🇧🇷 Теперь Винисиус и Неймар сыграли одинаковое количество матчей в Европе – фанатам «Реала» сравнение не понравится😰
359 матчей – именно столько сыграл Неймар в Европе на клубном уровне. А теперь его догнал по этому показателю Винисиус.
Нападающий «Реала» получил отличный повод для сравнения с соотечественником.
Что получается:
Винисиус: 119 голов, 84 ассиста, 886 успешных обводки.
Неймар: 223 гола, 129 ассистов, 1619 успешных обводок.
Это значит…
Праймовый Неймар объективно не терялся на фоне глыб
Праймовый Винисиус даже на фоне Мбаппе-не-совсем-в-форме не выделяется (оставим сравнения Мбаппе с глыбами прошлого поколения в стороне).
Но у Вини есть плюсы - в ЛЧ он в очень нужный момент нередко выдает топ-эпизоды, например.
Пока другой забил бОльшую часть своих голов в лиге фермеров, а до этого ему посчастливилось играть с праймовым Месси
попал в точку! ай да чугунов!