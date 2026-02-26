«Каталанофобия существует в судейском корпусе и федерациях – это институты, основанные на франкизме». Экс-арбитр Эстрада Фернандес о судьях в Испании

Эстрада Фернандес: каталанофобия существует в судейском корпусе и федерациях.

Бывший судья Хавьер Эстрада Фернандес заявил о существовании каталанофобии в высших органах испанского футбола.

«Каталанофобия существует. Она есть в судейском корпусе и федерациях, учитывая, что это институты, основанные на франкизме (исторически – система и идеологическое обоснование диктатуры Франсиско Франко, правившего в Испании с 1939 по 1975 год – Спортс’‘).

Такой менталитет по-прежнему очень распространен», – заявил Эстрада Фернандес в интервью Vilaweb, добавив, что «многие арбитры – бывшие сотрудники полиции или бывшие военные».