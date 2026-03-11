Анчелотти приехал посмотреть на Неймара, а он не сыграл из-за «травмы» 🤥. Кстати, сегодня у его сестры день рождения
Неймар снова получил травму!
Бразилец пропустил матч «Сантоса» с «Мирассолом» из-за «травмы». Он пожаловался мышечную усталость накануне игры.
Карло Анчелотти планировал лично посмотреть игру Неймара в этом матче и прилетел на игру.
Фанаты не верят бразильцу и обвиняют его в притворстве. Он ответил на обвинения:
«Меня всегда выставляют виноватым. Очень трудно угодить всем. Очень сложно быть мной. У меня должно хватать смелости, чтобы выдержать это».
Знаете, что самое забавное? 11 марта – день рождения сестры Неймара. Любопытно, что в этот день у бразильца травмы уже 11 лет подряд…
И щечки Нея аж горят, с утрааа горят румянцем!
Пришел дон Карло, у Нея - "травма", бровь Карло в нервозе дрожит.
Потому что из всех вариааантов, Ней к сеструле всегда полетит!