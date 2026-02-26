  • Спортс
38

«Каталанофобия существует в судейском корпусе и федерациях – это институты, основанные на франкизме». Экс-арбитр Эстрада Фернандес о судьях в Испании

Эстрада Фернандес: каталанофобия существует в судейском корпусе и федерациях.

Бывший судья Хавьер Эстрада Фернандес заявил о существовании каталанофобии в высших органах испанского футбола. 

«Каталанофобия существует. Она есть в судейском корпусе и федерациях, учитывая, что это институты, основанные на франкизме (исторически – система и идеологическое обоснование диктатуры Франсиско Франко, правившего в Испании с 1939 по 1975 год – Спортс’‘).

Такой менталитет по-прежнему очень распространен», – заявил Эстрада Фернандес в интервью Vilaweb, добавив, что «многие арбитры – бывшие сотрудники полиции или бывшие военные».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
38 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
поэтому барсе для нейтрального судейства приходится платить негрейре)
Каталонофобия , барселонит , что там еще ? Какие же они там все шизоиды
Ответ Brigande
Каталонофобия , барселонит , что там еще ? Какие же они там все шизоиды
Не говори. Как будто они все в одной студии теледебатов сидят.
Ответ Brigande
Каталонофобия , барселонит , что там еще ? Какие же они там все шизоиды
Ещё невероятная алчность, из испанских анекдотов: "Как заманить каталонцев в машину? Положить туда монету. А как выманить их из машины? Сказать им, что это такси."
Это очевидно всем людям, смотрящим регулярно испанский футбол.
Это ещё со времён мавров и реконкисты!
Ответ ОЛЛС1911
Это ещё со времён мавров и реконкисты!
«Покуда в Каталонии останется хоть один каталонец, у нас всегда будут враги и всегда будет война» Франсиско де Кеведо, кастильский писатель, 1645
Ответ TIMUROVICH
«Покуда в Каталонии останется хоть один каталонец, у нас всегда будут враги и всегда будет война» Франсиско де Кеведо, кастильский писатель, 1645
Ну, то есть, это довольно старая форма паранойи? )
У Эвребе наверно тоже ))
Санитары- ваш клиент по миру бегает....
Негрейра знает точно. У Франко уже не спросить , а жаль. Он бы рассказал как спас Барсу от банкротства(причем не раз)))))
ну каталогцы всегда хотели отдельности, это долеко за рамками футбола. из вражда не от футбола начиналось и не на жтом закончится
Это правда колить истеричек из РМ, РМТВ ВАР (Видео Ассистентов Реала). Горят пук...ы?)))
Рекомендуем