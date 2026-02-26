Де Йонг может пропустить 3-4 недели из-за мышечной травмы, полученной на тренировке (Diario Sport)

Де Йонг может пропустить почти месяц из-за травмы.

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг получил травму на последней тренировке.

По данным Diario Sport, речь может идти о мышечном разрыве, из-за которого футболист может выбыть на 3-4 недели.

В клубе пока не сделали официального заявления, ожидая результатов первичных обследований.