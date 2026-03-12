Росеньор о 2:5: «ПСЖ» каким-то образом забил пять голов при xG 0,8. «Челси» был в шаге от 3:3, но потерял хладнокровие. Отыграться сложно, но не невозможно – мы не повторяем ошибки дважды»
Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор прокомментировал поражение от «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:5).
«Мы не отреагировали на неудачу должным образом. При счете 3:2 мы оставались в игре. Затем Кварацхелия нанес невероятный удар, и это произошло. Мы были в шаге от 3:3. В этот момент мы потеряли голову. Мы не сохранили хладнокровие. Они нарушили наш прессинг и забили пятый гол. Отыграться после этого очень сложно, но не невозможно.
Как бы вы ни играли, вы в любом случае рискуете. Можно сделать длинный заброс, и мяч окажется в сетке ваших ворот. Вы можете построить игру. Это риск, на который мы идем. Я беру на себя ответственность. Я отвечаю за это.
Досадно, потому что за счет этих моментов построения мы лучше контролировали игру. Каким-то образом они забили пять мячей при xG 0,8. Это очень трудно осознать. У нас не так много времени, чтобы это переварить. Нам нужно возвращаться, готовиться к матчу с «Ньюкаслом», а затем и с «ПСЖ» на следующей неделе. Из-за ошибок уверенность в себе всегда теряется, но у нас очень хорошая команда. Мы не виним себя за ошибки, но и не повторяем их дважды», – сказал Росеньор в интервью TNT Sports.
Наверное ответ: ЙОРГЕНСЕН
Спасибо за отличный эксперимент в лч с вратарем уровня второй лиги
Всё развалилось у одних, все полетели у других.
Пятый гол тоже неберущимся не был, но тут дело такое, как повезёт.
Тем не менее, сильно неудачно в самый ненужный момент - этого достаточно.
Он в Вильярреале пропустил за сезон намного больше, чем набили xg соперники. Тот, кто его привел в клуб должен быть уволен.
То есть это не чудо, а конкретно ошибка тренера.
Йоргенсон должен быть продан летом при первой же возможности. Вслед за ним должны уйти все цз, кроме Колвилла, Сарра и Ачимпонга.
Вот какие выводы нужно делать в топ клубах.