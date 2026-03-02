«Арсенал» победил «Челси» в дерби угловых. Жовер и Куэва затмили Артету и Росеньора

Разбор Палагина и Лукомского.

«Арсенал» победил «Челси» (2:1) в дерби угловых. Разберем идеи Николя Жовера и Бернарду Куэвы – и, возможно, немного поговорим про Микеля Артету и Лиэма Росеньора.

«Арсенал» продублировал состав, который победил «Тоттенхэм» 4:1 в прошлом туре. «Челси» сильно страдает из-за потерь в защите. По этой причине на левом фланге вышел Джоррел Хато, а в центре обороны дебютировал в АПЛ Мамаду Сарр.

Угловые – центральная тема. Неудивительно, что такой матч выдали именно «Челси» с «Арсеналом»

«Арсенал» подходил к матчу в роли лидера АПЛ по голам с угловых (14; после стало 16), а «Челси» располагался на третьем месте (9; добавили 10-й). Обе команды делают большую ставку на стандарты и особенно хороши именно на угловых.

В матче их было 15 штук. Угловые привели к трем голам, пяти явным голевым моментам и паре острых эпизодов с претензиями на пенальти. Влияние этого аспекта на ход встречи было предельным.

У угловых «Арсенала» и «Челси» схожий базис: насыщение вратарской максимальным количеством игроков и подачи к створу ворот. Но нюансы отличались.

«Арсенал» чередовал подачи на ближнюю и дальнюю. А самый опасный исполнитель – Габриэл – постоянно стартовал из глубины, чтобы лучше разогнаться:

Интересный сюжет внутри розыгрышей «Арсенала» – действия Андрея Сантоса. В прошлом туре «Челси» после углового пропустил от «Бернли» в компенсированное время. После игры Росеньор не назвал имени, но указал, что причина в банальном игнорировании одним игроком задания по опеке. Тогда выключился именно Сантос.

В этот раз Сантос опекал Вильяма Салиба – и концентрировался на нем до такой степени, что в эпизодах с голами сталкивался с вратарем Робертом Санчесом, косвенно мешая ему сыграть на выходе. Не оправдывает неуверенной игры испанца, но контакт со своим же игроком в важный момент добавлял проблем:

«Челси» стабильно подавал на ближнюю штангу, куда набегал исполнитель под скидку. У него за спиной партнеры пытались выстроиться в линию, чтобы любой из них (в зависимости от особенностей скидки) мог замыкать:

Особенно хорошо такие подачи получались у Риса Джеймса с левого фланга, а в голевом эпизоде скидку замкнул Пьеро Инкапиэ – еще один вариант, если никто из своих не попадает. «Челси» постоянно старался провернуть похожий трюк, не терял в остроте; команда Куэвы выиграла битву стандартов по ударам и явным моментам, но хуже реализовала свои возможности.

Заготовка «Челси» даже вынудила «Арсенал» пересмотреть детали внутри оборонительной системы – во втором тайме Габриэл поменялся функциями с Инкапиэ и стал главным ответственным за зону около ближней штанги.

Есть еще один слой: угловые «Челси» стали не только источником моментов, но и источником контратак «Арсенала» и желтых футболистам гостей. Так отметились Коул Палмер и Педру Нету (вторая ЖК).

Росеньор предложил новую схему. Изучаем все ее детали

В целом, Росеньор придерживается линии Энцо Марески. Есть косметические изменения, но верность стилю сохраняется. В предматчевом интервью Лиэм рассказал, что на данной стадии сезона рушить наследие нет смысла (можно травмировать игроков). Основная схема у Росеньора тоже совпадает с той, что использовал Мареска, – 4-2-3-1. От нее Росеньор отказывался только в кубковом матче с «Арсеналом», когда перешел на 5-4-1.

В этот раз – второе значимое отклонение от нормы. Вместо 4-2-3-1 Росеньор выбрал 4-1-4-1. Фактически только развернул треугольник в полузащите, но если углубиться в детали, изменения радикальные.

Во-первых, непривычная позиция слева досталась Коулу Палмеру. Обычно англичанин стартует десяткой (либо справа со смещениями в середину). Во-вторых, основной разрушитель Кайседо сыграл выше обычного – на одной линии с Энцо. Ниже всех располагался Андрей Сантос:

Вероятно, основной мотив – желание отзеркалить схему «Арсенала». В 4-2-3-1 это сделать сложнее. В 4-1-4-1 намного удобнее, особенно игрокам центра поля.

Еще один плюс – из этой схемы проще перейти к персональному прессингу. Его «Челси» использовал как элемент сдерживания. Рупором, как правило, выступал Палмер. Англичанин смещался на одну линию к Жоау Педру, тогда как Джоррел Хато поднимался за Юрриеном Тимбером:

Если понимали, что «Арсеналу» сложно довести до Тимбера мяч, голландца вообще оставляли свободным. Благодаря этому не только давили, но и сохраняли подстраховку сзади (Хато опускался обратно в защиту):

Не менее любопытной была структура владения «Челси». Между центральными защитниками часто опускался один из опорников – либо Сантос, либо Кайседо. А между линиями открывалась тройка десяток, включая Риса Джеймса:

Дополнительным полевым в структуре становился Роберт Санчес. Его активно – часто до фанатизма – подключали к розыгрышам. По итогам матча испанец стал четвертым в команде по количеству касаний и передач. Многим запомнились эпизоды, в которых Санчес был близок к привозу, но и польза от того, что его так часто задействовали, тоже была. Намерение четко исходило от Росеньора – рисковал, даже несмотря на выход новой пары ЦЗ.

«Арсенал» давал слишком много свободы Палмеру. Артета успел потушить пожар

Частая картина на стартовом отрезке – тотальная свобода у Палмера в опасных зонах:

Преступление даже против сегодняшней версии Коула (нестабильной из-за травм). Игроки «Арсенала» терялись. Не только результат розыгрышей с участием Санчеса, но и влияние роли, которая досталась Палмеру в этот раз. Когда Коул стартует десяткой, у него есть прямой оппонент (обычно опорник). Тут Палмер стартовал слева со свободой смещений в центр – уже одно это путает игроков.

Жертвой становился Мартин Субименди – испанцу приходилось разрываться между двумя игроками сразу.

«Арсеналу» повезло, что из этих моментов Палмер ничего не выжал – либо подводили собственные решения, либо не хватало поддержки партнеров. Но реакция от Артеты точно требовалась.

Потушить пожар удалось через спецзадание для центральных защитников. За Палмером регулярно поднимался либо Салиба, либо Габриэл. Побочный эффект – «Арсенал» перестроился на персональный прессинг, в котором ни у кого из соперников нет свободы:

С этого момента «Арсенал» захватил преимущество. Следствие – не только территориальный перевес, но и те самые эпизоды с привозами Санчеса. Из-за нейтрализации Палмера испанец лишился доступного варианта для выхода через пас. Отдельно отмечаем работу Дьокереша – швед здорово выбирал момент для давления. Не только выходил на Санчеса, но и перекрывал линию паса на своего игрока.

Пожар в защите «Челси» – именно из-за необычной роли Палмера

Отправив Палмера на левый край, Росеньор повесил на него больше оборонительных задач, чем обычно. Требовалась не только поддержка в прессинге, но и рывки на свою половину, если команда опускалась в средний и низкий блок. В этой стадии прямым оппонентом Палмера был Юрриен Тимбер.

Коул проваливался с опекой и фактически приковал игравшего рядом Энцо к флангу. Аргентинцу приходилось брать на себя двойной объем. Не только держать свою позицию в центре, но и страховать Палмера на случай подключений Тимбера. Даже когда показывал Коулу на свободного игрока, англичанин все равно бежал без оглядки. Здесь свободу из-за этого получил Субименди:

«Арсеналу» не удавалось доводить такие эпизоды до убойных моментов, но какую-то угрозу они все же таили (например, помогали зарабатывать стандарты) и вынуждали Росеньора действовать.

Лиэм не стал менять позицию Палмеру, но в перерыве видоизменил треугольник в центре поля. Теперь рядом с флангом Палмера дежурил не креативный Энцо, а заточенный на разрушение Сантос. Проблем поубавилось.

«Челси» снова доигрывал в меньшинстве

«Челси» заработал седьмую красную в сезоне – у любой другой команды АПЛ не больше четырех удалений.

Интересная особенность отрезка в меньшинстве: «Челси» вообще не изменил стиль. Пытались атаковать, как в равных составах – с терпеливыми розыгрышами и выманиванием соперника. Без мяча организовывали прессинг в схеме 4-2-3. От Кайседо и Лавии требовалось вообще без подмоги выжигать центр, но на смелости это не сказалось.

Играя в меньшинстве, «Челси» владел мячом 65% и пасовал с точностью 91%. Разумеется, создавать шансы вдесятером труднее – с этим были проблемы. Но команда Росеньора показала крайне нетипичную для такого сюжета дерзость.

Гости почти выгрызли награду за смелость – в компенсированное время Райе пришлось выручать после летевшего в створ навеса Гарначо, а чуть позже «Челси» напугал домашний стадион «Арсенала», забив из офсайда.

Короткой строкой

● Топовая неделя дерби для Тимбера. Против «Тоттенхэма» отдал победную голевую и регулярно давил на уязвимость новой схемы «шпор». Против «Челси» повторил трюк, наказывая то Палмера, то Хато в индивидуальных дуэлях. Не только зарабатывал ценные в матче стандарты, но и принес победу с одного из них. Недооцененный герой сезона, которого по какой-то причине продолжают игнорировать соперники.

● Еще одна неоднозначная игра Дьокереша против команды из топ-6 – пользу в прессинге уже зафиксировали, но в атаке все грустно. В шести из девяти таких матчей Виктор закончил вообще без ударов. Он все еще не нанес первый удар в створ таких соперников. Против «Челси» у Дьокереша было две возможности убегать от Чалобы на пространстве из любимой зоны, но оба раза банально подводила техника. Такие моменты – его хлеб в Португалии. Периодически они возникают в Англии. Топ-соперники охотнее оставляют возможности для атак на пространстве, но у Виктора все равно не идет.

● Томас Тухель, наблюдая за матчем, явно улыбался, когда представлял стандарты Англии на ЧМ. Сразу три топовых исполнителя здорово выступили – Деклан Райс, Букайо Сака и Рис Джеймс. Всех троих можно запросто встроить в состав.

Фото: Gettyimages /Shaun Botterill