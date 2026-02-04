Канселу не удалили за наступ при желтой в матче с «Альбасете». Экс-судья Фернандес о объяснил: «Это «остаточное действие» после игры в мяч. Арбитр верно оценил эпизод»
Экс-судья Фернандес согласен с неудалением Канселу в матче с «Альбасете».
Бывший судья Павел Фернандес разобрал спорный момент с Жоау Канселу в конце первого тайма матча с «Альбасете» в Кубке Испании (2:1).
Защитник «Барселоны», уже имевший желтую карточку, выбил мяч и в продолжении эпизода наступил на ногу Дани Бернабеу. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не стал показывать португальцу вторую желтую.
«Этот момент подпадает под то, что Технический комитет арбитров называет «остаточным действием»: контакт, который происходит после игры в мяч, без безрассудства и без чрезмерной силы.
Мунуэра Монтеро правильно интерпретировал эпизод, посчитав, что критерии для второго предупреждения отсутствовали», – написал Фернандес.
Изображение: кадр из трансляции
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12940 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Iusport
92 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Спустя пару минут после этого эпизода, игрок Альбасете по остаточной инерции вдарил головой в рот Де Йонгу, что у того пошла кровь. И никаких возмущений и претензий к судье не было.