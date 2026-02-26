  • Спортс
  Глушаков о «Спартаке»: «Раньше Федун все время виноват был. Все хают футболистов, а где руководство? Кто отвечает за игроков и тренеров? Пусть раскроют карты»
Глушаков о «Спартаке»: «Раньше Федун все время виноват был. Все хают футболистов, а где руководство? Кто отвечает за игроков и тренеров? Пусть раскроют карты»

Ллушаков о «Спартаке»: кто выбирает игроков, тренеров? Пусть раскроют карты.

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что не понимает, кто принимает решения в клубе.

– Не считате, что Станковича зря убрали?

– Зря, не зря... Есть руководство, пусть руководство отвечает за это. И за то, кого они берут, включая футболистов. И кто вообще берет, хотелось бы тоже узнать. Мне просто интересно: раньше Федун все время был виноват. Он брал игроков, результатов не было, и все Федуна хаяли.

Я не понимаю, сейчас все только футболистов хаят. А где руководство? Кто отвечает за игроков, за тренеров? Кто это все выбирает? «Лукойл». А кто из «Лукойла»? Кто в «Лукойле» сидит? Пусть раскроют глаза, карты, – сказал Глушаков.

Значит, это руководство виновато, в том что создало все условия, дали шикарное поле, космические зарплаты, премии, бонусы. А футболисты такие: " мы же вышли на поле, что вам еще надо? Все вопросы к руководству, опять не правильного тренера привезли."
Настоящее "руководство" интересуют только деньги! И это началось с назначением Карпина на руководящие должности в СМ! Потом же этот ком катится сам по себе, и никого, и ничто не интересует. Командой по-настоящему никто не занимается!
Сам по себе педун был винтиком с системе Лукойла.
Хоть и большим, НО всё таки винтиком.
Алекперов же ясно недавно дал понять, что Лукойл НЕ интересует ни чемпионство Спартака, ни его ИГРА, ни занятые в чемпионате места, ни успехи в международных матчах.
Главное для бензоколонки - МЕДИЙНАЯ УЗНАВАЕМОСТЬ с её логотипом на футболках игроков.
В этом весь Алекперов и его бензоколонка.
Рекомендуем