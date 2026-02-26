Де Йонг может пропустить 3-4 недели из-за мышечной травмы, полученной на тренировке (Diario Sport)
Де Йонг может пропустить почти месяц из-за травмы.
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг получил травму на последней тренировке.
По данным Diario Sport, речь может идти о мышечном разрыве, из-за которого футболист может выбыть на 3-4 недели.
В клубе пока не сделали официального заявления, ожидая результатов первичных обследований.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
Сложновато будет каталонцам, Френки оч многое даёт команде(
У Барсы проблемы с глубиной состава, тут каждая травма игрока основы это сильный удар по команде
Ну здесь только надежда на Берналя. Вроде бы есть предпосылки, что он начал опять прогрессировать, плюс Гави должен вроде, как к матчу с Атлетиком из Бильбао получить медицинское разрешение. Ему конечно еще минимум месяц форму набирать, но все равно. По большему счету «Барсе» сейчас нужно пройти 1/8 финала ЛЧ, и сохранить лидерство в ЛЛ. Честно говоря, на кубок я бы уже забил и выставил полурезерв. Разговоры про ремонтанду конечно красивые и пафосные, но нужно быть реалистами. «Барса» не настолько надежна в этом сезоне, чтобы отыгрывать 4 мяча, тем более у «Атлетико», а убиться ради призрачного шанса, крайне не разумно.
Ну в современном футболе понятие игрок основы можно растягивать на 15-16 игроков уже