🎥 «Нырок!» Лапорта потроллил «Мадрид» за пенальти Мбаппе на 100-й минуте

В матче 22-го тура Ла Лиги «Райо», оставшись в меньшинстве, почти отобрал очки у «Мадрида». На исходе добавленного времени при счете 1:1 «сливочные» заработали одиннадцатиметровый: Нобель Менди ногой попал в корпус Браима Диаса.

Арбитр Исидро Диас де Мера посчитал, что действия защитника «Райо» тянут на одиннадцатиметровый. На 100-й минуте к точке подошел Килиан Мбаппе и без проблем реализовал свой 12-й пенальти в текущем сезоне.

После победы со счетом 2:1 «королевский клуб» по-прежнему отстает от «Барселоны» всего на одно очко. За результатами главного соперника внимательно следит Жоан Лапорта.

На гала-вечере, организованном изданием Mundo Deportivo, у президента «блауграны» спросили, что он думает о последнем пенальти Мбаппе. Лапорта улыбнулся и ответил в своей манере: «Это нырок!»

И на чьей стороне правда?