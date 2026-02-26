  • Спортс
  • Де Йонг может пропустить 3-4 недели из-за мышечной травмы, полученной на тренировке (Diario Sport)
Де Йонг может пропустить 3-4 недели из-за мышечной травмы, полученной на тренировке (Diario Sport)

Де Йонг может пропустить почти месяц из-за травмы.

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг получил травму на последней тренировке. 

По данным Diario Sport, речь может идти о мышечном разрыве, из-за которого футболист может выбыть на 3-4 недели.

В клубе пока не сделали официального заявления, ожидая результатов первичных обследований.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
logoБарселона
logoЛа Лига
logoФренки де Йонг
logoтравмы
Только вернулся Педри, как вдруг второй столп центра поля у Барсы полетел

Сложновато будет каталонцам, Френки оч многое даёт команде(
Пост сдал, пост принял…причём, ФДЙ ещё лучше раскрывается рядом с Педри
Дела становятся всё веселее
Это ни в какие ворота не лезет. Френки очень нужен в оставшуюся часть сезона.
Очень сильная потеря, Френки в этом сезоне важнейшая деталь и инструмент контроля мяча у Флика
Один вернулся, другой на отдых, етить колотить! 🤦‍♂️
Ну хоть Педри вылечился
Педри ещё форму набирать и набирать
Ну вот я уже писал не раз, что у игроков в этом сезоне проблемы с физикой, они даже сейчас плохо бегают, да ещё и травмы постоянные. У Барсы не было клубного ЧМ , летом был отдых, возникает вопрос, что сделал с игроками тренер по физ. подготовке Тус, которого так хвалили в прошлом сезоне? Почему игроки с ватными ногами и травмируются регулярно?
У Барсы проблемы с глубиной состава, тут каждая травма игрока основы это сильный удар по команде
Я где-то читал, что после первого сильно интенсивного сезона, который был у «Барсы» в прошлом сезоне, на следующий сезон происходит неминуемый откат. Насколько я понял, такая система, крайне интенсивных тренировок работает единожды и если на следующий сезон ее повторять, то организм не справляется. Видимо, решили, что в этом году так же прокатит и просчитались.
Ну здесь только надежда на Берналя. Вроде бы есть предпосылки, что он начал опять прогрессировать, плюс Гави должен вроде, как к матчу с Атлетиком из Бильбао получить медицинское разрешение. Ему конечно еще минимум месяц форму набирать, но все равно. По большему счету «Барсе» сейчас нужно пройти 1/8 финала ЛЧ, и сохранить лидерство в ЛЛ. Честно говоря, на кубок я бы уже забил и выставил полурезерв. Разговоры про ремонтанду конечно красивые и пафосные, но нужно быть реалистами. «Барса» не настолько надежна в этом сезоне, чтобы отыгрывать 4 мяча, тем более у «Атлетико», а убиться ради призрачного шанса, крайне не разумно.
Тебя удивляет,что вечный травмат Де Йонг сломался?)Он по-моему каждый сезон отлетает стабильно.Так же и Педри,Араухо и т.д.
Вообще, по Де Йонгу большие вопросы. Он и так, не то чтобы очень интенсивно в этом сезоне играл, то дисквалификации, то «мелкие» проблемы со здоровьем, то семейные обстоятельства. То есть, от кого можно ожидать травм, так точно не от него. Проблема в том, что Педри пока и на 50% не готов, и если его сейчас начать использовать по полной, а у «Барсы» ближайшие три матча: «Вильярреал», «Атлетико», «Атлетик», то к первому матчу ЛЧ можно остаться и без Педри. В том году в решающий момент сезона из-за травм защитников смазали концовку, в этом маячит перспектива из-за полузащиты не добраться до вершины.
Вот это и есть проблема глубины состава у Барсы, о которой я давно пишу. Условный Жерар Мартин в Барсе Пепа или Энрике даже запасным бы не был, а тут игрок основы считай.
Ну в современном футболе понятие игрок основы можно растягивать на 15-16 игроков уже
Да Мартин нормальный вариант, для подмены, не основы конечно, но выйти против аутсайдера или подменить на последние 15-20 минут, он вполне нормальный вариант. Пока стадион не будет достроен, это все, на что мы можем рассчитывать, то есть как минимум еще 1.5 года без существенного усиления, только за счет собственных резервов.
Педри вернулся, надо набирать форму к псж. Де Йонг, при всем уважении, разницу в этой Барсе не делает.
