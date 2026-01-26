🎥 ИИ-Кэррик побрил фаната, который не стрижется 477 дней. «МЮ» осталось три победы до стрижки болельщика

Кажется, началось: «Манчестер Юнайтед» победил в двух матчах подряд. Команда разобралась с лидерами лиги – 2:0 против «Сити» и 3:2 против «Арсенала» с победным голом Куньи на 87-й минуте.

Если манкунианцы продолжат в том же духе, Фрэнк Илетт наконец сможет сменить прическу. Болельщик больше года назад пообещал не стричься, пока «МЮ» не одержит пять побед подряд. На фоне последних успехов «дьяволов» фанаты с помощью ИИ фантазируют, как может выглядеть первый за долгое время поход Фрэнка в парикмахерскую.

Электробритву, конечно, вручили Майклу Кэррику. Стричь решили под ноль.

В день выездной встречи «Юнайтед» с «Арсеналом» Фрэнк зафиксировал отметку: 477 дней без стрижки.

Чтобы подарить Илетту долгожданный поход к парикмахеру, «дьяволам» нужно обыграть «Фулхэм» и «Тоттенхэм» дома, а затем одолеть «Вест Хэм» на выезде.

Справятся?