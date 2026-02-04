Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане – это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации»
Пеп Гвардиола высказался о доступе к информации о политических проблемах в мире.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался об общественно-политических проблемах в мире.
«Никогда, никогда в истории человечества – никогда, никогда у нас не было такой ясной информации перед глазами, как сейчас: геноцид в Палестине, то, что происходит на Украине, то, что происходит в России, то, что происходит по всему миру – в Судане, везде.
Это все происходит у нас на глазах. Хотим мы это видеть или нет – это наша проблема, проблема людей. Это наши проблемы.
В конце концов, есть кадры. Это не просто мнения о том, была игра хорошей или плохой, что произошло здесь или там, кого надо было выпускать – этого игрока или другого», – сказал Гвардиола.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
Раньше твои предки могли землевладельцам принадлежать, как имущество. Ты же не хотел бы, чтоб так всё и продолжалось?
Кто начинает войну когда на твою территорию нападают, берут заложников и дают чистейший casus belli на блюдечке с голубой каемочкой?
А войны, увы, были, есть и всегда будут, как бы всем не хотелось обратного. И вероятно рано или поздно человечество своё существование таки закончит в кучках ядерного пепла, через 5, 50, 500 или 5000 лет.