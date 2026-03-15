Арбелоа о 4:1 с «Эльче»: «Рад очень важной победе. Игроки приложили огромные усилия, такой результат с очень сложным соперником – это похвально. Гол Гюлера оправдал покупку билета»

Альваро Арбелоа оценил победу над «Эльче».

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал победу над «Эльче » в 28-м туре Ла Лиги (4:1).

«[Такой результат] в матче с очень сложным соперником – это очень похвально. Игроки приложили огромные усилия, я очень благодарен за то, что многие из них делают, и рад победе, которая была важна сегодня».

О выходе молодых воспитанников

«После такого вечера я могу умереть счастливым – как игрок, вышедший из академии «Реала », и ее тренер, который провел много лет со многими из этих игроков. Возможность впервые выпустить на «Бернабеу» Яньеса и Агуадо , которых я тренировал, когда им было по 13 или 14 лет, означает для меня нечто неописуемое. Это потрясающая новость для всей академии, и они являются примером для подражания».

Про гол Гюлера ударом со своей половины поля

«Я видел, как все вскинули руки, не веря своим глазам, это невероятно – забить такой гол с 70 метров. Стоит заплатить за билет, чтобы увидеть такой гол».

Про гол Вальверде, которого он назвал Хуанито XXI века

«Такими темпами он станет еще и Уго Санчесом. Ему все комфортнее и комфортнее играть в штрафной соперника, это отличный опыт – работать с ним изо дня в день».

Про ответный матч с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

«Они заставят нас изрядно помучиться. У нас хорошее преимущество, но мы знаем, что, когда они в ударе, они могут пройтись катком по любому сопернику. Мы должны выйти на поле такими же сосредоточенными и стремиться к победе, потому что в противном случае мы будем сильно мучаться», – сказал Арбелоа.