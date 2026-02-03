Вандалы опять испортили мурал братьев Уильямс в Бильбао. Все из-за блогера, который вызвал скандал с Ламином перед класико

Когда пресса почти отправила Нико Уильямса в «Барсу», вандалы несколько раз портили мурал игрока в Бильбао. Только за июнь 2025-го художники трижды восстанавливали фреску, автор росписи заявил, что в последнем акте вандализма виноваты поклонники «блауграны» .

Братья Уильямс остаются в «Атлетике», но их изображение на улицах города продолжают портить. На днях вандалы вновь повредили фреску: на лицах футболистов изобразили мишени. Под портретами братьев оставили послания:

«Тратите больше времени на клоунаду, чем на футбол»; «Испанские мадридисты, валите из Бильбао»; «Меньше Ибая [испанский блогер], больше «Атлетика».

Фреску испортили после того, как стало известно, что братья сняли совместный ролик со стримером Ибаем Льяносом. Именно этот блогер вывел Ламина Ямаля на громкие слова о «Мадриде» перед класико в октябре 2025-го.

Справедливо ли такое отношение фанатов к игрокам «Атлетика»?