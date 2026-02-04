Канселу не удалили за наступ при желтой в матче с «Альбасете». Экс-судья Фернандес о объяснил: «Это «остаточное действие» после игры в мяч. Арбитр верно оценил эпизод»

Экс-судья Фернандес согласен с неудалением Канселу в матче с «Альбасете».

Бывший судья Павел Фернандес разобрал спорный момент с Жоау Канселу в конце первого тайма матча с «Альбасете » в Кубке Испании (2:1).

Защитник «Барселоны», уже имевший желтую карточку, выбил мяч и в продолжении эпизода наступил на ногу Дани Бернабеу. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не стал показывать португальцу вторую желтую.

«Этот момент подпадает под то, что Технический комитет арбитров называет «остаточным действием»: контакт, который происходит после игры в мяч, без безрассудства и без чрезмерной силы.

Мунуэра Монтеро правильно интерпретировал эпизод, посчитав, что критерии для второго предупреждения отсутствовали», – написал Фернандес.

