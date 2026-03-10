Лусиано извинился перед Осипенко за удар шипами в плечо в дерби с «Динамо» («СЭ»)

Лусиано извинился перед Осипенко за фол в дерби.

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду извинился перед защитником «Динамо» Максимом Осипенко за грубый фол в дерби.

В воскресенье армейцы уступили со счетом 1:4 в матче 20-го тура Мир РПЛ . Лусиано был удален в 1-м тайме за удар шипами в плечо Осипенко во время верховой борьбы за мяч – сначала арбитр Сергей Иванов показал аргентинцу желтую карточку, но после просмотра ВАР изменил решение.

По информации «СЭ», Лусиано связался с Осипенко и принес защитнику «Динамо» извинения за фол.

