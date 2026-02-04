«Аль-Иттихад» расторг контракт с Канте и подписал Эн-Несири. Француз переходит в «Фенербахче»
Нголо Канте покинул «Аль-Иттихад» – а вместо него приехал Эн-Несири.
«Аль-Иттихад» объявил об уходе Нголо Канте.
Клуб из Джидды сообщил о расторжении контракта с 34-летним полузащитником, выступавшим в Саудовской Аравии с сезона-2023/24.
В ближайшее время Канте присоединится к «Фенербахче» – стамбульцы уже анонсировали трансфер.
Тем временем из турецкого клуба по аналогичной схеме в «Аль-Иттихад» перешел форвард Юссеф Эн-Несири.
Изображение: x.com/ittihad_en
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Аль-Иттихада»
А еще интересно посмотреть на дальнейшие трансферы между этими клубами, вероятно сумма в 4-5 млн, которую хотели за Канте, еще всплывет где-то