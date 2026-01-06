🎥 Карл оформил 2+1 в первой игре после признания в любви «Мадриду». Повторил празднование Роналду

17-летний Леннарт Карл влип в первый карьерный скандал. На встрече с членами фан-клуба «Баварии» парень заявил , что за мюнхенцев играть здорово, но вообще-то он надеется однажды присоединиться к команде своей мечты – «Мадриду».

Поклонникам Рекордмайстера ситуация, мягко говоря, не понравилась. Юноше пришлось закрыть комментарии в соцсетях из-за мощного потока критики от собственных фанатов, за Леннарта уже вступился Лотар Маттеус .

Пока от клуба мечты Карл слышал только отказ, парню приходится играть за «Баварию». В товарищеской встрече с «Зальцбургом» юноша забил и продемонстрировал культовое празднование «Calma» от Криштиану Роналду.

Если кто забыл:

«Бавария» убрала «Зальцбург» со счетом 5:0, четыре гола забили во втором тайме, у Леннарта – дубль и ассист на 18-летнего Фелипе Чавеса из академии мюнхенцев. Молодой перуанец в товарищеской встрече еще и ассистировал на Карла.

Ждем, когда Чавес признается в любви «Барсе»?