Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане – это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации»

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола высказался об общественно-политических проблемах в мире.

«Никогда, никогда в истории человечества – никогда, никогда у нас не было такой ясной информации перед глазами, как сейчас: геноцид в Палестине, то, что происходит на Украине, то, что происходит в России, то, что происходит по всему миру – в Судане, везде.

Это все происходит у нас на глазах. Хотим мы это видеть или нет – это наша проблема, проблема людей. Это наши проблемы.

В конце концов, есть кадры. Это не просто мнения о том, была игра хорошей или плохой, что произошло здесь или там, кого надо было выпускать – этого игрока или другого», – сказал Гвардиола.