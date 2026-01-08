Первый матч после увольнения Рубена Аморима для «Манчестер Юнайтед» спас Беньямин Шешко: словенец оформил дубль в ворота «Бернли», мяч в собственные ворота срезал Эйден Хевен, сыграли 2:2.

Бруну Фернандеш отдал ассист на Шешко и успел поработать охранником для Ману Угарте, предотвращая стычку одноклубника с бывшим товарищем по команде – Аннибалем Межбри.

Для Межбри, с которым «Юнайтед» окончательно попрощался летом 2024-го, встреча с «дьяволами» стала первой после четырехматчевой дисквалификации: игрок был наказан за то, что в матче с «Лидсом» плюнул в фаната соперника.

Бруну о характере воспитанника манкунианцев знает отлично. Показательный случай произошел, когда Аннибаль с «Бернли» еще выступал в Чемпионшипе: тунисец наступил на лежачего соперника – парня тогда осудил даже собственный тренер.