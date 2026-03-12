  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
65

Росеньор о 2:5: «ПСЖ» каким-то образом забил пять голов при xG 0,8. «Челси» был в шаге от 3:3, но потерял хладнокровие. Отыграться сложно, но не невозможно – мы не повторяем ошибки дважды»

Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор прокомментировал поражение от «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:5).

«Мы не отреагировали на неудачу должным образом. При счете 3:2 мы оставались в игре. Затем Кварацхелия нанес невероятный удар, и это произошло. Мы были в шаге от 3:3. В этот момент мы потеряли голову. Мы не сохранили хладнокровие. Они нарушили наш прессинг и забили пятый гол. Отыграться после этого очень сложно, но не невозможно.

Как бы вы ни играли, вы в любом случае рискуете. Можно сделать длинный заброс, и мяч окажется в сетке ваших ворот. Вы можете построить игру. Это риск, на который мы идем. Я беру на себя ответственность. Я отвечаю за это.

Досадно, потому что за счет этих моментов построения мы лучше контролировали игру. Каким-то образом они забили пять мячей при xG 0,8. Это очень трудно осознать. У нас не так много времени, чтобы это переварить. Нам нужно возвращаться, готовиться к матчу с «Ньюкаслом», а затем и с «ПСЖ» на следующей неделе. Из-за ошибок уверенность в себе всегда теряется, но у нас очень хорошая команда. Мы не виним себя за ошибки, но и не повторяем их дважды», – сказал Росеньор в интервью TNT Sports.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoПСЖ
logoЧелси
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Англия
logoЛиэм Росеньор
65 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В чем вообще был прикол ставить резервного вратаря? Тудор вчера также сделал
Ответ Арсен Талант-Уулу
Да поплыл этот клерк, решил что он гений мотивации и все дела. А посмотреть как Йорги играл все свои предыдущие матчи как-будто забыл. Абсолютно сырой кипер, а он его бросает в сложнейший матч. При том что Санчес проводит свой лучший сезон и реально внушает уверенность молодым пацанам на ЦЗ. Поражение имени Сеньора. При этом большую часть матча Челси смотрелся как минимум не хуже. Очень обидный вылет, ПСЖ не наиграл даже на +2.
Ответ Ilya Order
есть в этом плюс, он протеже эгбали, если так продолжиться - а в этом есть некая вероятность, черного поттера отправят в отставку и я надеюсь (очень) позовут летом сеска )
Каким образом ПСЖ умудрился забить пять голов при 0,82 xg?
Наверное ответ: ЙОРГЕНСЕН
Спасибо за отличный эксперимент в лч с вратарем уровня второй лиги
Ответ Тимур Долматов
Так Йоргенсен реально виноват только в 1 голе.
Ответ Тимур Рашидов
Этого было вполне достаточно в этом моменте.
Всё развалилось у одних, все полетели у других.

Пятый гол тоже неберущимся не был, но тут дело такое, как повезёт.
Тем не менее, сильно неудачно в самый ненужный момент - этого достаточно.
Побольше бездарных замен и ещё не такое будет. Что дальше, Тудора назначат?
Ответ Покерный Футбол
Челси и Ман Сити сегодня решили морально поддержать Тоттенхэм)
Ответ Папа Футбола
6 команд от великой АПЛ и 0 побед )) лучшая лига мира))
Мареска там просто в голосину смеётся:))
Вообще без понятия как считается xg, первый расстрел в упор, второй под углом, но тоже близко, пятый примерно с 11 метровой отметки. Как тут насчитать 0.8 гола можно?
Ответ Хызыр
При высоком уровне исполнителей xg вообще не важен. Такие удары как сегодня у Хвичи или вчера у Олисе дают ничтожно мало xg, но для топ-игроков это шикарные шансы забить.
Ответ Хызыр
Так это говнопоказатель, который считаю кое как. Смотрел матч МЮ с кем-то, вроде с Виллой, где им отгрузили два мяча похожих - смещение с фланга и удар без помех в дальний с 20 метров без помех. Там на каждый удар давали 0.07 XG чтоли, хотя это явный голевой момент и этот игрок таких положит ну половину точно. Ладно, там не учитывается кто бьет при определении, но реально даже я таких заколочу ну парочку из 10, хотя мяч не трогал лет 7
Зачем Йоргенсена ставить? Вдохновлялся Тудором? В концовке даже Энцо не выдержал и накричал на голкипера
Ответ Someone from Internet
Санчес также привозит. Тут скорее всего системная ошибка при подготовке вратарей так как и Санчес и Йоргенсен медлят и каждый раз пасуют одним и тем игрокам. Соперник адаптируется и после привоз
Ответ Born is the King
Санчес хоть и привозит, но отбивает много и часто мертвев мячи вытаскивает
«Каким-то чудом» ты Йоргенсона выпустил, который всю свою карьеру пускал больше, чем летело в ворота.
Он в Вильярреале пропустил за сезон намного больше, чем набили xg соперники. Тот, кто его привел в клуб должен быть уволен.

То есть это не чудо, а конкретно ошибка тренера.
Йоргенсон должен быть продан летом при первой же возможности. Вслед за ним должны уйти все цз, кроме Колвилла, Сарра и Ачимпонга.

Вот какие выводы нужно делать в топ клубах.
Замены конечно топчик, после этого игра посыпалась.
Опять эти тиктокеры со своими циферками носятся иксджи,и с составом перемудрил,ну а ПСЖ есть ПСЖ голы на загляденье ,гол Дембеля показал почему у него ЗМ,Хвича вышел феерил.
Перед ответным матчем обязательно собери с ребятами Лего и выскажи крайне важное мнение о притеснении темнокожих - этого должно хватить для победы. А тактика, детали, нюансы, мотивация и прочие рудиментарные штуки игнорируй как обычно.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
