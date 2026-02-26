Крстович показал лоб после встречи с бутсой Бенсебайни. Кровью вывел «Аталанту» в 1/8 ЛЧ

Дортмундская «Боруссия» приехала в Бергамо на ответный матч 1/16 Лиги чемпионов, имея в запасе преимущество в два мяча. Уже к перерыву «Аталанта» забила дважды, а на 57-й минуте Марио Пашалич забил третий мяч своей команды.

Карим Адейеми через пять минут после выхода на поле сравнял счет по итогам двух встреч. Матч двигался к овертайму, когда после ошибки Грегора Кобеля неудачно сыграл Рами Бенсебайни.

Бутса алжирца встретилась со лбом Николы Крстовича, который пытался головой добраться до мяча. Арбитр показал защитнику «Боруссии» вторую желтую, а после вмешательства VAR заменил на прямую красную.

В ворота «шмелей» был назначен пенальти, который без шансов для Кобеля реализовал Лазар Самарджич–отправил мяч точно в девятку. «Аталанта» победила со счетом 4:3 по сумме двух встреч.

А Крстович показал, как выглядит его лоб после столкновения.

Победу отмечали с окровавленным полотенцем вместо знамя.

«Аталанта» стала единственным представителем итальянского футбола в 1/8 Лиги чемпионов.