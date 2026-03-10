Платини жаль, что на место Месси, Хави, Иньесты, Модрича, де Брюйне, Гризманна приходят «стереотипные» футболисты: «Становится меньше игроков с улицы, из народного футбола»
Платини о современном футболе: игроков с улицы становится меньше.
Мишель Платини отметил сокращение количества индивидуально ярких футболистов.
По словам бывшего полузащитника сборной Франции, «становится все меньше игроков с улицы, из народного футбола».
Платини жаль, что он больше не видит таких игроков, как «Гризманн, де Брюйне, Модрич, Месси, Хави, Иньеста», вместо них – «стереотипные» футболисты.
Футбол, по его мнению, стал менее «свободным» и менее «техничным», за исключением разве что защитников, которые «в плане техники стали лучше, но в плане обороны – хуже».
