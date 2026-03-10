13

35-летний Уокер завершил карьеру в сборной Англии. Кайл провел 96 матчей

Кайл Уокер объявил о завершении карьеры в сборной Англии.

35-летний защитник «Бернли» заявил, что ему грустно, но в то же время он гордится тем, чего добился в составе национальной команды.

Уокер провел 96 матчей за Англию, последний – 10 июня 2025 года. За это время он отметился одним голом.

С Англией Уокер стал серебряным призером чемпионатов Европы 2021 и 2024 годов.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
13 комментариев
Правый фланг он сильно защищал , кто же его полностью заменит, есть конечно сильная кандидатура это Рис Джеймс
Ответ messilegend10
Правый фланг он сильно защищал , кто же его полностью заменит, есть конечно сильная кандидатура это Рис Джеймс
Джеймс 1 в 1 заменит Уокера. По всем параметрам они по мне похожи
Ответ messilegend10
Правый фланг он сильно защищал , кто же его полностью заменит, есть конечно сильная кандидатура это Рис Джеймс
Вряд ли, травмируется часто
Конкретно сдал походу прошлого сезона.
Хотя еще 3 года назад шикарно перебегал молодого Винисиуса.
Но с возрастом теряешь скорость, а позиционно в целом Кайл играл не очень. Поэтому топ уровень держать уже не представляется возможным.
В след сезоне думается, побегает еще в шипе, а там и карьеру завершит.
Но все свое на клубном уровне выиграл, тут карьера на УРА.
Ну а в сборной угольки подвели, так бы и ЧЕ забрал
Ответ Олег Лисицын
Конкретно сдал походу прошлого сезона. Хотя еще 3 года назад шикарно перебегал молодого Винисиуса. Но с возрастом теряешь скорость, а позиционно в целом Кайл играл не очень. Поэтому топ уровень держать уже не представляется возможным. В след сезоне думается, побегает еще в шипе, а там и карьеру завершит. Но все свое на клубном уровне выиграл, тут карьера на УРА. Ну а в сборной угольки подвели, так бы и ЧЕ забрал
Комментарий удален модератором
Ответ Kapik Kapik
Комментарий удален модератором
* до финала
эх прямо перед победным чм...
Я думаю если бы все таки остался в Сити, 100ку матчей за сборную пробил бы...
Один из лучших игроков сити пеповской эпохи, да и в апл он легенда, в символической сборной за 21 век выбран лучшим правым защитником Апл
