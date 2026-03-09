Выездная победа «Арсенала» над «Мэнсфилдом» получилась колоритной. «Канониры» пропустили гол от фермера , взятие ворот владельцы клуба из третьего дивизиона отметили поцелуем . А Нони Мадуэке в этой встрече забил сотый гол «Арсенала» в сезоне .

После игры подопечные Микеля Артеты уделили время юным поклонникам Мэнсфилда» , которые жаждали заполучить автографы суперзвезд футбола.

Не все были так счастливы видеть лидеров Премьер-лиги на своей арене. Несколько фанатов «Мэнсфилда» принесли на трибуны футболку Букайо Сака с лаконичной надписью: «Сака – дерьмо».

Англичанин блестяще ответил грубиянам в соцсетях: «И я люблю вас, ребята».

Доброжелательных поклонников футбола, к счастью, было больше.