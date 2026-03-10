Фонт о словах Хави про Месси: «Надеюсь, Лионель расскажет правду до воскресенья, чтобы люди не голосовали по надуманным соображениям. Первым делом позвоню ему и извинюсь от имени «Барсы»
Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт надеется, что Лионель Месси прояснит ситуацию с уходом из клуба до выборов.
Ранее бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави рассказал, что Месси был близок к возвращению в 2023 году: «Все было готово, он хотел вернуться, у нас было разрешение от Ла Лиги. Но Лапорта все остановил». Глава Ла Лиги Хавьер Тебас впоследствии заявил, что лига не одобряла трансфер аргентинца.
Выборы президента «Барселоны» назначены на воскресенье, 15 марта.
«Не думаю, что Месси выскажется до воскресенья, но я надеюсь, что он это сделает. Ему нужно рассказать правду, чтобы избиратели не голосовали по надуманным соображениям.
Одним из первых моих решений [в случае победы] будет позвонить Месси и извиниться от имени всей «Барселоны», – сказал Фонт.
И Фонт на этом спекулирует, постоянно вспоминая о Месси и говоря "я ему сразу позвоню после своей победы" или "вот победил бы я в прошлый раз - Месси играл бы в Барселоне".
Сам же Месси дал четко понять, что он не будет принимать участие в этих выборах ни под каким предлогом.
Фу, дешевка. Лапорта тоже выезжал на имени Месси, но я совсем не припомню, чтобы Лапорта вынуждал легенд клуба дискриминировать оппонента.
Если до этого я считал, что Фонт может попробовать свои силы когда Лапорта уйдет, но после этих слов и манипулятивного интервью Хави я считаю этому человеку нужно запретить вообще хоть как-то касаться к клубу.
Затащил в свою команду всех бывших людей Лапорты. Даже не удосужился свою команду собрать, все у Лапорты подлизал, даже тактика выборов на имени Месси.
Лапорта проходимец, этот еще хуже, второй Бартомеу.
Хави опозорил, теперь еще и Месси притянуть хочет. Хави потом будет говорить что его обманули.
И все это делается перед важными матчами клуба, разве люди которые действительно любят клуб будут такое устраивать перед решающими матчами ЛЧ? Ну точно не человек который ходит в футболке Жироны.