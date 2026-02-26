  • Спортс
Филимонов про «спартаковский дух»: «Все закончилось, когда убрали Романцева. Это росло поколениями, восстановить все сейчас практически невозможно»

Филимонов про «спартаковский дух»: все закончилось, когда убрали Романцева.

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов считает, что клуб утратил «спартаковский дух». 

– У «Спартака» лишь один чемпионский титул за последние 20 лет, понимаете в чем причина таких неудачных результатов? 

– Глобальный вопрос, конечно. Много что поменялось. Раньше были традиции, преемственность, тот же «спартаковский дух». Вот Олег Иванович Романцев – носитель этого духа. Он это перенял у Бескова. До этого братья Старостины.

Все это росло поколениями, а потом в определенный момент все закончилось. И восстановить это все сейчас уже практически невозможно. 

– Когда у «Спартака» окончательно пропал «спартаковский дух»? 

– В начале двухтысячных, когда убрали Романцева, на этом все и закончилось, – сказал Филимонов.

В последний раз «Спартак» становился чемпионом в сезоне-2016/17 под руководством итальянца Массимо Карреры.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Legalbet
Естественно! Спартак (МЮ, Милан и тд) закончились в нулевые годы! Дальше уже инерция и психология/психотерапия болельщиков …
