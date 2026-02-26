Льоренте на радостях от гола снес Симеоне. Артист Диего забавно застыл на газоне

«Атлетико» намучился с «Брюгге» в первом матче 1/16 Лиги чемпионов, зато в Мадриде команда устроила для домашних болельщиков праздник. К голу Джонни Кардозо добавил хет-трик Александр Серлот – «Атлетико» добыл победу 7:4 по сумме двух встреч.

Когда норвежец оформил счет 3:1 на домашней арене, скамейка «матрасников» взорвалась. Диего Симеоне нужно было выдохнуть: он присел на корточки и схватился за голову.

Маркос Льоренте решил расшевелить тренера: подбежал и опрокинул аргентинца на газон.

Диего секунду пролежал на газоне в том положении, в котором мгновение назад сидел.

Потом все же поднялся.

Никаких обид между тренером и подопечным.

Симеоне пока не размышляет о следующей стадии турнира: «Мы не думаем о «Ливерпуле» или «Тоттенхэме». Возвращение в 1/8 финала очень важно. Давайте посмотрим, сможем ли мы прибавить и пройти дальше. Ребята провели массу игр».

Артист!