  Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги обыграла «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги обыграла «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу

В чемпионате Саудовской Аравии проходят матчи 26-го тура.

В четверг «Неом» и «Аль-Таавун» сыграли вничью (2:2) в рамках 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В пятницу «Аль-Кадисия» Матео Ретеги дома победила «Аль-Ахли» Айвена Тоуни (3:2).

В субботу «Аль-Наср» Криштиану Роналду на выезде встретится с «Аль-Халиджем», «Аль-Хилаль» Карима Бензема – с «Аль-Фатехом».

Чемпионат Саудовской Аравии

26-й тур

Высшая лига. 26 тур
13 марта 19:00, Prince Faisal bin Fahd Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Рияд
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Иттихад Джидда
Матч окончен
  Силла
90’
+4’
Силла
90’
Сали   Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi
88’
83’
Аль-Шенгити   Аль-Джулайдан
  Тозе
80’
Леандру Антунеш   Силла
75’
Лиа Оку   Alabsi
70’
69’
Фернандеш   Аль-Обод
62’
Аль-Гамди   Диаби
62’
Эн-Несири   Аль-Шехри
  Леандру Антунеш
48’
Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi   Сали
46’
2тайм
Перерыв
Ahmed Mohammed Al Siyahi
22’
4’
  Эн-Несири
Аль-Рияд
Борян, Abdulelah Mohammed Al Khaibari, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Барбе, Аль-Хайбари, Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti, Тозе, Ahmed Mohammed Al Siyahi, Лехаль, Леандру Антунеш, Лиа Оку
Запасные: Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Аль-Шехри, Faisal Ali Muslim Al Subhi, Сали, Ammar Nasser Al Harfi, Alabsi, Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari, Sultan Ali Haroun, Силла
1тайм
Аль-Иттихад Джидда:
Райкович, Митай, Кадеш, Шарахили, Аль-Шенгити, Фабиньо, Аль-Гамди, Бергвейн, Ауар, Фернандеш, Эн-Несири
Запасные: Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi, Фаллатах, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Аль-Джулайдан, Аль-Шехри, Аль-Биши, Диаби, Аль-Обод, Аль-Гамди
Подробнее
Высшая лига. 26 тур
13 марта 19:00, Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Кадисия
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Аль-Ахли Джидда
Матч окончен
  Махнаши
90’
+8’
90’
+8’
Аль-Джухани
  Аль-Аммар
90’
+2’
90’
+2’
Атангана Эдоа   Аль-Муваллад
86’
Маджраши   Бакор
79’
Марез   Салех
Такри   Махнаши
76’
Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat   Аль-Аммар
71’
71’
Рожер
67’
Кессиэ
  Аль-Джувайр
63’
59’
Атангана Эдоа
Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat
56’
Такри
46’
2тайм
Перерыв
Вайгль
44’
42’
  Атангана Эдоа
Аль-Ахмад   Такри
38’
Аль-Ахмад
32’
28’
Тоуни
27’
  Тоуни
Аль-Кадисия
Кастельс, Г. Альварес, Начо, Аль-Ахмад, Баа, Аль-Джувайр, Вайгль, Нандес, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Ретеги, Киньонес
Запасные: Eyad Sidi Mohammed Houssa, Аль-Салем, Хазази, Ассири, Аль-Аммар, Махнаши, Аль-Кассар, Аль-Шахрани, Такри
1тайм
Аль-Ахли Джидда:
Менди, Рожер, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed, Галено, Маджраши, Атангана Эдоа, Кессиэ, Аль-Джухани, Аль-Бурайкан, Тоуни, Марез
Запасные: Abdullah bin Ahmad bin Abdulaziz Abdo, Аль-Хавсави, Бакор, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Аль-Санби, Аль-Муваллад, Салех, Мийо
Подробнее
Высшая лига. 26 тур
13 марта 19:00, Al Majma'ah Sports City Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Фейха
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Аль-Иттифак
Матч окончен
Матч окончен
Бамасуд
90’
+8’
Сакала   Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi
90’
+6’
Бензия   Аль-Биши
90’
+5’
84’
Аль-Отайби   Маду
84’
Коста   Awad Abdu Dahal
Джейсон   Ганвула
83’
Sabri Abdu H. Dahal   Ammar Mohammed Al Khaibari
71’
62’
Али   Дембеле
2тайм
Перерыв
  Алфа Семеду
21’
Аль-Фейха
Москера, Бамасуд, Вильянуэва, Смоллинг, Аль-Бакауи, Алфа Семеду, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Бензия, Сакала, Джейсон, Sabri Abdu H. Dahal
Запасные: Радиф, Аль-Рашиди, Ганвула, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi, Ammar Mohammed Al Khaibari, Abdulrahman bin Ahmed bin Daghman Al Ashaja'i Al Anazi, Al-Deqeel, Аль-Харти, Аль-Биши
1тайм
Аль-Иттифак:
Родак, Аль-Отайби, Кальво, Хендри, Аль-Хатиб, Аль-Ганнам, Али, Дуда, Коста, Медран, Вейналдум
Запасные: Hassan Murtadha Ahmed Al Musallam, Faris Saeed Al Ghamdi, Маду, Дембеле, Awad Abdu Dahal, Хинди, Jalal bin Adel Al Salem, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi, Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed
Подробнее
Высшая лига. 26 тур
12 марта 19:00, King Abdullah Sport City Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Нажма
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Дамак
Матч окончен
Лазаро   Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel
90’
87’
Окита   Аль-Самири
85’
  Окита
84’
Шарахили
Majed Mohammed Yazid Dawran   Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi
82’
78’
  Вада
Бутобба   Тиянич
77’
70’
Мохаммед   Шарахили
64’
  Мейте
62’
Hassan Ali Rabea   Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi
62’
Альсахади   Аль-Кахтани
60’
Мохаммед
56’
Мейте
  Фелиппе Кардосо
51’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Hassan Ali Rabea
28’
Альсахади
Бутобба
11’
Аль-Нажма
Виктор Брага, Khalid bin Mohammed Al Subaie, Majed Mohammed Yazid Dawran, Самир, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi, Al Hawsawi, Лазаро, Гуга Родригеш, Эмад, Бутобба, Фелиппе Кардосо
Запасные: Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Тиянич, Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel, Аль-Энази, Аль-Хаусауи, Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq, Sultan bin Abdulaziz bin Mohammed Al Essa, Mohammed Mansour Yahya Mile, Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais
1тайм
Дамак:
Кевин, Аль-Обайд, Бедран, Hassan Ali Rabea, Sanousi Mohammed, Мохаммед, Силла, Вада, Окита, Альсахади, Мейте
Запасные: Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi, Naser Al Ghamdi, Шарахили, Аль-Кахтани, Аль-Самири, David, Naji
Подробнее
Высшая лига. 26 тур
12 марта 19:00, Ar-Rass Stadium (Al Hazm Club Stadium)
Логотип домашней команды
Аль-Хазем
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Холуд
Матч окончен
Аль-Сома   Oumarou Alio
89’
89’
Kortajarena Canellada   Ндорам
89’
Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri   Солан
Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi
88’
  Al Dhuwayhi
86’
85’
Ramiro Enrique Paz
Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani   Al-Nakhli
78’
Моквана   Al Dhuwayhi
78’
Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed   Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi
73’
Фабиу Мартинш   Саюд
73’
Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed
69’
67’
Аль-Досари   Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili
Аль-Сома
60’
Фабиу Мартинш
48’
2тайм
Перерыв
44’
  Ramiro Enrique Paz
  Аль-Хабаши
9’
Аль-Хазем
Зайед, Бутуй, Аль-Дахиль, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Aboubacar Bah, Розье, Аль-Хабаши, Фабиу Мартинш, Моквана, Аль-Сома
Запасные: Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi, Аль-Хайбари, Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Саюд, Oumarou Alio, Al-Ghamdi, Al-Nakhli, Al Dhuwayhi
1тайм
Аль-Холуд:
Коццани, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Пинас, Уткус, Дьомбер, Kortajarena Canellada, Бакли, Аль-Досари, Аль-Алива, Бахебри, Ramiro Enrique Paz
Запасные: Аль-Сафари, Солан, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa, Ндорам, Alshammari, Аль-Досари, Аль-Асмари
Подробнее
Высшая лига. 26 тур
12 марта 19:00, King Khalid Sport City Stadium
Логотип домашней команды
Неом
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Аль-Таавун
Матч окончен
Коне
90’
+6’
Ляказетт   Jaber
90’
+5’
90’
+3’
  Аль-Куикби
88’
Фюльжени
87’
Биэл   Koshaim Mohammed Koshaim Al Karani
87’
Аль-Муфрадж   Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli
Бенрахма   Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah
85’
Ляказетт
80’
Месси   Аль-Хеджи
78’
77’
Жиротто
  Ляказетт
76’
70’
  Мартинес
68’
Петков   Аль-Куикби
62’
Флавио
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Мартинес
Аль-Досари
42’
  Родригес
23’
Неом
Луиш Машимиану, Абди, Зезе, Аль-Досари, Аль-Брейк, Бенрахма, Коне, Дукуре, Месси, Родригес, Ляказетт
Запасные: Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah, Al-Ali, Jaber, Малайека, Аль-Хеджи, Mohammed bin Nasser bin Mani' Al Bahyan Al Hakim, Аль-Салули, Аль-Фарадж
1тайм
Аль-Таавун:
Маилсон, Аль-Муфрадж, Аль-Авджами, Жиротто, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Флавио, Эль-Махдиуи, Фюльжени, Биэл, Петков, Мартинес
Запасные: Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Атийя, Alhurayji, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Аль-Куикби, Аль-Кахтани, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Koshaim Mohammed Koshaim Al Karani
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
До конца войны Аль Наср не Роналду.
Потом видно будет.
