🇧🇷 Теперь Винисиус и Неймар сыграли одинаковое количество матчей в Европе – фанатам «Реала» сравнение не понравится😰

359 матчей – именно столько сыграл Неймар в Европе на клубном уровне. А теперь его догнал по этому показателю Винисиус.

Нападающий «Реала» получил отличный повод для сравнения с соотечественником.

Что получается:

Винисиус : 119 голов, 84 ассиста, 886 успешных обводки.

Неймар : 223 гола, 129 ассистов, 1619 успешных обводок.

Это значит…