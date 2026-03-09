🤑 Transfermarkt обновил стоимость игроков АПЛ. «МЮ» наконец подорожал

Transfermarkt провел весеннее обновление рыночных стоимостей футболистов Премьер-лиги. 225 игроков получили от портала новую трансферную стоимость. Суммарно все спортсмены английского первенства подорожали на 154 млн евро и теперь оцениваются в 12,58 млрд евро.

Доминик Собослаи после мартовского обновления дорос до отметки в 100 млн евро, его трансферная стоимость увеличилась на 15 млн евро. Главным бенефициаром обновления стал Матеуш Мане, подорожавший почти на 20 млн евро. Эли Жуниор Крупи отстал совсем немного – его стоимость выросла на 18 млн евро.

Игроки АПЛ с наибольшим ростом трансферной стоимости после мартовского обновления Transfermarkt

Наибольший спад рыночной стоимости показал Александер Исак: нападающий «Ливерпуля» потерял 20 млн евро, но все еще входит в десятку самых дорогостоящих футболистов лиги. Сразу восемь игроков АПЛ подешевели на 10 млн евро.

Игроки АПЛ с наибольшим спадом трансферной стоимости после мартовского обновления Transfermarkt

Успешная работа Майкла Кэррика у руля «Манчестер Юнайтед» помогла звездам команды увеличить трансферную стоимость. Суммарная стоимость состава «красных дьяволов» увеличилась на 35 млн евро.

По суммарной стоимости состава «Ман Юнайтед» занимает шестое место в чемпионате.

В сборную самых дорогостоящих игроков Премьер-лиги вошли только представители «большой шестерки».

В десятке самых дорогостоящих футболистов английского первенства лишь одно существенное изменение – теперь в элитный список вошел Доминик Собослаи.

Справедливые ценники?