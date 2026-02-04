  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапорта о 2:1 с «Альбасете»: «Они осложнили «Барсе» задачу. Ямаль – гений, вскрыл оборону, забил отличный гол. Особенно рад за Араухо»
10

Лапорта о 2:1 с «Альбасете»: «Они осложнили «Барсе» задачу. Ямаль – гений, вскрыл оборону, забил отличный гол. Особенно рад за Араухо»

Лапорта: «Альбасете» подтвердил все то, что показывал в этом Кубке.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о победе над выбившим «Реал» «Альбасете» в 1/4 финала Кубка Испании (2:1) и игре Ламина Ямаля

«Думаю, мы достаточно хорошо контролировали матч, но «Альбасете» подтвердил все то, что показывал в этом розыгрыше Кубка Короля. Они серьезно осложнили нам задачу.

Мы заслужили победу. Был момент с отмененным голом и еще эпизод, когда Жерар (Мартин – Спортс’‘) выручил команду, но это типичный кубковый матч. Игра на выезде, отличная атмосфера. Желаю им удачи в чемпионате. Победа заслуженная, а теперь нужно думать о полуфинале – уже на следующей неделе снова матч.

Ламин – гений, он вскрыл оборону, забил отличный гол. И я особенно рад за Рональда (Араухо – Спортс’‘). Настоящие куле. В конце он уже был довольно измотан. Мы очень довольны его возвращением, возвращением капитана. Он забил важный гол. Мы провели хороший матч, играли в хороший футбол», – сказал Лапорта. 

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12940 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
logoБарселона
logoЖоан Лапорта
logoЛамин Ямаль
logoРональд Араухо
logoАльбасете
logoКубок Испании
logoЖерар Мартин
logoЛа Лига
logoД2 Испания
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я бы сказал что вскрыл оборону здесь на самом то деле Френки Де Йонг, своим прессингом и как всегда моментально четким пасом. А Ямаль конечно молодец, завершил лучшим образом; если побольше Барса использовала бы свои моменты, то и игра могла бы завершиться лучшим образом(понятное дело что главное выигрыш, но куда приятнее выигрывать уверенно и с хорошей разницей, особенно тогда когда команда полностью может себе этого позволить).
Ответ Captain_Jack_
Я бы сказал что вскрыл оборону здесь на самом то деле Френки Де Йонг, своим прессингом и как всегда моментально четким пасом. А Ямаль конечно молодец, завершил лучшим образом; если побольше Барса использовала бы свои моменты, то и игра могла бы завершиться лучшим образом(понятное дело что главное выигрыш, но куда приятнее выигрывать уверенно и с хорошей разницей, особенно тогда когда команда полностью может себе этого позволить).
В последних матчах, после травмы Педри Де Йонг стал гораздо больше созидать, в том числе раздавая голевые и предголевые передачи.
Альбасете был хорош и могли забить - согласен, но и Барсе надо свои моменты реализовать гораздо лучше, тогда не придется нервничать и волноваться, что счёт вдруг стал скользкий, ну и над защитой поработать, огрехов хватает и более сильный противник может и не простить!
Ответ Alex.K71
Альбасете был хорош и могли забить - согласен, но и Барсе надо свои моменты реализовать гораздо лучше, тогда не придется нервничать и волноваться, что счёт вдруг стал скользкий, ну и над защитой поработать, огрехов хватает и более сильный противник может и не простить!
Да последние игры XG просто зашкаливает, то штанги то перекладины , а сколько выходов один на один запороли
Вскрыл оборону Де Йонг.
Альбасете очень хорошо играл,стадион и атмосфера тоже на высоте ☝🏼 с нашей же стороны,проблема одна - реализация,реализация,реализация
Отомстили за Реал получается. Молодцы
А мне интересно, почему Флик Руни маринует на банкилье? Есть у кого информация по этому вопросу?
Аруахо ваш какой-то странный, даже не могу сказать, какой тотнапичканный робот зомби или не знаю, но не как футболист
Больше Чем Клуб!!! 💙❤
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Араухо о 2:1 с «Альбасете»: «Флик для нас как отец, он знает, как управлять игроками. Со мной он повел себя великолепно. Я провел отличный матч и помог «Барсе» голом»
3 февраля, 22:42
Флик о 2:1 с «Альбасете»: «Барса» могла определить исход матча еще в 1-м тайме, у нас было много моментов. Но в итоге пришлось приложить немало усилий, чтобы победить»
3 февраля, 22:32
«Барса» вышла в полуфинал Кубка Испании второй раз подряд. В прошлом сезоне взяли трофей, победив «Реал» в финале
3 февраля, 22:08
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
сегодня, 22:36
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
сегодня, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
сегодня, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
сегодня, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
сегодня, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
сегодня, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
сегодня, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
сегодня, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
сегодня, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
сегодня, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
сегодня, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
сегодня, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
сегодня, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
сегодня, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
сегодня, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
сегодня, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
сегодня, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
сегодня, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
сегодня, 19:35
Рекомендуем