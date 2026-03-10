Общая таблица АПЛ за 28 лет: «МЮ» лидирует с отрывом в 155 очков, «Сити» лишь шестой

Фанаты любят прикрываться «историей», защищая неудачи текущих лет или же, наоборот, принижая достижения некоторых других команд.

АПЛ появилась не так давно, но несколько поколений футболистов уже сменилось. Давайте посмотрим, кто успешнее на дистанции истории лиги.

Удивительно, но «МЮ» по-прежнему уверенно лидирует. А вот «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» идут примерно в одну ногу.

К топ-4 кто-нибудь подберется?