Филимонов про «спартаковский дух»: «Все закончилось, когда убрали Романцева. Это росло поколениями, восстановить все сейчас практически невозможно»

Филимонов про «спартаковский дух»: все закончилось, когда убрали Романцева.

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов считает, что клуб утратил «спартаковский дух».

– У «Спартака» лишь один чемпионский титул за последние 20 лет, понимаете в чем причина таких неудачных результатов?

– Глобальный вопрос, конечно. Много что поменялось. Раньше были традиции, преемственность, тот же «спартаковский дух». Вот Олег Иванович Романцев – носитель этого духа. Он это перенял у Бескова . До этого братья Старостины.

Все это росло поколениями, а потом в определенный момент все закончилось. И восстановить это все сейчас уже практически невозможно.

– Когда у «Спартака» окончательно пропал «спартаковский дух»?

– В начале двухтысячных, когда убрали Романцева , на этом все и закончилось, – сказал Филимонов.

В последний раз «Спартак» становился чемпионом в сезоне-2016/17 под руководством итальянца Массимо Карреры.