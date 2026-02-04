Лапорта о 2:1 с «Альбасете»: «Они осложнили «Барсе» задачу. Ямаль – гений, вскрыл оборону, забил отличный гол. Особенно рад за Араухо»

Лапорта: «Альбасете» подтвердил все то, что показывал в этом Кубке.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о победе над выбившим «Реал» «Альбасете» в 1/4 финала Кубка Испании (2:1) и игре Ламина Ямаля .

«Думаю, мы достаточно хорошо контролировали матч, но «Альбасете » подтвердил все то, что показывал в этом розыгрыше Кубка Короля. Они серьезно осложнили нам задачу.

Мы заслужили победу. Был момент с отмененным голом и еще эпизод, когда Жерар (Мартин – Спортс’‘) выручил команду, но это типичный кубковый матч. Игра на выезде, отличная атмосфера. Желаю им удачи в чемпионате. Победа заслуженная, а теперь нужно думать о полуфинале – уже на следующей неделе снова матч.

Ламин – гений, он вскрыл оборону, забил отличный гол. И я особенно рад за Рональда (Араухо – Спортс’‘). Настоящие куле. В конце он уже был довольно измотан. Мы очень довольны его возвращением, возвращением капитана. Он забил важный гол. Мы провели хороший матч, играли в хороший футбол», – сказал Лапорта.