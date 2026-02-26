Крстович показал лоб после встречи с бутсой Бенсебайни. Кровью вывел «Аталанту» в 1/8 ЛЧ
Дортмундская «Боруссия» приехала в Бергамо на ответный матч 1/16 Лиги чемпионов, имея в запасе преимущество в два мяча. Уже к перерыву «Аталанта» забила дважды, а на 57-й минуте Марио Пашалич забил третий мяч своей команды.
Карим Адейеми через пять минут после выхода на поле сравнял счет по итогам двух встреч. Матч двигался к овертайму, когда после ошибки Грегора Кобеля неудачно сыграл Рами Бенсебайни.
Бутса алжирца встретилась со лбом Николы Крстовича, который пытался головой добраться до мяча. Арбитр показал защитнику «Боруссии» вторую желтую, а после вмешательства VAR заменил на прямую красную.
В ворота «шмелей» был назначен пенальти, который без шансов для Кобеля реализовал Лазар Самарджич–отправил мяч точно в девятку. «Аталанта» победила со счетом 4:3 по сумме двух встреч.
А Крстович показал, как выглядит его лоб после столкновения.
Победу отмечали с окровавленным полотенцем вместо знамя.
«Аталанта» стала единственным представителем итальянского футбола в 1/8 Лиги чемпионов.
В этих случаях, игрок нарушавший правила не имел возможности оценить ситуацию правильно, то есть это "непреднамеренное убийство" по сути.
В таких случаях, мне кажется, нужно давать "желтую". "Красная" должна даваться, когда есть очевидно умышленное действие, которое реально можно оценить в динамике, что оно принесёт травму!
Ну то есть когда два игрока прыгают в борьбе за мяч, и один из них поднимает локти, то очевидно что можно травму нанести, другой случай, как оценить, что нога противника находиться внизу при приземлении?
И в данной ситуации, игрок Боррусии ногу поднял не так высоко, что бы ждать что там окажется голова противника, тем более что он на мяч смотрел. Тут вообще нужно обоюдно желтые давать считаю, потому что игрок Аталанты лучше видел ситуацию, и всё равно решил сыграть головой.
В итоге, в обоих матчах если бы дали желтые, результат игры бы не изменился, но это было бы справедливее
И обсуждать нечего - чистейшая красная.