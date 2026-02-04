  • Спортс
  Канселу не удалили за наступ при желтой в матче с «Альбасете». Экс-судья Фернандес о объяснил: «Это «остаточное действие» после игры в мяч. Арбитр верно оценил эпизод»
92

Канселу не удалили за наступ при желтой в матче с «Альбасете». Экс-судья Фернандес о объяснил: «Это «остаточное действие» после игры в мяч. Арбитр верно оценил эпизод»

Экс-судья Фернандес согласен с неудалением Канселу в матче с «Альбасете».

Бывший судья Павел Фернандес разобрал спорный момент с Жоау Канселу в конце первого тайма матча с «Альбасете» в Кубке Испании (2:1). 

Защитник «Барселоны», уже имевший желтую карточку, выбил мяч и в продолжении эпизода наступил на ногу Дани Бернабеу. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не стал показывать португальцу вторую желтую. 

«Этот момент подпадает под то, что Технический комитет арбитров называет «остаточным действием»: контакт, который происходит после игры в мяч, без безрассудства и без чрезмерной силы.

Мунуэра Монтеро правильно интерпретировал эпизод, посчитав, что критерии для второго предупреждения отсутствовали», – написал Фернандес. 

Изображение: кадр из трансляции

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Iusport
92 комментария
Ничего похожего на удаление в эпизоде не было. Очевидная игра в мяч
Ничего похожего на удаление в эпизоде не было. Очевидная игра в мяч
Не всегда, зависит от ситуации. Читай правила
Да видно было, что Канселу сначала в мяч, сыграл, а потом уже случайно наступил. Хотя это не отменяет того факта, что Канселу по недоразумению какому-то играет защитника
Да видно было, что Канселу сначала в мяч, сыграл, а потом уже случайно наступил. Хотя это не отменяет того факта, что Канселу по недоразумению какому-то играет защитника
На ветке тишина потому что это не Кареррас наступил, а игрок Барселоны
На ветке тишина потому что это не Кареррас наступил, а игрок Барселоны
На ветке тишина, потому что новость была опубликована в 2 часа ночи. Все нормальные люди в это время благополучно спят, и только болельщицы Реала рыскают по новостям про Барсу, чтоб беспомощно излить свою жёлчь)
Из-за перехвата Ямаля, мяч изменил траекторию полёта и первым на мече был Канселу. Не знаю что там рассматривать.
Спустя пару минут после этого эпизода, игрок Альбасете по остаточной инерции вдарил головой в рот Де Йонгу, что у того пошла кровь. И никаких возмущений и претензий к судье не было.
Помню в матче Сити-Челси таких наступов было штук 5 от игроков Челси, причем прилично пожосче, и судья даже желтые не показывал.
Помню в матче Сити-Челси таких наступов было штук 5 от игроков Челси, причем прилично пожосче, и судья даже желтые не показывал.
Ну тут он играл в мяч, потом просто ему ногу не куда было девать, тут уже видимо от судьи зависит
Канселу был первым на мяче, этот бернабеу будь чутка умнее убрал бы свой носок, понимая, что он не первый на мяче, тупо подставился, в надежде выклянчить карту, против канселу так действовать начали с самого начала матча.
Не важно что говорит судья, что говорит бывший судья, что было на самом деле, самое главное, что скажет Реал ТВ. Только они дадут всему реальное разъяснение. Уверен вчера весь Реал не спал, в ожидании поражения Барсы. Перес наверное готов был новые дороги построить в этом маленьком городе, лишь бы они выиграли. Но, к сожалению не оправдались их надежды. Сейчас начнут упрекать судью, который естественно от Негрейры и всё остальное на свете. А сами празднуют «заслуженную»победу в матче ЛЛ. Понадобилось 10 минут добавить, двоих удалить и пенальти назначить на последней секунде за артистический нырок, чтобы Реал как-то выиграл у Райо.
Какой удалили? Он первый в мяч сыграл
Какой удалили? Он первый в мяч сыграл
Даже если не первый, это максимум жк, обычный наступ, за такое кк не дают
Даже если не первый, это максимум жк, обычный наступ, за такое кк не дают
На момент эпизода у Канселу уже была жк
Не подкидывайте идей для Мадрид ТВ, те не упустят шанс раздуть этот рядовой эпизод до уровня Вселенского масштаба.
Да ладно. Таких или подобных эпизодов в матче было много. Мадридисты всеми правдами и неправдами желали Барсе вылета. Это нормально. Настроение у них не к черту. Правильно - готовьтесь к Мавру, тяжёлой игре, потенциальным травмам, расходу сил, карточкам и всему, к чему вы не планировали готовиться. Барса в это время будет отдыхать и потешаться с вас.. ☝️
Спортс, а как к вам попасть? Я таких новостей могу по сотке в день делать
Они за это не платят же)
