Журналисты весь тайм ждали Моуринью у специальной ложи на «Бернабеу». Жозе прятался на парковке

Рафа Силва вывел «Бенфику» вперед уже на 14-й минуте ответной встречи с «Мадрида» в 1/16 Лиги чемпионов. Вскоре Орельен Тчуамени сравнял, а уже под занавес второго тайма Винисиус установил счет 3:1 по итогам двух игр.

После первой встречи было ясно, что спустя неделю атмосфера на «Бернабеу» будет огненной. Еще перед стартовым свистком полиция Мадрида применила силу против болельщиков «Бенфики» возле домашней арены «сливочных».

Для дисквалифицированного Жозе Моуринью подготовили специальную ложу на трибунах «Бернабеу».

С таким видом на поле:

Голодным тренера клуб не оставил.

Журналисты весь первый тайм ждали Особенного у подготовленной для него ложи. Ждали зря – португалец так и не появился.

Моуринью весь матч провел на парковке: смотрел игру в клубном автобусе «Бенфики».

И правда особенный.