  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Платини жаль, что на место Месси, Хави, Иньесты, Модрича, де Брюйне, Гризманна приходят «стереотипные» футболисты: «Становится меньше игроков с улицы, из народного футбола»
70

Платини жаль, что на место Месси, Хави, Иньесты, Модрича, де Брюйне, Гризманна приходят «стереотипные» футболисты: «Становится меньше игроков с улицы, из народного футбола»

Платини о современном футболе: игроков с улицы становится меньше.

Мишель Платини отметил сокращение количества индивидуально ярких футболистов.

По словам бывшего полузащитника сборной Франции, «становится все меньше игроков с улицы, из народного футбола».

Платини жаль, что он больше не видит таких игроков, как «Гризманн, де Брюйне, Модрич, Месси, Хави, Иньеста», вместо них – «стереотипные» футболисты.

Футбол, по его мнению, стал менее «свободным» и менее «техничным», за исключением разве что защитников, которые «в плане техники стали лучше, но в плане обороны – хуже».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
logoМишель Платини
logoХави
logoАндрес Иньеста
logoМЛС
logoМилан
logoКевин де Брюйне
logoИнтер Майами
logoБарселона
logoЛа Лига
logoНаполи
logoАнтуан Гризманн
logoАтлетико
logoЛионель Месси
logoсерия А Италия
logoЛука Модрич
70 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Футбол вообще все больше становится вылизанным лаком для волос. Да и все меньше в нем игры, а больше спорта. На любителя, но не по мне
Ответ группа Последний День Недели
Футбол вообще все больше становится вылизанным лаком для волос. Да и все меньше в нем игры, а больше спорта. На любителя, но не по мне
Так обычно говорят либо кто в прошлом застал и раньше трава была зеленее, либо те кто футбол тогда просто не смотрел. Глобально ничего не изменилось, раньше игроки даже более системные и примитивные были, ты даже МЮ Фергюсона возьми:) 4-4-2, играет правый защитник Невилл и никуда со своей позиции не уходит, отдает пас вперёд на правого полузащитника Бэкхэма и тот по своему флангу бежит и навешивает/простреливает на двух форвардов впереди, т.е. была системность где игроки выполняли по сути одну функцию, да были 10ки вроде Рональдиньо которые креативили и им давали больше свободы, но таких игроков были единицы, а сейчас их просто заменили вингеры вроде Доку и Ямаля:)
Ответ rigobersong
Так обычно говорят либо кто в прошлом застал и раньше трава была зеленее, либо те кто футбол тогда просто не смотрел. Глобально ничего не изменилось, раньше игроки даже более системные и примитивные были, ты даже МЮ Фергюсона возьми:) 4-4-2, играет правый защитник Невилл и никуда со своей позиции не уходит, отдает пас вперёд на правого полузащитника Бэкхэма и тот по своему флангу бежит и навешивает/простреливает на двух форвардов впереди, т.е. была системность где игроки выполняли по сути одну функцию, да были 10ки вроде Рональдиньо которые креативили и им давали больше свободы, но таких игроков были единицы, а сейчас их просто заменили вингеры вроде Доку и Ямаля:)
Может тогда объяснишь куда пропали дальнобойщики?есть ли сейчас голы со штрафных как это делал жуниньо?или может кто то ломает перекладины с 40 метров как Йон Арне Риссе?или где фрингсы в бундеслиги которые с 40 метров лупили и брали на себя ответственность?
Полностью согласен. Когда Роналдиньо, Бекхэм, Роналдо, Кака, Роберто Карлос или Зидан были с мячом, можно было не вглядываться в номер, было по движениям понятно, кто с мячом. Про Рона и Месси я вообще молчу. А сейчас Дембеле с мячом не особо отличается по игре от любого другого вингера ПСЖ. То же самое Фоден, Витинья, Рафинья и т.д. все как по лекалам, стало меньше индивидуальностей. Пожалуй, только Бруну и Ямаль что-то похожее показывают
Ответ Александр Колосов
Полностью согласен. Когда Роналдиньо, Бекхэм, Роналдо, Кака, Роберто Карлос или Зидан были с мячом, можно было не вглядываться в номер, было по движениям понятно, кто с мячом. Про Рона и Месси я вообще молчу. А сейчас Дембеле с мячом не особо отличается по игре от любого другого вингера ПСЖ. То же самое Фоден, Витинья, Рафинья и т.д. все как по лекалам, стало меньше индивидуальностей. Пожалуй, только Бруну и Ямаль что-то похожее показывают
а как же Педри
Ответ ster3
а как же Педри
Поменяй Педри на Де Йонга или даже на Тонали, допустим ,в игре Барсы ничего принципиально не изменится
Платини прав. Футбол становится всё более системным. Индивидуальность часто не вписывается в общие схемы. Кто из молодёжи может сейчас зажечь? Многое зависит от команды и от тренера, конечно. Но конкретных имён мало. Хотя меня, как болельщика Барсы, радует игра Педри и Ямаля.
Ответ Evgen Vynokurov
Платини прав. Футбол становится всё более системным. Индивидуальность часто не вписывается в общие схемы. Кто из молодёжи может сейчас зажечь? Многое зависит от команды и от тренера, конечно. Но конкретных имён мало. Хотя меня, как болельщика Барсы, радует игра Педри и Ямаля.
Олисе, Ямаль, Винисиус, Мбаппе, Дембеле, Доку, Педри, Витинья, Леау, Шерки и ещё десяток игроков найти можно:) Просто футбол надо смотреть, а не лить крокодильи слезы, а вот раньше-то:))
Ответ rigobersong
Олисе, Ямаль, Винисиус, Мбаппе, Дембеле, Доку, Педри, Витинья, Леау, Шерки и ещё десяток игроков найти можно:) Просто футбол надо смотреть, а не лить крокодильи слезы, а вот раньше-то:))
Вот раньше включаешь и смотришь как взламывают автобусы по 90мин часто, сейчас такого меньше
Вот, мы уже дожили до тех пор, когда ностальгию вызывают звёзды 00-х - 10-х. Ещё пару десятилетий - и пойдёт ностальгия по Ямалю, Педри, Мбаппе, Беллингему, Бруно Фернандешу, Кейну, Киммиху, Винисиусу и Лаутаро Мартинесу. Вот были, мол, люди в наше время.
Ответ NikoVinkovic
Вот, мы уже дожили до тех пор, когда ностальгию вызывают звёзды 00-х - 10-х. Ещё пару десятилетий - и пойдёт ностальгия по Ямалю, Педри, Мбаппе, Беллингему, Бруно Фернандешу, Кейну, Киммиху, Винисиусу и Лаутаро Мартинесу. Вот были, мол, люди в наше время.
Главное, чтобы ностальгия по Нкунку не началась. Хотя лично мне точно будет не хватать Лукаку: выражение лица при каждом промахе бесценно.
Ответ Турник Маггзи Боггза
Главное, чтобы ностальгия по Нкунку не началась. Хотя лично мне точно будет не хватать Лукаку: выражение лица при каждом промахе бесценно.
вместо Нкунку понастольгируем по Мкунку, ведь он хороший)
сейчас футбол стал больше на лёгкую атлетику похож,а точнее на спринтерский бег
Ответ dinamo39
сейчас футбол стал больше на лёгкую атлетику похож,а точнее на спринтерский бег
Больше на шахматы.
Ответ папаша Мюллер
Больше на шахматы.
та не, парни черного цвета бегут и бегут у них голова за ногами не успевает,вот на что намекал платини
И так каждые 10 лет говорят
Ответ Georgia Tbilisi_1116698369
И так каждые 10 лет говорят
И каждые 10 лет их всё меньше и меньше.
Ответ Pavlo Pedko
И каждые 10 лет их всё меньше и меньше.
это да да и это факт
Всех игроков которых Платини перечислил не являются уличными футболистами. Зидан, Винисиус, Роналдиньо и Это’о вот тип игроков которые как раз пришли с улицы в детские школы. Платини опять бредит
Что поделать, порядок бьёт класс, система всегда окажется эффективнее (но не эффектнее) сообщества ярких, но индивидуальностей.
Помню как в начале 10х говорили, что это поколение не то, и что вот раньше футболисты были-то...
Винисиус позицинирует себя как человека с улицы
та нафиг надо нам такие.
а если речь за технику, то всё дело в тренерах, которые запрещают идти в обыгрыш
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Винисиус позицинирует себя как человека с улицы та нафиг надо нам такие. а если речь за технику, то всё дело в тренерах, которые запрещают идти в обыгрыш
про технику...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мишель Платини: «Все правила судейства меняют, подстраиваясь под ВАР. Я бы использовал его только для определения офсайда. Надоело вмешательство в ситуации с игрой рукой»
10 марта, 11:54
Платини об обвинениях в коррупции: «Мне было суждено стать президентом ФИФА, но меня боялись. Группа людей решила «убить» меня. Они могли заработать много денег, и я был им не нужен»
15 января, 16:18
Платини рад, что «Ювентус» не продали криптокомпании: «Нельзя продать эмоции, болельщиков, традиции, и Элканн все понимает. Этот клуб – уникальное явление»
14 декабря 2025, 11:05
Рекомендуем
Главные новости
Мостовой о том, почему не тренирует: «Я 20 лет жил за границей. А тут у всех уже связи, места заняты – родственник, друг. Я никуда не лез, и меня особо не подпускали, я в стороне от нашего бомонда»
4 минуты назад
Лапорта о судьях: «Они никогда не помогут нам. «Барсе» приходится сражаться против всего и всех в этой лиге»
24 минуты назад
Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»
37 минут назад
Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»
52 минуты назад
Артем Дзюба: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия – моя страна!»
сегодня, 10:16
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
сегодня, 10:09
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
сегодня, 09:51
Вальверде о пенальти в игре с «Сити»: «Вини спросил, хочу ли я пробить. Он легенда «Реала», отличный друг. Я и другие игроки сказали ему бить самому»
сегодня, 09:48
Директор «Байера» Рольфес о пенальти «Арсенала»: «Кристально ясно, что его не было. До ВАР говорили: касания недостаточно – сегодня же мы просто смотрим, был ли вообще контакт»
сегодня, 09:34
Винисиус предлагал пробить пенальти Вальверде, сделавшему хет-трик в игре с «Сити», но уругваец отказался. Бразилец извинился перед болельщиками за то, что не забил
сегодня, 09:19Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Алонзо о Сафонове против «Челси»: «Он сделал фантастический сэйв, после которого «ПСЖ» забил 2-й гол. Этот момент изменил ход игры»
10 минут назад
«Краснодар» принимает ЦСКА. Быки, команде нужна поддержка в домашней кубковой игре!
17 минут назадРеклама
ФНЛ запустила приложение для Smart TV: «Пользователям доступны прямые эфиры матчей всех лиг, записи и обзоры игр, а также развлекательный контент»
19 минут назад
Лизаразю о «ПСЖ»: «Матч с «Челси» показал, что они сильны в атаке, но уязвимы в обороне. Слишком много подарков – к счастью, Пачо полностью закрыл Жоао Педро»
21 минуту назад
Партнерша вратаря «Майнца» Баца отреагировала на обсуждение ее фигуры в соцсетях: «Нет, я не беременна. Для женщин тема веса очень деликатна – из-за таких комментариев и нереалистичных образов»
29 минут назадФото
Талалаев о «Балтике» после рестарта РПЛ: «Потеря очков в концовках матчей – расплата за мою несдержанность. Это вопрос уверенности в себе»
42 минуты назад
Юрий Жирков: «Если меня пригласит «Спартак», когда не будет работы, отказываться не вижу смыслу. У меня такого не было и во время карьеры игрока»
52 минуты назад
Барколя и Энрике получили 8 за матч с «Челси» от L’Équipe. У Сафонова – 5, у Мендеша – 3, у Дембеле и Невеша – 7, у Йоргенсена – 2, Росеньору поставили 4
сегодня, 10:09
Шалимов о поражении «Зенита»: «Забив, решили остановиться и доигрывать, а «Оренбург» давил. Тройка Вендел – Педро – Джон в центре – просто катастрофа»
сегодня, 09:54
Гендиректор «Ахмата» Айдамиров о санкциях США: «Еще 100 наложат – выстоим. Если мы еще достойно выступаем, значит, адаптировались»
сегодня, 09:41
Рекомендуем