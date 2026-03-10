  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фонт о словах Хави про Месси: «Надеюсь, Лионель расскажет правду до воскресенья, чтобы люди не голосовали по надуманным соображениям. Первым делом позвоню ему и извинюсь от имени «Барсы»
13

Фонт о словах Хави про Месси: «Надеюсь, Лионель расскажет правду до воскресенья, чтобы люди не голосовали по надуманным соображениям. Первым делом позвоню ему и извинюсь от имени «Барсы»

Виктор Фонт: надеюсь, Месси расскажет правду об уходе из «Барсы» до выборов.

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт надеется, что Лионель Месси прояснит ситуацию с уходом из клуба до выборов.

Ранее бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави рассказал, что Месси был близок к возвращению в 2023 году: «Все было готово, он хотел вернуться, у нас было разрешение от Ла Лиги. Но Лапорта все остановил». Глава Ла Лиги Хавьер Тебас впоследствии заявил, что лига не одобряла трансфер аргентинца.

Выборы президента «Барселоны» назначены на воскресенье, 15 марта.

«Не думаю, что Месси выскажется до воскресенья, но я надеюсь, что он это сделает. Ему нужно рассказать правду, чтобы избиратели не голосовали по надуманным соображениям.

Одним из первых моих решений [в случае победы] будет позвонить Месси и извиниться от имени всей «Барселоны», – сказал Фонт.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoЛионель Месси
logoЛа Лига
logoМЛС
logoСборная Аргентины по футболу
Виктор Фонт
logoЖоан Лапорта
logoИнтер Майами
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лео достаточно умен, чтобы не мазаться в этом дерьме
А зачем Лео это нужно вообще? Подкупить его вряд ли представляется возможным
Ответ Александр Колосов
А зачем Лео это нужно вообще? Подкупить его вряд ли представляется возможным
Все знают о том, что у Месси и Лапорты непростые отношения из-за ухода Лео в 2021 году.
И Фонт на этом спекулирует, постоянно вспоминая о Месси и говоря "я ему сразу позвоню после своей победы" или "вот победил бы я в прошлый раз - Месси играл бы в Барселоне".

Сам же Месси дал четко понять, что он не будет принимать участие в этих выборах ни под каким предлогом.
Фонт бы на Матч ТВ не затерялся. Любитель набросить на вентилятор
Месси точно теперь будет молчать.. Он вообще скуп на слова.. Он не балабол, как Авейру.. ☝️
Смотрите это как на старый рэп баттл, где два персонажа поносят друг друга ради поддержки аудитории, тут такой же сценарий
Опорочил имя легенды Хави, теперь просит сделать это Месси ради своей выгоды.

Фу, дешевка. Лапорта тоже выезжал на имени Месси, но я совсем не припомню, чтобы Лапорта вынуждал легенд клуба дискриминировать оппонента.

Если до этого я считал, что Фонт может попробовать свои силы когда Лапорта уйдет, но после этих слов и манипулятивного интервью Хави я считаю этому человеку нужно запретить вообще хоть как-то касаться к клубу.

Затащил в свою команду всех бывших людей Лапорты. Даже не удосужился свою команду собрать, все у Лапорты подлизал, даже тактика выборов на имени Месси.

Лапорта проходимец, этот еще хуже, второй Бартомеу.
Клоунада Фонта
Хави опозорил, теперь еще и Месси притянуть хочет. Хави потом будет говорить что его обманули.
И все это делается перед важными матчами клуба, разве люди которые действительно любят клуб будут такое устраивать перед решающими матчами ЛЧ? Ну точно не человек который ходит в футболке Жироны.
Грызутся из за кресла,думаю Месси от этого не страдает,он и так на пенсии хорошо устроился,зачем ему этот " цирк" ?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»
13 минут назад
Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»
28 минут назад
Артем Дзюба: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия – моя страна!»
37 минут назад
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
44 минуты назад
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
сегодня, 09:51
Вальверде о пенальти в игре с «Сити»: «Вини спросил, хочу ли я пробить. Он легенда «Реала», отличный друг. Я и другие игроки сказали ему бить самому»
сегодня, 09:48
Директор «Байера» Рольфес о пенальти «Арсенала»: «Кристально ясно, что его не было. До ВАР говорили: касания недостаточно – сегодня же мы просто смотрим, был ли вообще контакт»
сегодня, 09:34
Винисиус предлагал пробить пенальти Вальверде, сделавшему хет-трик в игре с «Сити», но уругваец отказался. Бразилец извинился перед болельщиками за то, что не забил
сегодня, 09:19Фото
Артем Дзюба: «Израиль и Америку не дисквалифицируют. Это банальный вопрос, и так все понятно»
сегодня, 08:59
Ракитич о Месси: «Если ты любишь футбол, ты любишь Лео – необязательно быть фанатом «Барсы» или «Майами». Этот человек изменил наше понимание игры, он лучший в истории»
сегодня, 08:52
Ко всем новостям
Последние новости
Партнерша вратаря «Майнца» Баца отреагировала на обсуждение ее фигуры в соцсетях: «Нет, я не беременна. Для женщин тема веса очень деликатна – из-за таких комментариев и нереалистичных образов»
5 минут назадФото
Талалаев о «Балтике» после рестарта РПЛ: «Потеря очков в концовках матчей – расплата за мою несдержанность. Это вопрос уверенности в себе»
18 минут назад
Юрий Жирков: «Если меня пригласит «Спартак», когда не будет работы, отказываться не вижу смыслу. У меня такого не было и во время карьеры игрока»
28 минут назад
Барколя и Энрике получили 8 за матч с «Челси» от L’Équipe. У Сафонова – 5, у Мендеша – 3, у Дембеле и Невеша – 7, у Йоргенсена – 2, Росеньору поставили 4
44 минуты назад
Шалимов о поражении «Зенита»: «Забив, решили остановиться и доигрывать, а «Оренбург» давил. Тройка Вендел – Педро – Джон в центре – просто катастрофа»
59 минут назад
Гендиректор «Ахмата» Айдамиров о санкциях США: «Еще 100 наложат – выстоим. Если мы еще достойно выступаем, значит, адаптировались»
сегодня, 09:41
Мадуэке о пенальти с «Байером»: «Когда видишь ВАР, думаешь: «Боже мой». Но я знал, что это 11-метровый»
сегодня, 09:40
Хвича с 8.9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «ПСЖ» с «Челси». У Сафонова 6.6, Йоргенсен – худший с 3.3
сегодня, 09:31
70 конгрессменов США направили письмо в ФИФА с призывом снизить цены на билеты ЧМ и оказать финансовую помощь городам-организаторам
сегодня, 09:27
Давиде Анчелотти об увольнении Алонсо из «Реала»: «Кажется, что это большое потрясение, но это часть жизни. На Хаби это никак не отразится»
сегодня, 09:12
Рекомендуем