  • Осимхен выложил фото с Дель Пьеро после матча с «Юве»: «Мне повезло встретиться с одним из величайших игроков всех времен»
Фото
9

Осимхен выложил фото с Дель Пьеро после матча с «Юве»: «Мне повезло встретиться с одним из величайших игроков всех времен»

Осимхен сфотографировался с Дель Пьеро: один из величайших игроков всех времен.

Форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен выложил фотографию с Алессандро Дель Пьеро.

Нигериец встретился с экс-капитаном «Ювентуса» после матча команд в Лиге чемпионов. «Галатасарай» выбил туринцев из ЛЧ, победив по сумме двух встреч (5:2, 2:3).

После матча Виктор выложил в сторис фото с итальянцем, написав: «Мне очень повезло встретиться с одним из величайших игроков всех времен: Дель Пьеро».

Фото: instagram.com/victorosimhen9

Виктор Осимхен: «90% футболистов по всему миру хотели бы играть за «Ювентус» – он пропитан историей. Я хотел перейти в клуб до появления варианта с «Галатасараем»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Виктора Осимхена
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Витёк явно неравнодушен к Юве, надо скидывать весь балласт и забирать чувака
Ответ Great Again
Витёк явно неравнодушен к Юве, надо скидывать весь балласт и забирать чувака
Согласен, это неприкрыто читается в каждом вью.) Такие игроки вдвойне ценны!
Ответ Great Again
Витёк явно неравнодушен к Юве, надо скидывать весь балласт и забирать чувака
В 2027 сможет перейти только. У Сарая запрет на продажу Виктора в итал клубы до 2027 года, "спс" режиссёру за такой пунктик
Вить, заходи на спортс, я тут время от времени бываю, пообщаемся
Даже гол не праздновал по моему,есть в Витьке что то от напов 2000-10 х харизма , уровень,не то что нынешние нападающие днари ,которые по 10 матчей в карманах,а в одном забивают аля другой Витёк за 80 лямов
Ответ Евгений Павлюченко
Даже гол не праздновал по моему,есть в Витьке что то от напов 2000-10 х харизма , уровень,не то что нынешние нападающие днари ,которые по 10 матчей в карманах,а в одном забивают аля другой Витёк за 80 лямов
Он сказал, что не праздновал из уважения к Спалу, который сыграл важную роль в его карьере.
Но Юве он как-то последнее время и правда активно хвалит
наш слон) ждем в Юве в следующем сезоне)
да, сейчас таких игроков не то что в Юве, а во всей Италии не найдешь
Фоден: где-то я уже видел этого мужика
