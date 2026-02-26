Осимхен выложил фото с Дель Пьеро после матча с «Юве»: «Мне повезло встретиться с одним из величайших игроков всех времен»
Форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен выложил фотографию с Алессандро Дель Пьеро.
Нигериец встретился с экс-капитаном «Ювентуса» после матча команд в Лиге чемпионов. «Галатасарай» выбил туринцев из ЛЧ, победив по сумме двух встреч (5:2, 2:3).
После матча Виктор выложил в сторис фото с итальянцем, написав: «Мне очень повезло встретиться с одним из величайших игроков всех времен: Дель Пьеро».
Фото: instagram.com/victorosimhen9
Виктор Осимхен: «90% футболистов по всему миру хотели бы играть за «Ювентус» – он пропитан историей. Я хотел перейти в клуб до появления варианта с «Галатасараем»
