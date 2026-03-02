Карседо о судействе в России: «ВАР слишком много вмешивается – из-за этого страдает темп игры. Буланов провел достаточно хорошую работу в матче с «Сочи»

Хуан Карлос Карседо: в России слишком много вмешивается ВАР.

Главный тренер «Спартака » Хуан Карлос Карседо оценил судейство в России.

Сегодня красно-белые обыграли «Сочи » со счетом 3:2 в 19-м туре Мир РПЛ .

«Мы создали достаточное количество моментов в первом тайме. Могли забивать больше голов и заканчивать игру, но, к сожалению, нам не удалось этого сделать. Тем не менее, я считаю, что после 5-6 недель подготовки, первая игра здесь и победа – это замечательно.

Я говорил команде, что она создает моменты, играет. Я понимал, что замены, которые мы сделаем, внесут вклад в игру. Так и произошло. Ребята, которые вышли на 20-25 минут, оказали свое влияние на игру.

Мы поговорили с арбитром [Евгением Булановым] после матча. Я сказал, что он провел достаточно хорошую работу. Тем не менее я смотрел другие матчи тура. На мой взгляд, слишком много вмешивается ВАР. Из-за этого страдает темп игры», – сказал Карседо в эфире «Матч Премьер».