 раз», – сказал Нету в интервью TNT Sports.
Луис виновник всей этой истории .
Хорошего ещё судья никого не наказал - совсем бы был скандал !
Азар не перед кем не извинялся, а спустя 13 лет избитый им болбой пригласил бельгийца на пиар своего бухла. Поэтому Нету нужно было стоять на своем, но там вся команда такая, которая подбежит и извиниться за партнера, чтобы немедленно пропустить пятый.