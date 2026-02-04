«Аль-Иттихад» расторг контракт с Канте и подписал Эн-Несири. Француз переходит в «Фенербахче»

Нголо Канте покинул «Аль-Иттихад» – а вместо него приехал Эн-Несири.

«Аль-Иттихад» объявил об уходе Нголо Канте .

Клуб из Джидды сообщил о расторжении контракта с 34-летним полузащитником, выступавшим в Саудовской Аравии с сезона-2023/24.

В ближайшее время Канте присоединится к «Фенербахче » – стамбульцы уже анонсировали трансфер.

Тем временем из турецкого клуба по аналогичной схеме в «Аль-Иттихад» перешел форвард Юссеф Эн-Несири .

Изображение: x.com/ittihad_en