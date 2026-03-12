Арбелоа о Винисиусе, не забившем пенальти: «Если кто и умеет вставать после ударов, так это он. Понравилось, что «Бернабеу» ему аплодировал»

Арбелоа о Винисиусе: понравилось, что «Бернабеу» аплодировал после пенальти.

Альваро Арбелоа высказался о пенальти в матче с «Манчестер Сити» (3:0), который Винисиус Жуниор не сумел реализовать .

«Мне понравилась реакция «Бернабеу», то, как Винисиусу аплодировали. Если кто и умеет вставать после ударов, так это он.

До выхода в следующий раунд еще далеко. Я сказал об этом футболистам: это не конец. Мы знаем, какая у «Ман Сити » команда и какой Пеп великий тренер. Уверен, в ответном матче от него опять будут сюрпризы», – сказал главный тренер «Реала ».