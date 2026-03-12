🤯 АПЛ уничтожили в первых матчах 1/8 ЛЧ. Разница: 6-16. Есть риск потери всех клубов 😱

Сокрушительные результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов для имиджа АПЛ.

Клубы «самой сильной лиги» не выиграли ни одного матча.

«Байер» – «Арсенал» 1:1

«Ньюкасл» – «Барселона» 1:1

«Атлетико» – «Тоттенхэм» 5:2

«Реал Мадрид» – «Манчестер Сити» 3:0

«Галатасарай» – «Ливерпуль» 1:0

«ПСЖ» – «Челси» 5:2

Разница мячей: 6-16.

Что теперь скажете? Шесть раз не повезло?