  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Арбелоа о Винисиусе, не забившем пенальти: «Если кто и умеет вставать после ударов, так это он. Понравилось, что «Бернабеу» ему аплодировал»
49

Арбелоа о Винисиусе, не забившем пенальти: «Если кто и умеет вставать после ударов, так это он. Понравилось, что «Бернабеу» ему аплодировал»

Арбелоа о Винисиусе: понравилось, что «Бернабеу» аплодировал после пенальти.

Альваро Арбелоа высказался о пенальти в матче с «Манчестер Сити» (3:0), который Винисиус Жуниор не сумел реализовать.

«Мне понравилась реакция «Бернабеу», то, как Винисиусу аплодировали. Если кто и умеет вставать после ударов, так это он.

До выхода в следующий раунд еще далеко. Я сказал об этом футболистам: это не конец. Мы знаем, какая у «Ман Сити» команда и какой Пеп великий тренер. Уверен, в ответном матче от него опять будут сюрпризы», – сказал главный тренер «Реала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoЛа Лига
logoМанчестер Сити
logoВинисиус Жуниор
logoАльваро Арбелоа
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
49 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не понимаю, зачем бьёт Вини у которого прицел на пенальти сбит весь последний год, сколько уже не забил. Дали бы Вальверде пробить, видно же, что в огне, жахнул бы на силу своей пушкой без всех этих перехитрить
Ответ Ккк_1116498071
Не понимаю, зачем бьёт Вини у которого прицел на пенальти сбит весь последний год, сколько уже не забил. Дали бы Вальверде пробить, видно же, что в огне, жахнул бы на силу своей пушкой без всех этих перехитрить
У Вини я целом неплохой % реализации пенальти, он до этого все три попытки в этом сезоне забил. Другое дело конкретно Доннаруме наверное стоило бить на силу, а не пытаться его обмануть, он уж слишком хорошо в этом аспекте.
Ответ laruff
У Вини я целом неплохой % реализации пенальти, он до этого все три попытки в этом сезоне забил. Другое дело конкретно Доннаруме наверное стоило бить на силу, а не пытаться его обмануть, он уж слишком хорошо в этом аспекте.
у него за карьеру 67% это очень слабый показатель
Играл хорошо, пенальти надо было отдавать на покер !
Ответ OldRedWhite
Играл хорошо, пенальти надо было отдавать на покер !
Он отдавал, Вальверде не захотел бить сам
Ответ Real_v_dushe
Он отдавал, Вальверде не захотел бить сам
Жаль !
Ладно хоть тут мозгов хватило извиниться перед командой и болелами.
Ответ VuNePonimaete
Ладно хоть тут мозгов хватило извиниться перед командой и болелами.
Но Арбелоа тоже нашёл повод похвалить. Вообще, удивлен как Хусанов его закрывал в большинстве ситуаций. Я не думал, что Хусанов такой быстрый
Ответ Тимур Рашидов
Но Арбелоа тоже нашёл повод похвалить. Вообще, удивлен как Хусанов его закрывал в большинстве ситуаций. Я не думал, что Хусанов такой быстрый
Он и в прошлой плей офф конкретно против него хорошо играл. Да и Вини уже не тот, что любого защитника переиграет. Если защ хорош в скорости, цепок, умеет ставить корпус, то у него хорошие шансы будут нынешнего Вини переиграть. Это года 2 назад удавалось лишь единицам делать. Сейчас каждому второму, плюс минус
Не понимаю, зачем подпрыгивать перед ударом - глупость несусветная. Разбежался - ударил. Всё. Лучше бы дал Вальверде пробить - тот бы так и сделал. И был бы у него исторический покер вместо исторического хет-трика.
Ответ Denosaur
Не понимаю, зачем подпрыгивать перед ударом - глупость несусветная. Разбежался - ударил. Всё. Лучше бы дал Вальверде пробить - тот бы так и сделал. И был бы у него исторический покер вместо исторического хет-трика.
Некоторые игроки подпрыгивают, чтобы посмотреть куда дернется вратарь и бьют в противоположный угол, но этот же калека не смотрел даже на Доннаруму.
Вини бьёт отвратительно пенальти, но ему постоянно позволяют это делать.
Ответ Madridista CF
Вини бьёт отвратительно пенальти, но ему постоянно позволяют это делать.
А кто может ему не позволить это делать ? Весь клуб в заложниках у бразила, так как он - любимая кукла Переса.
Ответ Madridista CF
Вини бьёт отвратительно пенальти, но ему постоянно позволяют это делать.
Как бы не вышло аля Дембеле 2019
Победа Реала была омрачена расисткой выходкой игроков Сити,не давших возможности Вини полюбить угловой флажок.
Ответ ander9
Победа Реала была омрачена расисткой выходкой игроков Сити,не давших возможности Вини полюбить угловой флажок.
Главный виновник - Доннарумма. Это ж надо было так поиздеваться над танцором. Сначала дал возможность, потом отнял. Настоящий расист😡
Я перед ударом видел что он не забьет, при этом уверен что Вальверде жахнул бы без шансов для вратаря.
Винисиус даже не понял, в чём заключается смысл прыжка перед ударом. На вратаря он не смотрел.
Вот и весь Винисиус - вместо того, чтобы позволить умнице Вальверде сделать исторический (и скорее всего единственный в карьере) покер, как истинный эгоист забрал мяч и запорол пенальти 🤦🏻‍♂️ хоть ума хватило извиниться перед болельщиками и (или) партнерами!
Ответ BAvaretc2000
Вот и весь Винисиус - вместо того, чтобы позволить умнице Вальверде сделать исторический (и скорее всего единственный в карьере) покер, как истинный эгоист забрал мяч и запорол пенальти 🤦🏻‍♂️ хоть ума хватило извиниться перед болельщиками и (или) партнерами!
Так он его и заработал. Почему никто не пишет об этом?
Ответ ВеликаяДыркаМаксименко
Так он его и заработал. Почему никто не пишет об этом?
Ну молодец, что заработал, никто же и не отрицает)
Все же ждали покер? Но по факту, Вини сам заработал. Жаль с послевкусием
Читайте новости футбола в любимой соцсети
