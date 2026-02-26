🚨😡 Полиция побила фанатов «Бенфики» возле «Сантьяго Бернабеу» перед матчем с «Реалом»

Поездка в Мадрид не задалась для «Бенфики» еще во время первого матча противостояния. Скандал. Поражение. Дисквалификации… Фанаты не стали исключением.

Накануне ответного матча с «Реалом» болельщики «Бенфики» пострадали от гнева полиции. Стражи порядка побили португальцев дубинками. Причина конфликта неизвестна, но в убегающей толпе были и дети…

«Внезапно они начали всех бить. Надеюсь, мой сын это забудет», – объяснил один из фанатов, приехавший в Мадрид с ребенком.

Ждем заявлений.