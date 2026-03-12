Арбелоа о Винисиусе, не забившем пенальти: «Если кто и умеет вставать после ударов, так это он. Понравилось, что «Бернабеу» ему аплодировал»
Альваро Арбелоа высказался о пенальти в матче с «Манчестер Сити» (3:0), который Винисиус Жуниор не сумел реализовать.
«Мне понравилась реакция «Бернабеу», то, как Винисиусу аплодировали. Если кто и умеет вставать после ударов, так это он.
До выхода в следующий раунд еще далеко. Я сказал об этом футболистам: это не конец. Мы знаем, какая у «Ман Сити» команда и какой Пеп великий тренер. Уверен, в ответном матче от него опять будут сюрпризы», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
49 комментариев
Не понимаю, зачем бьёт Вини у которого прицел на пенальти сбит весь последний год, сколько уже не забил. Дали бы Вальверде пробить, видно же, что в огне, жахнул бы на силу своей пушкой без всех этих перехитрить
У Вини я целом неплохой % реализации пенальти, он до этого все три попытки в этом сезоне забил. Другое дело конкретно Доннаруме наверное стоило бить на силу, а не пытаться его обмануть, он уж слишком хорошо в этом аспекте.
у него за карьеру 67% это очень слабый показатель
Играл хорошо, пенальти надо было отдавать на покер !
Он отдавал, Вальверде не захотел бить сам
Жаль !
Ладно хоть тут мозгов хватило извиниться перед командой и болелами.
Но Арбелоа тоже нашёл повод похвалить. Вообще, удивлен как Хусанов его закрывал в большинстве ситуаций. Я не думал, что Хусанов такой быстрый
Он и в прошлой плей офф конкретно против него хорошо играл. Да и Вини уже не тот, что любого защитника переиграет. Если защ хорош в скорости, цепок, умеет ставить корпус, то у него хорошие шансы будут нынешнего Вини переиграть. Это года 2 назад удавалось лишь единицам делать. Сейчас каждому второму, плюс минус
Не понимаю, зачем подпрыгивать перед ударом - глупость несусветная. Разбежался - ударил. Всё. Лучше бы дал Вальверде пробить - тот бы так и сделал. И был бы у него исторический покер вместо исторического хет-трика.
Некоторые игроки подпрыгивают, чтобы посмотреть куда дернется вратарь и бьют в противоположный угол, но этот же калека не смотрел даже на Доннаруму.
Вини бьёт отвратительно пенальти, но ему постоянно позволяют это делать.
А кто может ему не позволить это делать ? Весь клуб в заложниках у бразила, так как он - любимая кукла Переса.
Как бы не вышло аля Дембеле 2019
Победа Реала была омрачена расисткой выходкой игроков Сити,не давших возможности Вини полюбить угловой флажок.
Главный виновник - Доннарумма. Это ж надо было так поиздеваться над танцором. Сначала дал возможность, потом отнял. Настоящий расист😡
Я перед ударом видел что он не забьет, при этом уверен что Вальверде жахнул бы без шансов для вратаря.
Винисиус даже не понял, в чём заключается смысл прыжка перед ударом. На вратаря он не смотрел.
Вот и весь Винисиус - вместо того, чтобы позволить умнице Вальверде сделать исторический (и скорее всего единственный в карьере) покер, как истинный эгоист забрал мяч и запорол пенальти 🤦🏻♂️ хоть ума хватило извиниться перед болельщиками и (или) партнерами!
Так он его и заработал. Почему никто не пишет об этом?
Ну молодец, что заработал, никто же и не отрицает)
Все же ждали покер? Но по факту, Вини сам заработал. Жаль с послевкусием
