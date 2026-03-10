Лусиано извинился перед Осипенко за удар шипами в плечо в дерби с «Динамо» («СЭ»)
Лусиано извинился перед Осипенко за фол в дерби.
Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду извинился перед защитником «Динамо» Максимом Осипенко за грубый фол в дерби.
В воскресенье армейцы уступили со счетом 1:4 в матче 20-го тура Мир РПЛ. Лусиано был удален в 1-м тайме за удар шипами в плечо Осипенко во время верховой борьбы за мяч – сначала арбитр Сергей Иванов показал аргентинцу желтую карточку, но после просмотра ВАР изменил решение.
По информации «СЭ», Лусиано связался с Осипенко и принес защитнику «Динамо» извинения за фол.
Гонду удален по делу? Судьбоносный момент дерби ЦСКА – «Динамо»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Лусиано - хороший человек, чего не скажешь о комментаторах здесь, которые его помоями поливали за удаление и оценивают после 3-х игр! При том большинство из оценщиков даже не болеют за ЦСКА!
Верю в него, футболист он добротный, покажет себя!