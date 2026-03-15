Литвинов о 0:2 с «Зенитом»: «Должны были забирать победу. Тяжело повлиять на решения судей, что «Спартак» всегда фолит. Посмотрите тогда моменты с Дмитриевым, Зобниным, Соболем»
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказал недовольство судейством в игре с «Зенитом» (0:2) в 21-м туре Мир РПЛ.
– Должны были забирать победу. К сожалению, у нас все упирается в реализацию каких-то моментов. В последних играх очень много пропускаем, много ошибок, пенальти. Тяжело повлиять на то, что судьи решают, что игрок «Спартака» всегда совершает неправильные действия.
– Каких моментов это касается? Пенальти или момента, когда Соболев въехал в голову Умярову?
– Первый пенальти спорный. Сергей Карасев мог как поставить, так и не поставить. Это моменты 50 на 50. Второй момент тоже. Посмотрите тогда момент с Игорем Дмитриевым, когда его заменили и это осталось без внимания. Луис Энрике наступает ему на голеностоп, человек уходит на замену, сейчас травмирован. С Зобой момент, с Соболем… Это влияет не только на результат, но и на психологическое состояние команды, – сказал Литвинов.
Ничего в моменте с Умяровым не было, сам спровоцировал контакт, а за лёгкое касание Зобнина выпрашивать КК это позорище, нытьё и скулёж.