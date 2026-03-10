Общая таблица АПЛ за 28 лет: «МЮ» лидирует с отрывом в 155 очков, «Сити» лишь шестой
Фанаты любят прикрываться «историей», защищая неудачи текущих лет или же, наоборот, принижая достижения некоторых других команд.
АПЛ появилась не так давно, но несколько поколений футболистов уже сменилось. Давайте посмотрим, кто успешнее на дистанции истории лиги.
Удивительно, но «МЮ» по-прежнему уверенно лидирует. А вот «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» идут примерно в одну ногу.
К топ-4 кто-нибудь подберется?
1 - Ливерпуль (121 сезон в высших лигах, 16027 очков)
2 - МЮ (122 сезона, 15822 pts)
3 - Арсенал (121, 15149)
4 - Манчестер Сити (122, 14451)
5 - Эвертон (126, 14303)
6 - Астон Вилла (126, 14156)
7 - Садерленд (124, 13457)
8 - Ньюкастл юнайтед (121, 13365)
9 - Вест Бромвич Альбион (126, 13252)
10 - Челси (109, 13124)
Тоттенхэм на 16-м месте (114, 12690)
Попавший в 10-ку АПЛ ВестХэм, если брать всю историю, находится на 28-м (99, 10497)
Таким образом, если брать топ-10, то в его составе только Сандерленд с ВестБромвич заменился на Тоттенхэм с ВестХэмом. А у Сити даже ухудшился рейтинг.
Такие дела.
К топ-3 никогда никаких вопросов не было, заметьте