  • Росеньор о вылете из Кубка лиги от «Арсенала»: «Челси» во 2-м тайме доминировал в тех зонах, в которых хотел, но не создал качественного момента. Улучшения в нашей игре очевидны»
25

Росеньор о вылете из Кубка лиги от «Арсенала»: «Челси» во 2-м тайме доминировал в тех зонах, в которых хотел, но не создал качественного момента. Улучшения в нашей игре очевидны»

Лиэм Росеньор прокомментировал вылет из Кубка английской лиги от «Арсенала» (2:3, 0:1).

«Во втором тайме мы доминировали в тех зонах, в которых хотели, но не удавалось создать качественный момент. Когда ты давишь так, как это делали мы... Мы отправили обоих центральных защитников в штрафную соперника, и на последних минутах подобное (гол в результате контратаки – Спортс”) в такой ситуации может произойти.

«Арсенал» знал, что сегодня его ждет хороший матч, как и в первый раз. Думаю, очевидны улучшения в нашей игре по сравнению с первой игрой. Да, проигрывать – это больно, хочется пройти дальше. Нам просто нужно и дальше прибавлять – и я вижу, что это происходит.

Я не хочу искать оправдания, но перед первым матчем у нас по базе гулял вирус, мы лишились четверых, а я к тому моменту лишь три дня руководил командой. Не могу критиковать ни желание, ни интенсивность, ни готовность игроков биться.

Нам нужно помнить, что это всего лишь начало, и я очень доволен многим из того, что вижу», – сказал главный тренер «Челси» в эфире ITV.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoЧелси
logoЛиэм Росеньор
logoКубок английской лиги
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Артета: «Здесь только один доминатор. И это я»😎
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Артета: «Здесь только один доминатор. И это я»😎
"I’m the one and only Dominator"
До штрафной мяч неплохо доводили, но Энцо бил по воробьям.
А мне понравился как Челси играл на угловых Арсенала, три игрока посередине поля, и вуаля игроков Арсенала уже мало в штрафной Челси, молодцы!
Ответ Nurbol Nuraliyev
А мне понравился как Челси играл на угловых Арсенала, три игрока посередине поля, и вуаля игроков Арсенала уже мало в штрафной Челси, молодцы!
Просто красавцы , не дали забить с углового , не забили в свои и вообще пропустили всего один!
Ответ Английский_пациент
Просто красавцы , не дали забить с углового , не забили в свои и вообще пропустили всего один!
Последний гол только для статистики, там в обороне уже никого не осталось, и гол был на последней игровой минуте
Как болельщик Арсенала признаю что в составе Челси достаточно качественных, можно сказать топовых футболистов но что за приколы с Делапом в фланге?
Тактика, что вратарь выбивает мяч на фланг на Делапа, не сработала
Росеньор топарь.
Дайте ему на левый фланг вместо Гарначо футболиста, и будет все гуд.
Ответ Proper Chels
Росеньор топарь. Дайте ему на левый фланг вместо Гарначо футболиста, и будет все гуд.
Гарначо забил Арсеналу больше, чем кто-либо другой в этом сезоне
Доминировали где хотели, а где не доминировали, там особенно и не хотели.
Будем объективны, аутсайдер Челси всегда будет таковым.
Новый доминатор. Интересно
Доминатор (вместо Лего теперь в домино играет на тренировках)
