  • Арбелоа о 4:1 с «Эльче»: «Рад очень важной победе. Игроки приложили огромные усилия, такой результат с очень сложным соперником – это похвально. Гол Гюлера оправдал покупку билета»
28

Арбелоа о 4:1 с «Эльче»: «Рад очень важной победе. Игроки приложили огромные усилия, такой результат с очень сложным соперником – это похвально. Гол Гюлера оправдал покупку билета»

Альваро Арбелоа оценил победу над «Эльче».

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал победу над «Эльче» в 28-м туре Ла Лиги (4:1).

«[Такой результат] в матче с очень сложным соперником – это очень похвально. Игроки приложили огромные усилия, я очень благодарен за то, что многие из них делают, и рад победе, которая была важна сегодня».

О выходе молодых воспитанников

«После такого вечера я могу умереть счастливым – как игрок, вышедший из академии «Реала», и ее тренер, который провел много лет со многими из этих игроков. Возможность впервые выпустить на «Бернабеу» Яньеса и Агуадо, которых я тренировал, когда им было по 13 или 14 лет, означает для меня нечто неописуемое. Это потрясающая новость для всей академии, и они являются примером для подражания».

Про гол Гюлера ударом со своей половины поля

«Я видел, как все вскинули руки, не веря своим глазам, это невероятно – забить такой гол с 70 метров. Стоит заплатить за билет, чтобы увидеть такой гол».

Про гол Вальверде, которого он назвал Хуанито XXI века

«Такими темпами он станет еще и Уго Санчесом. Ему все комфортнее и комфортнее играть в штрафной соперника, это отличный опыт – работать с ним изо дня в день».

Про ответный матч с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

«Они заставят нас изрядно помучиться. У нас хорошее преимущество, но мы знаем, что, когда они в ударе, они могут пройтись катком по любому сопернику. Мы должны выйти на поле такими же сосредоточенными и стремиться к победе, потому что в противном случае мы будем сильно мучаться», – сказал Арбелоа. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Стоит заплатить за билет, чтобы увидеть такой гол - пожалуй лучше и не скажешь.
нравится, когда тренеры на пресс-конференциях нетривиальны.
на верхушке в этой стезе естественно сидит моур.
арбелоа двигается своим путем и наконец это резонирует с общим состояние команды и, что главнее, с результатами.
Ответ drag23
нравится, когда тренеры на пресс-конференциях нетривиальны. на верхушке в этой стезе естественно сидит моур. арбелоа двигается своим путем и наконец это резонирует с общим состояние команды и, что главнее, с результатами.
что еще понравилось - полное отсутствие эйфории перед ответкой с сити. только здравая вера и сосредоточенность.
Ответ drag23
нравится, когда тренеры на пресс-конференциях нетривиальны. на верхушке в этой стезе естественно сидит моур. арбелоа двигается своим путем и наконец это резонирует с общим состояние команды и, что главнее, с результатами.
Да Мадриду просто давно нужно было переходить на фактические 4-4-2, где Феде будет на правом фланге, как было в золотом 2022 году, и не пытаться втиснуть в состав условных Родриго, Мастантуоно и т.д. Он сумасшедший объем дает там, что в защите, что в нападении
Нужно бороться до самого конца. Удачи вам тренер, и всей команде👍.
Хорошо что ротировал состав, дал крылья молодняку. Единственный нюанс...они слишком хотели оправдать высокое доверие, вместо того что бы успокоить игру они её взвинтили. В целом хорошо всё закончилось )
Ответ Аврал
Хорошо что ротировал состав, дал крылья молодняку. Единственный нюанс...они слишком хотели оправдать высокое доверие, вместо того что бы успокоить игру они её взвинтили. В целом хорошо всё закончилось )
согласен. но в целом так и нужно. ничего, для кого-то это может быть чуть ли не единственный матч за основной состав. молодняк и должен так выходить
Вальверде марку держит. Даже отсутствие Мбаппе не заметно. Удачи Арбелоа. Побольше таких матчей, и таких красивых голов.
Реалу стоит держать в голове ответный матч против Юве, когда упустили преимущество в 3 гола и спас пенальти в конце. Ну и тот ответный матч Барсы против Ливерпуля тоже не стоит забывать.
Ответ ernar11
Реалу стоит держать в голове ответный матч против Юве, когда упустили преимущество в 3 гола и спас пенальти в конце. Ну и тот ответный матч Барсы против Ливерпуля тоже не стоит забывать.
еще игра с Челси в 2022 году
Ладно, выпустить столько молодёжи в еще не выигранном матче - уважаю такое решение. Питарч в основе два матча подряд - уважаю. Схема без нападающих - занятно. За всем этим становится интересно наблюдать, хотя во время недавнего матча с Хетафе я был готов выключить трансляцию и подождать до лета.
Ответ Сергей Гайлюнас
Ладно, выпустить столько молодёжи в еще не выигранном матче - уважаю такое решение. Питарч в основе два матча подряд - уважаю. Схема без нападающих - занятно. За всем этим становится интересно наблюдать, хотя во время недавнего матча с Хетафе я был готов выключить трансляцию и подождать до лета.
Комментарий скрыт
Ответ dinamo39
Комментарий скрыт
ну я не буду тебе тут объяснять значение слова интерес. Реал проблемный, Сити проблемный, решил посмотреть матч и вот так получилось - интересно было смотреть. И с Эльче - было интересно, особенно когда пачку молодых игроков выпустили, понимаешь? Мне за Реалом интересно было наблюдать, мне без разницы, мёртвый сити или нет или на каком месте Эльче.
Для Сити будет матч сезона - Чемпионат наверное уже ушёл )
Хотя , с другой стороны , после Реала два матча в двух английских кубках с Арсеналом и Ливерпулем ))
И тем не менее - мотивации максимальная будет у Пепв и его команды.
Тот случай , когда в ЛЧ будет нечего терять и можно идти ва-банк !
Фильм Ва-банк помните ? ))
Начало конечно выдалось максимально инертным, как и в принципе большинство матчей, тупо не хватает лидера, может все таки Вальверде возьмет на себя эту роль, тогда и мы, кроме результата, будем восхищаться и игрой ?!
Надо же, ни слова о Винисиусе
