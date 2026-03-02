Мостовой о «Спартаке»: «Ничего не изменилось. Тем, кто не следит, даже не понятно, кто там на бровке – Карседо или Станкович. Правила одни и те же: забить больше, чем соперник»

Мостовой о «Спартаке»: с приходом Карседо ничего не изменилось.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от игры красно-белых в матче 19-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (3:2).

«Спартак » доминировал в первом тайме, должен был вести 3:0. Потом «Сочи » забил, но не по игре. Красно-белые победили, в принципе, как я и прогнозировал.

Что поменялось с приходом Карседо? Людям, которые не следят за командой, даже не понятно, кто там на бровке – Карседо или Станкович . Ничего не изменилось, да и не меняется. Правила одни и те же: забить больше, чем соперник.

Они взяли свои очки, через день уже все про это забудут», – сказал Мостовой.