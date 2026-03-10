35-летний Уокер завершил карьеру в сборной Англии. Кайл провел 96 матчей

Кайл Уокер объявил о завершении карьеры в сборной Англии.

35-летний защитник «Бернли » заявил, что ему грустно, но в то же время он гордится тем, чего добился в составе национальной команды.

Уокер провел 96 матчей за Англию, последний – 10 июня 2025 года. За это время он отметился одним голом.

С Англией Уокер стал серебряным призером чемпионатов Европы 2021 и 2024 годов.