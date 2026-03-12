Энрике про 5:2 с «Челси»: «ПСЖ» не останавливается. Всякий раз, когда они сравнивали, мы продолжали играть как играли. Постараемся победить и во 2-м матче»

  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
Луис Энрике подвел итоги матча против «Челси» (5:2) в Лиге чемпионов.

«У нас были сложные моменты, но атмосфера на стадионе была невероятной. Независимо от того, как мы играем, мы продолжаем бороться, мы команда, которая не останавливается. Результат очень хороший, но впереди второй матч.

Мы участвовали в подобных матчах на общем этапе, так что мы к ним привычны. Всякий раз, когда соперник сравнивал, мы продолжали играть так, как играли.

Мы постараемся выиграть и второй матч, пусть даже это будет тяжело», – сказал главный тренер «ПСЖ» в эфире Canal+.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
logoПСЖ
logoЧелси
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Англия
logoЛуис Энрике
logoлига 1 Франция
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В концовке задоминировали
Энрике показал молодому как надо тренировать.
Не вижу Должуна на ветках с Пепом, он обычно там первым, что-то случилось?:)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Ко всем новостям
Рекомендуем