🤯 АПЛ уничтожили в первых матчах 1/8 ЛЧ. Разница: 6-16. Есть риск потери всех клубов 😱
Сокрушительные результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов для имиджа АПЛ.
Клубы «самой сильной лиги» не выиграли ни одного матча.
«Байер» – «Арсенал» 1:1
«Ньюкасл» – «Барселона» 1:1
«Атлетико» – «Тоттенхэм» 5:2
«Реал Мадрид» – «Манчестер Сити» 3:0
«Галатасарай» – «Ливерпуль» 1:0
«ПСЖ» – «Челси» 5:2
Разница мячей: 6-16.
Что теперь скажете? Шесть раз не повезло?
Пеп - английский Семак
- Трусливый Слот (Спасибо за чемпионство, но видимо на дистанции будет понятно, что багаж Клоппа был колоссальным)
- Ноунейм в Челси (без обид болельщики Челси, но отставка Марески была странной)
- Чехарда в Тоттенхэме, где уже никто не хочет играть и Тудор, как вишенка на торте
- МЮ, который пока держится на смене тренера, непонятно сколько они с Карриком продержатся
Ставить только музыку из шоу Бенни Хилла и смотреть за чемпионской гонкой и борьбой за место в ЛЧ😅😅😅
P.S. Жаль что у Юры закончились силы, можно было вернуть должки за те крутые и легендарные гонки с Пепом
з.ы. как теперь выкинуть из головы музыку из Шоу Бенни Хила...
Команды которые закончили групповой этап в топ-8, играют дома второй матч. Это было известно заранее и это преимущество для этих клубов.