Росеньор о вылете из Кубка лиги от «Арсенала»: «Челси» во 2-м тайме доминировал в тех зонах, в которых хотел, но не создал качественного момента. Улучшения в нашей игре очевидны»

Росеньор о вылете от «Арсенала»: доминировали во 2-м тайме, но не создали момент.

Лиэм Росеньор прокомментировал вылет из Кубка английской лиги от «Арсенала » (2:3, 0:1).

«Во втором тайме мы доминировали в тех зонах, в которых хотели, но не удавалось создать качественный момент. Когда ты давишь так, как это делали мы... Мы отправили обоих центральных защитников в штрафную соперника, и на последних минутах подобное (гол в результате контратаки – Спортс”) в такой ситуации может произойти.

«Арсенал» знал, что сегодня его ждет хороший матч, как и в первый раз. Думаю, очевидны улучшения в нашей игре по сравнению с первой игрой. Да, проигрывать – это больно, хочется пройти дальше. Нам просто нужно и дальше прибавлять – и я вижу, что это происходит.

Я не хочу искать оправдания, но перед первым матчем у нас по базе гулял вирус, мы лишились четверых, а я к тому моменту лишь три дня руководил командой. Не могу критиковать ни желание, ни интенсивность, ни готовность игроков биться.

Нам нужно помнить, что это всего лишь начало, и я очень доволен многим из того, что вижу», – сказал главный тренер «Челси » в эфире ITV.