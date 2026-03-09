1 мин.
7

«Сака – дерьмо». Букайо идеально ответил на грубость фанатов «Мэнсфилда»

Выездная победа «Арсенала» над «Мэнсфилдом» получилась колоритной. «Канониры» пропустили гол от фермера, взятие ворот владельцы клуба из третьего дивизиона отметили поцелуем. А Нони Мадуэке в этой встрече забил сотый гол «Арсенала» в сезоне.

После игры подопечные Микеля Артеты уделили время юным поклонникам Мэнсфилда», которые жаждали заполучить автографы суперзвезд футбола. 

Не все были так счастливы видеть лидеров Премьер-лиги на своей арене. Несколько фанатов «Мэнсфилда» принесли на трибуны футболку Букайо Сака с лаконичной надписью: «Сака – дерьмо».

Англичанин блестяще ответил грубиянам в соцсетях: «И я люблю вас, ребята».

Доброжелательных поклонников футбола, к счастью, было больше.

logoНони Мадуэке
Клубы
logoпремьер-лига Англия
logoКубок Англии
logoБукайо Сака
logoМэнсфилд Таун
logoД3 Англия
logoАрсенал