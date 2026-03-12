  • Бернарду про 0:3 с «Реалом»: «Сити» поддался эмоциям и потерял контроль после 1-го гола. Сложная ситуация, но выйдем на 2-й матч с мыслью, что у нас есть шанс»
Бернарду про 0:3 с «Реалом»: «Сити» поддался эмоциям и потерял контроль после 1-го гола. Сложная ситуация, но выйдем на 2-й матч с мыслью, что у нас есть шанс»

Бернарду про 0:3 с «Реалом»: «Сити» поддался эмоциям и потерял контроль за игрой.

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о разгроме от «Реала» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Трудно говорить об этом, потому что мне нужно будет пересмотреть игру. На поле я чувствовал, что мы хорошо начали матч.

Мы не могли контролировать обстановку, и я думаю, что наша команда позволила эмоциям повлиять на ход игры. Мы чувствовали себя комфортно и находили нужные моменты, но после первого пропущенного гола полностью потеряли контроль, перестали контролировать переходы и подборы. Когда играешь против «Реала», находящегося на таком уровне, приходится за это платить.

Это непростой стадион. Мы привыкли играть на таких стадионах, так как на «Энфилде» и «Сент-Джеймс Парк» очень тяжело. Нужно пройти через такие моменты, чтобы стать лучше, и сегодняшняя игра стала для всей команды уроком.

Очень обидно [что мы не забили], хотя мы верим, что это еще возможно, потому что в футболе многое может случиться. В перерыве мы говорили: «Ситуация плохая». Многое не должно было произойти, но, если забить один гол, можно вернуться в игру.

Счет 0:3 делает ситуацию еще сложнее. Сейчас это воспринимается очень плохо, очень мрачно. Завтра будет другой день, и, конечно же, на следующей неделе мы выйдем на матч с мыслью, что у нас есть шанс.

Сейчас самое время проанализировать и посмотреть, что мы сделали не так. А на следующей неделе, когда будем готовиться, будем надеяться, что сможем что-то сделать», – сказал Бернарду Силва в интервью TNT Sports.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМанчестер Сити
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoСент-Джеймс Парк
logoЭнфилд
logoБернарду Силва
психология
logoСантьяго Бернабеу
12 комментариев
Единственный шанс сделать 2:0 после первого тайма
Будет ли сити совершенно другой командой и возможно ли это? Да
Но трудно представить, что много владея мячом они не пропустят от Реала в контратаке
Пепу надо уходить. Ладно у него нет Де Брюйне и Гюндогана с их последним пасом, но у команды не горели глаза и не было какого-то желания бороться. Ничего не могли и не рвались делать. Тут нужны более голодные до титулов игроки
Судя по вашей логике, получается , что глаза не горят у игроков и игроки нужны другие, а уйти надо Пепу?)
90 минут на этихаде длятся полтора часа.
Бернарду: в раздевалке чаще всего я слышал одно слово: ремонтада
В Английском переводе )
Интриги на второй матч нету,всё уже ясно. Сити скорее всего выиграет вторую игру,но дальше идёт Мадрид
про кого кого, а вот про Сити не повернётся сказать язык, что они способны на камбэк..
Я бы на из месте на второй матч выходил академией играть. Вообще не верю в камбек
Помните недавно был рейтинг нападающих АПЛ и Холланд был второй?🤣🤣🤣🤣 Норвежский Заболотный😁
Было видно, как последние пол часа играли с мандражом боясь пропустить четвертый мяч.
Ещё раз про Бернарду как капитана. Видели как он повёл за собой Сити и вдохновлял команду в сложной ситуации? Вот и я такого не заметил...
