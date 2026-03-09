«Сака – дерьмо». Букайо идеально ответил на грубость фанатов «Мэнсфилда»
Выездная победа «Арсенала» над «Мэнсфилдом» получилась колоритной. «Канониры» пропустили гол от фермера, взятие ворот владельцы клуба из третьего дивизиона отметили поцелуем. А Нони Мадуэке в этой встрече забил сотый гол «Арсенала» в сезоне.
После игры подопечные Микеля Артеты уделили время юным поклонникам Мэнсфилда», которые жаждали заполучить автографы суперзвезд футбола.
Не все были так счастливы видеть лидеров Премьер-лиги на своей арене. Несколько фанатов «Мэнсфилда» принесли на трибуны футболку Букайо Сака с лаконичной надписью: «Сака – дерьмо».
Англичанин блестяще ответил грубиянам в соцсетях: «И я люблю вас, ребята».
Доброжелательных поклонников футбола, к счастью, было больше.