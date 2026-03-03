Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете 🟠 .

Это 28-я серия Занятных штучек – в ней ни слова о статистике угловых «Арсенала».

You’ll Never Walk Alone на жестовом языке – все так же прекрасен

Начнем с главного: важная акция «Ливерпуля» при поддержке Британской ассоциации глухих. Фанам на «Энфилде» показали, как исполнять You’ll Never Walk Alone на британском языке жестов (BSL). Кенни Далглиш тоже старается.

Браво.

Вечный антирекорд «Дерби Каунти» опять устоял!

«Вулверхэмптон» обыграл «Астон Виллу» и набрал 13 очков – значит, антирекорд «Дерби» по количеству набранных очков в одном сезоне АПЛ (11) продержится еще как минимум год.

Почему-то есть ощущение, что в «Дерби» этому не рады.

36 голов в туре, 35 разных авторов

Единственный игрок с дублем – Миккель Дамсгор из «Брентфорда».

А все матчи воскресенья закончились 2:1

Матрица дала сбой.

Победный гол задницей – теперь такой есть у Тьерно Барри

Идеально открылся под передачу Дьюзбери-Холла – даже после толчка в спину от Льюиса Холла. Форвард всегда найдет способ замкнуть классный прострел 🍑.

Пикфорд играет мускулами после чудо-сэйва

Гол Барри мог бы не оказаться победным, если бы не Джордан Пикфорд. Представьте: 90+, идеальный удар Сандро Тонали с лета − но вратарь «Эвертона» реагирует и переводит в перекладину.

Точная характеристика Дэвида Мойеса: «Самое большое, что я могу сказать в пользу сэйва Пикфорда: удар Тонали с лета был образцовым. Лучше пробить было невозможно. И только по-настоящему невероятное спасение позволило нам не пропустить».

Пикфорд и сам это знал, поэтому:

● поиграл бицепсами перед трибунами «Ньюкасла»

● крикнул «Вамос!»

● показал на голову – mentality monster

Отдельно отметим: Джордан – воспитанник «Сандерленда», главного врага «Ньюкасла». Рад вдвойне.

Ван Дейк – второй по голам в истории АПЛ среди защитников

Вирджил забил «Вест Хэму» и догнал Кэйхилла по количеству голов в чемпионате без учета пенальти – у обоих по 28. Больше забивал только Джон Терри (41), догнать будет сложно.

А Роберт Санчес – лучший защитник среди вратарей 😯

Да, такую статистику тоже кто-то ведет.

У испанца два отбора в первые пять минут матча против «Арсенала» – ни один вратарь за последние 10 сезонов АПЛ не делал больше. Ну и что, что Роберт потерял мяч и потому пришлось отбирать? Лучший защитник!

Когда против тебя использовали твой же чит-код

У «Челси» 0 ударов в первом тайме против «Арсенала» − и гол с углового. «Арсенал» заарсеналили», – очень точно отметил Гари Невилл в эфире Sky Sports.

Удаленных игроков «Челси» почти набралось на команду

Девять красных, семь в АПЛ. Вот такой состав − без оговорок по позициям, все на своих местах:

Санчес − Гюсто, Чалоба, Фофана, Кукурелья – Кайседо, Х – Нету, Педро, Х – Делап.

Даже тренер уже есть: Мареска тоже удалялся (не только из клуба, но и в матче).

Как же плох «Тоттенхэм»!

Не выигрывает в 10 матчах АПЛ подряд – впервые с 1994-го. Это единственная команда в Премьер-лиге с нулем побед в 2026-м. Даже у «Вулвз» есть, ну вы чего.

Новые короли стандартов – нет, мы не про «Арсенал»

Мы же обещали не говорить про команду Николя Жовера.

Голы со стандартов до января (без пенальти) – у «Ливерпуля» 3, худшие в АПЛ.

Голы со стандартов с января (без пенальти) – а тут уже 9, лучшие в лиге. Даже после матча «Арсенал» – «Челси».

Семь голов с угловых и штрафных подряд у команды Слота. Нам уже стоит переживать?

Как же зол этот болбой

Сидишь, никого не трогаешь – а тут празднующий мужик подбегает и пинает твой мяч на трибуны.

А тебе потом его искать!

Фаны «МЮ» против Рэтклиффа

Еще одна важная акция: болельщики «Юнайтед» во время матча с «Кристал Пэлас» развернули баннер: «МЮ» с гордостью колонизирован иммигрантами» – это ответ на высказывания Джима Рэтклиффа .

В этом матче за «МЮ» забили словенец Шешко и португалец Фернандеш.

Оператор пытается вместить прыгающего Шешко в кадр

Упс, не вышло.

Стоит ли говорить, что здоровяк (195 см) любит баскетбол?

«Я много играю в баскет. Конечно, не на пределе сил, потому что нужно восстанавливаться, но если есть возможность, я сыграю в баскетбол – это моя страсть еще с юности. Когда не было футбола, был баскетбол».

Соотечественник Дончич гордится.

0 xG за тайм (почти) – мы не узнаем «Сити»

The xG Philosophy посчитал: у команды Пепа 0,0 ожидаемого гола за первые 40 минут против «Лидса». А потом они забили – классический соперник в вашей карьере Football Manager.

Лучший свободный агент в лиге – заворачиваем?

Это Харри Уилсон из «Фулхэма».

Вот его статистика с декабря – тут только АПЛ:

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ – шесть голов

🎯🎯🎯🎯🎯🎯 – шесть ассистов

Только у Эрлинга Холанда больше голевых действий за тот же период. Но вот Уилсона можно забрать за ноль летом, а норвежца – нет.

Фото: Gettyimages.ru /Molly Darlington/Getty Images, Harry Murphy, Martin Rickett/PA Images via Getty Images, Harry Murphy, George Wood