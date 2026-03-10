31

Лусиано извинился перед Осипенко за удар шипами в плечо в дерби с «Динамо» («СЭ»)

Лусиано извинился перед Осипенко за фол в дерби.

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду извинился перед защитником «Динамо» Максимом Осипенко за грубый фол в дерби.

В воскресенье армейцы уступили со счетом 1:4 в матче 20-го тура Мир РПЛ. Лусиано был удален в 1-м тайме за удар шипами в плечо Осипенко во время верховой борьбы за мяч – сначала арбитр Сергей Иванов показал аргентинцу желтую карточку, но после просмотра ВАР изменил решение.

По информации «СЭ», Лусиано связался с Осипенко и принес защитнику «Динамо» извинения за фол.

Гонду удален по делу? Судьбоносный момент дерби ЦСКА – «Динамо»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДинамо Москва
logoЛусиано Гонду
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoМаксим Осипенко
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Достойный поступок!
Лусиано - хороший человек, чего не скажешь о комментаторах здесь, которые его помоями поливали за удаление и оценивают после 3-х игр! При том большинство из оценщиков даже не болеют за ЦСКА!

Верю в него, футболист он добротный, покажет себя!
Ответ ser91337
Достойный поступок! Лусиано - хороший человек, чего не скажешь о комментаторах здесь, которые его помоями поливали за удаление и оценивают после 3-х игр! При том большинство из оценщиков даже не болеют за ЦСКА! Верю в него, футболист он добротный, покажет себя!
Комментарий скрыт
Ответ OldRedWhite
Комментарий скрыт
Братишка, я за ЦСКА с 9 лет болею, сейчас мне 30. Пономарев наша легенда и я его очень уважаю. Но прислушиваться к мнению старого, капризного человека не нужно. Объективно, он такую ахинею несет, что стыдно становится. Так же как и Ловчев у мясных
За это только респект
Молодец, надеемся дальше без таких косяков, подвёл команду
Фол был, но без умысла, и к счастью, последствий. Лусиано - вперёд, если что, я на тебя поставил, должен же ты дельфина уделать в конце-концов)
Фол был на оранжевую, было обоюдное стремление к мячу. Но Лусиано молодец, жаль что пока не всë получается в новом клубе, результаты будут обязательно.
Респект Лусиано! Не все могут признать свои ошибки и поступки!
Лучше поздно, чем никогда. Достойно.
Трудно судить, но извиняться не за что - игровой момент, моментальная "высшая мера", Осипенко и не почуял, так, по моде нынешней, повалялся, побежал дальше... А Гонду, верю, еще заиграет и пользу принесет, Дивеева не жалко ни грамма, Ваню бы сбагрить, но... никто не возьмет даже даром, к сожалению!
На дельфина надо было менять Дивеева
Слова меняют лишь отношение к человеку, а поступки меняют всё. Почувствуйте разницу.
Ответ Brennet
Слова меняют лишь отношение к человеку, а поступки меняют всё. Почувствуйте разницу.
Поступки важнее слов. На 13 минуте важнейшего матча не припомню, чтобы кто-то в ЦСКА удалялся! Вычеркнул клуб из гонки за золотом. Побеждай Динамо и отрыв был бы минимальным
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сенников о ЦСКА: «Перехвалили, раздавали столько авансов, что у них лучшая трансферная кампания. Выкарабкиваться будет тяжело, а могли быть на 2-м месте»
9 марта, 17:46
ЦСКА обратится в ЭСК по итогам дерби с «Динамо». Армейцы играли вдесятером с 17-й минуты после удаления Лусиано
8 марта, 20:57
У Лусиано в ЦСКА ни одного голевого действия, желтая и красная в трех матчах после трансфера из «Зенита»
8 марта, 17:13
Рекомендуем
Главные новости
Советник Лапорты Масип: «Ложь Хави о «Барсе» поражает – смешно говорить, что Жоан не главный. Его использовал кандидат, находящийся на втором плане»
9 минут назад
Мостовой о том, почему не тренирует: «Я 20 лет жил за границей. А тут у всех уже связи, места заняты – родственник, друг. Я никуда не лез, и меня особо не подпускали, я в стороне от нашего бомонда»
36 минут назад
Лапорта о судьях: «Они никогда не помогут нам. «Барсе» приходится сражаться против всего и всех в этой лиге»
56 минут назад
Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»
сегодня, 10:40
Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»
сегодня, 10:25
Артем Дзюба: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия – моя страна!»
сегодня, 10:16
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
сегодня, 10:09
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
сегодня, 09:51
Вальверде о пенальти в игре с «Сити»: «Вини спросил, хочу ли я пробить. Он легенда «Реала», отличный друг. Я и другие игроки сказали ему бить самому»
сегодня, 09:48
Директор «Байера» Рольфес о пенальти «Арсенала»: «Кристально ясно, что его не было. До ВАР говорили: касания недостаточно – сегодня же мы просто смотрим, был ли вообще контакт»
сегодня, 09:34
Ко всем новостям
Последние новости
Постекоглу о «Тоттенхэме»: «Мне больно это видеть, игроки совершенно потеряны. Их отчаяние проявлялось в спешке против «Атлетико», начало было ужасным. Нужно снизить давление на них»
13 минут назад
Депутат Свищев о России вместо Ирана на ЧМ-2026: «Никто ничего нам не должен и не даст. Там есть регламент – думаю, вопрос, кто поедет на турнир, давно решен»
27 минут назад
Юрий Жирков: «Лунев постоянно вступает со мной в исторические дискуссии. Говорили про нынешние реалии, о ситуации на Ближнем Востоке»
29 минут назад
Алонзо о Сафонове против «Челси»: «Он сделал фантастический сэйв, после которого «ПСЖ» забил 2-й гол. Этот момент изменил ход игры»
42 минуты назад
«Краснодар» принимает ЦСКА. Быки, команде нужна поддержка в домашней кубковой игре!
49 минут назадРеклама
ФНЛ запустила приложение для Smart TV: «Пользователям доступны прямые эфиры матчей всех лиг, записи и обзоры игр, а также развлекательный контент»
51 минуту назад
Лизаразю о «ПСЖ»: «Матч с «Челси» показал, что они сильны в атаке, но уязвимы в обороне. Слишком много подарков – к счастью, Пачо полностью закрыл Жоао Педро»
53 минуты назад
Партнерша вратаря «Майнца» Баца отреагировала на обсуждение ее фигуры в соцсетях: «Нет, я не беременна. Для женщин тема веса очень деликатна – из-за таких комментариев и нереалистичных образов»
сегодня, 10:48Фото
Талалаев о «Балтике» после рестарта РПЛ: «Потеря очков в концовках матчей – расплата за мою несдержанность. Это вопрос уверенности в себе»
сегодня, 10:35
Юрий Жирков: «Если меня пригласит «Спартак», когда не будет работы, отказываться не вижу смыслу. У меня такого не было и во время карьеры игрока»
сегодня, 10:25
Рекомендуем