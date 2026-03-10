Фонт о словах Хави про Месси: «Надеюсь, Лионель расскажет правду до воскресенья, чтобы люди не голосовали по надуманным соображениям. Первым делом позвоню ему и извинюсь от имени «Барсы»

Виктор Фонт: надеюсь, Месси расскажет правду об уходе из «Барсы» до выборов.

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт надеется, что Лионель Месси прояснит ситуацию с уходом из клуба до выборов.

Ранее бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави рассказал , что Месси был близок к возвращению в 2023 году: «Все было готово, он хотел вернуться, у нас было разрешение от Ла Лиги. Но Лапорта все остановил». Глава Ла Лиги Хавьер Тебас впоследствии заявил , что лига не одобряла трансфер аргентинца.

Выборы президента «Барселоны» назначены на воскресенье, 15 марта.

«Не думаю, что Месси выскажется до воскресенья, но я надеюсь, что он это сделает. Ему нужно рассказать правду, чтобы избиратели не голосовали по надуманным соображениям.

Одним из первых моих решений [в случае победы] будет позвонить Месси и извиниться от имени всей «Барселоны», – сказал Фонт.