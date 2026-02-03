🎥 Пирес собрал идеального вингера. Выбирал из качеств Ямаля, Дуэ и Олисе

Официальный аккаунт Лиги чемпионов устроил челлендж для Робера Пиреса. Легенде французского футбола предложили собрать идеального вингера, заимствуя качества троих игроков – Ламина Ямаля, Дезире Дуэ и Майкла Олисе.

Ведущий называл характеристику, а Пирес выбирал, кто из троицы лучший в том или ином игровом компоненте.

Дриблинг: «Это очень сложно. Назову Ламина Ямаля».

Удар: «Олисе».

Передачи: «Дезире Дуэ».

Менталитет: «Олисе».

Потенциал: «Ламин Ямаль».

Справедливо?