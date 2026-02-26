Глушаков о «Спартаке»: «Раньше Федун все время виноват был. Все хают футболистов, а где руководство? Кто отвечает за игроков и тренеров? Пусть раскроют карты»

Ллушаков о «Спартаке»: кто выбирает игроков, тренеров? Пусть раскроют карты.

Бывший капитан «Спартака » Денис Глушаков заявил, что не понимает, кто принимает решения в клубе.

– Не считате, что Станковича зря убрали?

– Зря, не зря... Есть руководство, пусть руководство отвечает за это. И за то, кого они берут, включая футболистов. И кто вообще берет, хотелось бы тоже узнать. Мне просто интересно: раньше Федун все время был виноват. Он брал игроков, результатов не было, и все Федуна хаяли.

Я не понимаю, сейчас все только футболистов хаят. А где руководство? Кто отвечает за игроков, за тренеров? Кто это все выбирает? «Лукойл». А кто из «Лукойла»? Кто в «Лукойле » сидит? Пусть раскроют глаза, карты, – сказал Глушаков.