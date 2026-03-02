  • Спортс
  • Мостовой о «Спартаке»: «Ничего не изменилось. Тем, кто не следит, даже не понятно, кто там на бровке – Карседо или Станкович. Правила одни и те же: забить больше, чем соперник»
56

Мостовой о «Спартаке»: «Ничего не изменилось. Тем, кто не следит, даже не понятно, кто там на бровке – Карседо или Станкович. Правила одни и те же: забить больше, чем соперник»

Мостовой о «Спартаке»: с приходом Карседо ничего не изменилось.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от игры красно-белых в матче 19-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (3:2).

«Спартак» доминировал в первом тайме, должен был вести 3:0. Потом «Сочи» забил, но не по игре. Красно-белые победили, в принципе, как я и прогнозировал.

Что поменялось с приходом Карседо? Людям, которые не следят за командой, даже не понятно, кто там на бровке – Карседо или Станкович. Ничего не изменилось, да и не меняется. Правила одни и те же: забить больше, чем соперник.

Они взяли свои очки, через день уже все про это забудут», – сказал Мостовой.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
56 комментариев
Установка Царя на матч: забить больше, чем соперник. Все
Ответ Bartez1986
Установка Царя на матч: забить больше, чем соперник. Все
он тут прав, как не крути, всё давно придумано, хочешь выиграть забей минимум на один больше чем соперник
Ответ Bartez1986
Установка Царя на матч: забить больше, чем соперник. Все
Вы играйте, а я пошел на лавке в пиджаке посижу (с)
-Александр, а как вам судейство?
-Судья свистит, игроки играют, тренер просто сидит на скамейке.... Ничего нового
Ответ Тренерские конспекты Бормана
-Александр, а как вам судейство? -Судья свистит, игроки играют, тренер просто сидит на скамейке.... Ничего нового
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.
Умрёшь — начнёшь опять сначала
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
Ответ Тренерские конспекты Бормана
-Александр, а как вам судейство? -Судья свистит, игроки играют, тренер просто сидит на скамейке.... Ничего нового
Главное чтобы все перечисленные были футбольными людьми!
В интервью с Мостовым ничего не изменилось. Тем кто не следит, даже не понятно, какой вопрос задал журналист. Ответы одни и те же: забить больше, чем соперник, чеканить больше, чем Абаскаль
Ответ Day
В интервью с Мостовым ничего не изменилось. Тем кто не следит, даже не понятно, какой вопрос задал журналист. Ответы одни и те же: забить больше, чем соперник, чеканить больше, чем Абаскаль
"Тем кто не следит, даже не понятно, какой вопрос задал журналист."

Воистину. Бывает, его спрашивают, как он оценивает назначение нового тренера. А он начинает свою телегу "Порой у нас назначают тех, кто вообще не играл, мячи подавал, футбол по телевизору только видел, а нас, футбольных людей, не зовут".
Ответ Day
В интервью с Мостовым ничего не изменилось. Тем кто не следит, даже не понятно, какой вопрос задал журналист. Ответы одни и те же: забить больше, чем соперник, чеканить больше, чем Абаскаль
Это очень хорошо))))
Чем отличается Карседо от Станковича? Станковича б удалили ещё до конца матча. Он бы просто не сдержался при этом судействе. Карседо пока только привыкает к этому цирку.
А уровень аналитики Мостового чем отличается от коммента любого болелы? По-моему разницы никакой.
Ответ Evgen Vynokurov
Чем отличается Карседо от Станковича? Станковича б удалили ещё до конца матча. Он бы просто не сдержался при этом судействе. Карседо пока только привыкает к этому цирку. А уровень аналитики Мостового чем отличается от коммента любого болелы? По-моему разницы никакой.
Разница есть.
Я видел много комментов от болел, недовольных отменой назначения пенальти и назначением другого.
Но не видел ни одного коммента болелы со словами "Правила одни и те же: забить больше, чем соперник."
Ответ Evgen Vynokurov
Чем отличается Карседо от Станковича? Станковича б удалили ещё до конца матча. Он бы просто не сдержался при этом судействе. Карседо пока только привыкает к этому цирку. А уровень аналитики Мостового чем отличается от коммента любого болелы? По-моему разницы никакой.
Только обычный болела это обычный болела. А царь это царь. Что дозволено юпитеру, не дозволено быку
Зачем его публикуют вообще? Полезной информации ноль, всегда одно и тоже)
Ответ Marli
Зачем его публикуют вообще? Полезной информации ноль, всегда одно и тоже)
Как ты сам не понимаешь: время тяжёлое, а тут такой островок (непроходимой) стабильности.
Дайте ему уже топ-клуб России. Пусть вся страна увидит как он обделается
Ответ ржавый
Дайте ему уже топ-клуб России. Пусть вся страна увидит как он обделается
Он скажет, что ему мешали нефутбольные люди в руководстве.
Ответ ржавый
Дайте ему уже топ-клуб России. Пусть вся страна увидит как он обделается
топ-клуб совсем не жалко?
То есть уже не так важно, футбольный человек на бровке или нет?
И почему людям, которые не следят, должно быть понятно, кто на бровке? Я за хоккеем не слежу. Я не знаю ни одного тренера команд КХЛ. Но мне реально всё равно.
Мостовой и его пустой популизм стали скучны. Нет смысла, искры - пустой треп
Ответ Evgeny Valyaev
То есть уже не так важно, футбольный человек на бровке или нет? И почему людям, которые не следят, должно быть понятно, кто на бровке? Я за хоккеем не слежу. Я не знаю ни одного тренера команд КХЛ. Но мне реально всё равно. Мостовой и его пустой популизм стали скучны. Нет смысла, искры - пустой треп
Пока был Абаскаль - было важно.
"Правила одни и те же: забить больше, чем соперник."

За это дают три очка, у кого больше очков - тот чемпион.
Примерно так работает, да
Он прошел эту игру)
Нечего не изменилось, как нес хрень Мостовой, так и несёт.
