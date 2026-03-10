35-летний Уокер завершил карьеру в сборной Англии. Кайл провел 96 матчей
Кайл Уокер объявил о завершении карьеры в сборной Англии.
35-летний защитник «Бернли» заявил, что ему грустно, но в то же время он гордится тем, чего добился в составе национальной команды.
Уокер провел 96 матчей за Англию, последний – 10 июня 2025 года. За это время он отметился одним голом.
С Англией Уокер стал серебряным призером чемпионатов Европы 2021 и 2024 годов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Хотя еще 3 года назад шикарно перебегал молодого Винисиуса.
Но с возрастом теряешь скорость, а позиционно в целом Кайл играл не очень. Поэтому топ уровень держать уже не представляется возможным.
В след сезоне думается, побегает еще в шипе, а там и карьеру завершит.
Но все свое на клубном уровне выиграл, тут карьера на УРА.
Ну а в сборной угольки подвели, так бы и ЧЕ забрал