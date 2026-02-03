У нестриженного фаната «МЮ» появился соратник! Болельщик «Барсы» начал свой челлендж

Фрэнк Илетт, который не стрижется , пока «МЮ» не одержит пять побед подряд, наконец максимально приблизился к походу в парикмахерскую. «Красные дьяволы» победили уже в трех матчах подряд – справились с «Сити», «Арсеналом» и «Фулхэмом».

Шевелюра Илетта на 486-м дне челленджа почти перестала вмещаться в кадр.

Благодаря своему челленджу Фрэнк обрел всемирную известность. Поклонники других клубов пытались повторить успех Илетта, но их челленджи заканчивались слишком быстро: фанат «Ливерпуля», например, справился за пять первых матчей команды на старте сезона.

Воин нашелся среди болельщиков «Барселоны». Пять побед подряд для команды Флика – задача довольно простая. Фанат «блауграны» под ником Ersinabel придумал свою версию челленджа: он не будет стричься до тех пор, пока каталонцы не возьмут Лигу чемпионов.

До Илетта парню пока далеко: он только на 13-м дне своего пути.

А вот так фанат «Барсы» выглядел, когда только начал челлендж.

Илетт посетит парикмахера, если «Ман Юнайтед» в ближайших матчах обыграет «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». А поклоннику «Барсы» нужно ждать 30 мая: конечно, если каталонцы не покинут турнир до финала Лиги чемпионов.

И главный вопрос: кто из двух фанатов пострижется быстрее?