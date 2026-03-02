  • Спортс
  • Карседо о судействе в России: «ВАР слишком много вмешивается – из-за этого страдает темп игры. Буланов провел достаточно хорошую работу в матче с «Сочи»
49

Карседо о судействе в России: «ВАР слишком много вмешивается – из-за этого страдает темп игры. Буланов провел достаточно хорошую работу в матче с «Сочи»

Хуан Карлос Карседо: в России слишком много вмешивается ВАР.

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил судейство в России.

Сегодня красно-белые обыграли «Сочи» со счетом 3:2 в 19-м туре Мир РПЛ.

«Мы создали достаточное количество моментов в первом тайме. Могли забивать больше голов и заканчивать игру, но, к сожалению, нам не удалось этого сделать. Тем не менее, я считаю, что после 5-6 недель подготовки, первая игра здесь и победа – это замечательно.

Я говорил команде, что она создает моменты, играет. Я понимал, что замены, которые мы сделаем, внесут вклад в игру. Так и произошло. Ребята, которые вышли на 20-25 минут, оказали свое влияние на игру.

Мы поговорили с арбитром [Евгением Булановым] после матча. Я сказал, что он провел достаточно хорошую работу. Тем не менее я смотрел другие матчи тура. На мой взгляд, слишком много вмешивается ВАР. Из-за этого страдает темп игры», – сказал Карседо в эфире «Матч Премьер».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
49 комментариев
Что сказать, с победой! Понятно, что бы спасти сезон надо чудо и выигрывать буквально у всех подряд.🤷‍♂️С Сочи очень сложный матч. РПЛ дико вязкая. Сами видели, как мучился ЦСКА, а Зенит создал один буквально момент в матче с командой, которая вся стоит как один Энрике🤷‍♂️😁Поэтому даже то, что сегодня положили трешку, внушает оптимизм. Но сдержанный. Просто поддержим команду, всё же по-ней соскучились. Пс. Надеюсь Карседо и дальше будет так же держать себя в руках. Предыдущие быстро ломались😁
Ответ Красная стрела
Что сказать, с победой! Понятно, что бы спасти сезон надо чудо и выигрывать буквально у всех подряд.🤷‍♂️С Сочи очень сложный матч. РПЛ дико вязкая. Сами видели, как мучился ЦСКА, а Зенит создал один буквально момент в матче с командой, которая вся стоит как один Энрике🤷‍♂️😁Поэтому даже то, что сегодня положили трешку, внушает оптимизм. Но сдержанный. Просто поддержим команду, всё же по-ней соскучились. Пс. Надеюсь Карседо и дальше будет так же держать себя в руках. Предыдущие быстро ломались😁
Комментарий скрыт
Ответ Император Плутона
Комментарий скрыт
Смотрел. Но и другие немного глянул. В принципе, на уровне. Эпизодами где-то лучше, где-то хуже. Понятно, что если сравнивать с еврокубками, мы бы там Лигу конференций может быть только тянули и то на групповой этап😁Но оцениваем мы сейчас по меркам РПЛ🤷‍♂️
Теперь вар главный на поле, может все что угодно высмотреть, в любой точке, после любого гола,в любой момент развернуть игру
Ответ Сергей Симонов_1116560887
Теперь вар главный на поле, может все что угодно высмотреть, в любой точке, после любого гола,в любой момент развернуть игру
Может закрыть глаза на что-то, а потом вдруг "усмотреть" в точно таком же моменте. В этом его сила. И купить-то надо всего одного чела. Питеру это вполне по плечу.
Ответ Сергей Симонов_1116560887
Теперь вар главный на поле, может все что угодно высмотреть, в любой точке, после любого гола,в любой момент развернуть игру
Используют да в своих целях. Условно любой стандарт можно дать пенку или отменить гол под предлогом фола, ведь всегда будут держать друг друга
Карседо слишком дипломатичен. Понятно, что он не скажет всего, что думает. Тем более после первого матча. Но, мне сдается, что наши судейки быстро справятся с его сдержанностью. Ещё пару раз повторится такой цирк и увидим совсем другого Карседо.
Ответ Evgen Vynokurov
Карседо слишком дипломатичен. Понятно, что он не скажет всего, что думает. Тем более после первого матча. Но, мне сдается, что наши судейки быстро справятся с его сдержанностью. Ещё пару раз повторится такой цирк и увидим совсем другого Карседо.
Ну про Буланова по сути он прав, если бы вар не вмешивался ему и предъявить было бы особо нечего. Другое дело, что когда его зовут он уже знает что «правильное» решение на варе приняли и надо соглашаться.
Ответ Evgen Vynokurov
Карседо слишком дипломатичен. Понятно, что он не скажет всего, что думает. Тем более после первого матча. Но, мне сдается, что наши судейки быстро справятся с его сдержанностью. Ещё пару раз повторится такой цирк и увидим совсем другого Карседо.
Да,пока он корректен. Чувствовалось в душе другое.
Добро пожаловать в цирк мистер Карседо
Да они задолбали вмешиваться после каждого пердежа в штрафной. Такие ссыкунишки.
Дичайшее судейство!
Непоследовательное, предвзятое, ужасно медленное!
Ответ alexmilosh
Дичайшее судейство! Непоследовательное, предвзятое, ужасно медленное!
А в остальном отличное судейство!
Я считаю, с нашими "о..евштми" судьями, комитетами и вскякими умными журналистами, VAR нужно ограничить в использовании, как в теннисе, либо вообще убрать! Ибо все это уже даже не цирк, а спортивные выпуски циклов передачи "Пусть говорят"!
С победой, красно-белые! Судьи, конечно #####!
Любой иностранный футболист или тренер, приезжающие в Россию, прежде всего удивляются судейству. Но, наши судейки непробиваему, как бетонное поле на Фиште.
Буланов отсудил нормально, но "главный арбитр" - это тот, кто сидит на ВАР. Шестой раз "Спартак" играет на выезде против ФК "Сочи", и пятый раз подряд на ВАРе торчит арбитр из... А вот угадайте из какого города?
