Мостовой о «Спартаке»: «Ничего не изменилось. Тем, кто не следит, даже не понятно, кто там на бровке – Карседо или Станкович. Правила одни и те же: забить больше, чем соперник»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от игры красно-белых в матче 19-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (3:2).
«Спартак» доминировал в первом тайме, должен был вести 3:0. Потом «Сочи» забил, но не по игре. Красно-белые победили, в принципе, как я и прогнозировал.
Что поменялось с приходом Карседо? Людям, которые не следят за командой, даже не понятно, кто там на бровке – Карседо или Станкович. Ничего не изменилось, да и не меняется. Правила одни и те же: забить больше, чем соперник.
Они взяли свои очки, через день уже все про это забудут», – сказал Мостовой.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
-Судья свистит, игроки играют, тренер просто сидит на скамейке.... Ничего нового
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.
Умрёшь — начнёшь опять сначала
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
Воистину. Бывает, его спрашивают, как он оценивает назначение нового тренера. А он начинает свою телегу "Порой у нас назначают тех, кто вообще не играл, мячи подавал, футбол по телевизору только видел, а нас, футбольных людей, не зовут".
А уровень аналитики Мостового чем отличается от коммента любого болелы? По-моему разницы никакой.
Я видел много комментов от болел, недовольных отменой назначения пенальти и назначением другого.
Но не видел ни одного коммента болелы со словами "Правила одни и те же: забить больше, чем соперник."
И почему людям, которые не следят, должно быть понятно, кто на бровке? Я за хоккеем не слежу. Я не знаю ни одного тренера команд КХЛ. Но мне реально всё равно.
Мостовой и его пустой популизм стали скучны. Нет смысла, искры - пустой треп
За это дают три очка, у кого больше очков - тот чемпион.
Примерно так работает, да