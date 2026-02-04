  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане – это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации»
166

Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане – это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации»

Пеп Гвардиола высказался о доступе к информации о политических проблемах в мире.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался об общественно-политических проблемах в мире.

«Никогда, никогда в истории человечества – никогда, никогда у нас не было такой ясной информации перед глазами, как сейчас: геноцид в Палестине, то, что происходит на Украине, то, что происходит в России, то, что происходит по всему миру – в Судане, везде.

Это все происходит у нас на глазах. Хотим мы это видеть или нет – это наша проблема, проблема людей. Это наши проблемы.

В конце концов, есть кадры. Это не просто мнения о том, была игра хорошей или плохой, что произошло здесь или там, кого надо было выпускать – этого игрока или другого», – сказал Гвардиола.

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12940 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
Политика
logoМанчестер Сити
высшая лига Судан
высшая лига Палестина
logoЧемпионат Украины по футболу
logoпремьер-лига Россия
166 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Никогда в истории не было такой ясной информации". Я бы сказал по другому - никогда в истории не было столько дезинформации.
Ответ Potapson
"Никогда в истории не было такой ясной информации". Я бы сказал по другому - никогда в истории не было столько дезинформации.
Комментарий скрыт
Ответ Potapson
"Никогда в истории не было такой ясной информации". Я бы сказал по другому - никогда в истории не было столько дезинформации.
Очевидно что это кривой перевод слова clear, у него чуть другое значение чем вам показалось, смысл в четкости и объеме информации, а не как раньше, что-то происходит но неизвестно что толком
Да-да, информация яснее некуда. Те, кто надо - хорошие, те, кто надо - плохие. А если что-то свидетельствует об обратном, то эта информация не появится.
Ответ Филин73
Да-да, информация яснее некуда. Те, кто надо - хорошие, те, кто надо - плохие. А если что-то свидетельствует об обратном, то эта информация не появится.
Или выборы как в Румынии можно отменить, если не тот кандидат победил
Ответ ks-1993
Или выборы как в Румынии можно отменить, если не тот кандидат победил
Комментарий скрыт
Гражданская война в Ливии и Сирии, геноцид в Руанде, события в Югославии, Ирано-иракская война, Вторжение в Кувейт, перманентный Афганистан, конфликты на постсоветском пространстве. Да-да, никогда такого не было, только сейчас все началось и именно текущие мировые проблемы особенные. До этого конфликты конечно не документировались и картины не было видно
Ответ alexey102rus
Гражданская война в Ливии и Сирии, геноцид в Руанде, события в Югославии, Ирано-иракская война, Вторжение в Кувейт, перманентный Афганистан, конфликты на постсоветском пространстве. Да-да, никогда такого не было, только сейчас все началось и именно текущие мировые проблемы особенные. До этого конфликты конечно не документировались и картины не было видно
да он вроде про технологии современные, перевод кривой наверно и вырван из контекста, он о том что кто-то где-то пукнул и в туже минуту это в сети, а раньше такого не было и жили себе спокойно. Меньше знаешь, крепче спишь
Ответ alexey102rus
Гражданская война в Ливии и Сирии, геноцид в Руанде, события в Югославии, Ирано-иракская война, Вторжение в Кувейт, перманентный Афганистан, конфликты на постсоветском пространстве. Да-да, никогда такого не было, только сейчас все началось и именно текущие мировые проблемы особенные. До этого конфликты конечно не документировались и картины не было видно
Вот действительно! А что касается Гвардиолы, пусть лучше больше времени уделяет своему клубу
про Иран с более, чем 30 тысяч погибших за 2 дня ничего не хочет сказать? А да, за это $ не платят, no Jews no news
Ответ John Shooter
про Иран с более, чем 30 тысяч погибших за 2 дня ничего не хочет сказать? А да, за это $ не платят, no Jews no news
+/ Они , они их замочили !
Ответ John Shooter
про Иран с более, чем 30 тысяч погибших за 2 дня ничего не хочет сказать? А да, за это $ не платят, no Jews no news
Страна исламской революции убивает своих же граждан - гении приплетают "jaws"(моя кстати любимая пивоварня)
Пеп наивен как 10 летний ребенок.
Ответ iscariot13
Пеп наивен как 10 летний ребенок.
Он-то сказать не боится, а не пыжится, изображая из себя важного и мудрого, при этом безмолвствующего
Ответ iscariot13
Пеп наивен как 10 летний ребенок.
Комментарий скрыт
"...никогда у нас не было такой ясной информации." Ну это смотря как подать эту информацию.
Вся история человечества - это война. Сейчас этот факт вызывает удивление. Соевых очень много расплодилось))
Ответ Мыкола
Вся история человечества - это война. Сейчас этот факт вызывает удивление. Соевых очень много расплодилось))
Суть человечества - исправлять ошибки прошлого, учиться на них, стараться жить в мире. Тебе, видимо, хотелось бы в темные времена вернуться, раз ты оправдаешь "нормальность" войн в 21 веке тем, что "всегда так было".
Раньше твои предки могли землевладельцам принадлежать, как имущество. Ты же не хотел бы, чтоб так всё и продолжалось?
откровенно сказать, последние 3-4 года радикально поменяли мое мировоззрение, пожалуй, все благодаря доступности информации.
Конечно нет.

Кто начинает войну когда на твою территорию нападают, берут заложников и дают чистейший casus belli на блюдечке с голубой каемочкой?
То, что сейчас есть интернеты и мы можем увидеть всё, что угодно это не только даёт нам больше информации, чем когда-либо, но так же и дезинформации, чем когда-либо.
А войны, увы, были, есть и всегда будут, как бы всем не хотелось обратного. И вероятно рано или поздно человечество своё существование таки закончит в кучках ядерного пепла, через 5, 50, 500 или 5000 лет.
Ответ Рашпель793
То, что сейчас есть интернеты и мы можем увидеть всё, что угодно это не только даёт нам больше информации, чем когда-либо, но так же и дезинформации, чем когда-либо. А войны, увы, были, есть и всегда будут, как бы всем не хотелось обратного. И вероятно рано или поздно человечество своё существование таки закончит в кучках ядерного пепла, через 5, 50, 500 или 5000 лет.
Ну про 500 и 5000 прям ты загнул. Планета в любом случае перенаселяется постепенно, а попадание в руки террористов ядерного оружия лишь вопрос времени
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
сегодня, 22:36
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
сегодня, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
сегодня, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
сегодня, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
сегодня, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
сегодня, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
сегодня, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
сегодня, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
сегодня, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
сегодня, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
сегодня, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
сегодня, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
сегодня, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
сегодня, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
сегодня, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
сегодня, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
сегодня, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
сегодня, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
сегодня, 19:35
Рекомендуем