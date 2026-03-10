  • Спортс
  • Ньямси после 2:2 с «Ахматом»: «Локомотив» остается в чемпионской гонке, несмотря на ничью»
3

Ньямси после 2:2 с «Ахматом»: «Локомотив» остается в чемпионской гонке, несмотря на ничью»

Жерзино Ньямси: «Локомотив» остается в чемпионской гонке.

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси считает, что железнодорожники продолжают бороться за чемпионство.

В понедельник «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» (2:2) в матче 20-го тура Мир РПЛ. Команда занимает 3-е место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.

«Конечно, «Локомотив» хотел победить «Ахмат» и выйти на первое место в турнирной таблице. К сожалению, наша команда пропустила два быстрых гола в первом тайме. Хорошо, что нам удалось отыграться и набрать одно очко.

Да, всем необходимо вынести урок из прошедшей встречи. Но впереди много матчей, и мы остаемся в чемпионской гонке, несмотря на ничью», – сказал Ньямси.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
