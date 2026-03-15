  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Литвинов о 0:2 с «Зенитом»: «Должны были забирать победу. Тяжело повлиять на решения судей, что «Спартак» всегда фолит. Посмотрите тогда моменты с Дмитриевым, Зобниным, Соболем»
180

Литвинов о 0:2 с «Зенитом»: «Должны были забирать победу. Тяжело повлиять на решения судей, что «Спартак» всегда фолит. Посмотрите тогда моменты с Дмитриевым, Зобниным, Соболем»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказал недовольство судейством в игре с «Зенитом» (0:2) в 21-м туре Мир РПЛ

– Должны были забирать победу. К сожалению, у нас все упирается в реализацию каких-то моментов. В последних играх очень много пропускаем, много ошибок, пенальти. Тяжело повлиять на то, что судьи решают, что игрок «Спартака» всегда совершает неправильные действия.

Каких моментов это касается? Пенальти или момента, когда Соболев въехал в голову Умярову?

Первый пенальти спорный. Сергей Карасев мог как поставить, так и не поставить. Это моменты 50 на 50. Второй момент тоже. Посмотрите тогда момент с Игорем Дмитриевым, когда его заменили и это осталось без внимания. Луис Энрике наступает ему на голеностоп, человек уходит на замену, сейчас травмирован. С Зобой момент, с Соболем… Это влияет не только на результат, но и на психологическое состояние команды, – сказал Литвинов.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoЛуис Энрике Андре
logoАлександр Соболев
logoРуслан Литвинов
logoсудьи
logoИгорь Дмитриев
logoЗенит
logoРоман Зобнин
logoСергей Карасев
180 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
должны были забирать победу, но не попали в створ. бывает, чо. бгг.
Ответ ragnvald ulfsson
Попадать в створ с пенальти легко и приятно. Удобно, когда с отрывом лидируешь по пенальти в Газпром Лиге )
Ответ Pelerin
Зенит и без пенальти чаще в створ бьют. Просто днище кроме как жалобами на судейство свою игру оправдать не могут. Позорище.
Ну да, те самые знаменитые гарантированные победы с 0 ударов в створ.
Ответ fil_spb
Ну и я конечно очень удивлён, что спартачи умудряются ныть даже об эпизоде с Дмитриевым. Они ещё днем это делать начали. Кто-то им идею подал? Там вообще фола не было. Там Энрике чисто плечо в плечо играл, никто не виноват, что Дмитриев потом ему под ноги упал. Это абсолютно игровой момент, просто с обидным для Дмитриева итогом. Несчастный случай. Но нет, ноют же.
Ответ fil_spb
Зобнин тоже случайно под бутцы попал, и умяров тоже совершенно случайно лицом соболеву в локоть влетел
Как забирать победу,если вы не нанесли ни одного прямого удара серьзног в створ ворот?!По игре ничья,но пенальти были,о чем ещё тут говорить!?
Ответ Spartakus1984
И что интересно, практически такой же пенальти "заработал " сам Литвинов в самом конце матча с сочами. И раз это повторяется вновь, то значит тренерский штаб не доносит это до игроков. А нужно просто за такие пенальти на ровном месте наказывать штрафом
Ответ Иван Иванов
А надо доносить? Им по 7 лет)))))
Очень хорошо, что они считают, что проиграли из-за судейства. Пускай и дальше так думают.
Ответ sob4kin.s@yandex.ru
А зенит пусть думает что побеждает на классе
Ответ Филипп Юзбашев
Но ведь как раз вчера была именно такая победа
Спартаковцам не стыдно вот так пенять на судью? Если бы судья был к ним действительно строг, он бы дал вторую желтую Солари за грубый фол в самом начале второго тайма, вторую желтую Ву за грубый снос Мантуана в середине второго тайма (по факту Ву не то что вторую, а даже первую карточку получил только за пенальти в концовке), и играли бы они вдевятером
Ответ Wesley
Серьезно?! И ни слова про Вендела и Соболева. Настоящий питерец.
Ответ Wesley
В своём глазу бревна не видишь, в чужом соринку ты увидешь. И не стыдно тебе...
Человек, не умеющий играть в футбол, рассуждает о футболе... Забирать победу он приехал. У вас ноль ударов в створ ворот соперника за 96 минут, как вы победу забирать собирались? Или ты думал, что дальше будет дополнительное время, а потом серия пенальти, в которой мешок в воротах по фамилии Максименко вдруг затащит? Не нарушайте правила в своей штрафной, и не будет вам пенальти. И да, оба пенальти не фифти-фифти, а абсолютно правильные. Плачь дальше, забираюший победу, твой удел - страдание!
Ответ Архитектор Мендисабаль
Комментарий скрыт
Ответ Арик Хэллбой
Всё по делу. Архитектор, кстати, фигню редко несёт. Стоит прислушаться. =)
Ноль ударов в створ ворот, о какой победе речь?Карасёву Ву сын родной что ли, что всё прощал ему, а Солари снёс Мантуана не на ЖК(вторую).

Ничего в моменте с Умяровым не было, сам спровоцировал контакт, а за лёгкое касание Зобнина выпрашивать КК это позорище, нытьё и скулёж.
Чтобы забрать победу, наверное нужно нанести больше ударов в створ, чем 0
Теперь юбилярам в каждом матче минимум два пеналя ставят, по-другому не справляются, тут же юбилей очередной на носу!
Ответ Ебздрогыч
Ну так оба пеналя по делу! В чем претензия ? Зенит сыграл грамотно. Отсиделся. Забил. Забрал инициативу. Забил. Снова судьи виноваты ?
Ответ jpdpk4d2ky
Пенальти были, да. Вот о только к моменту первого «юбиляры» должны были играть вдесятером, а к моменту второго - вдевятером. И кто знает, были бы этот пенальти при таком раскладе.
Зенит играл плохо, никто и не спарит. Вот если бы Спартак сыграл хотя бы как Оренбург и попадал в створ ворот, то мог бы и победить. Но проиграв, не найдя ничего лучшего, пошли привычным путём, валят всё на судью - мы бы им дали, если бы судья удалил парочку зенитовцев, мы же крутые такие. )
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лапочкин о возможном бане Талалаева на месяц, как было у Станковича, за стычку в матче с ЦСКА: «Навряд ли. Длительные дисквалификации в России дают редко»
вчера, 20:35
Быстров о судействе в матче «Зенита» и «Спартака»: «Единица! Почему не удалили Вендела? Наверное, судьи забыли памперсы пододеть»
вчера, 18:44
Петржела о Соболеве: «Неважно, какой он мальчик, главное – хороший нападающий»
вчера, 18:00
Рекомендуем
Главные новости
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». Бруну, Кунья, Мбемо играют. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Рубина», «Акрон» сыграл 1:1 с «Ахматом», «Пари НН» против «Крыльев»
25 минут назадLive
Александр Мостовой: «Талалаев уже гавкался с людьми, его надо сильно наказать. Зачем выбивать мяч? Вопиющий случай. То, что он сделал, – ужас, так нельзя»
38 минут назад
Тер Стегену не разрешили проголосовать на выборах президента «Барсы» – его не нашли в списках избирателей. Вратарь ждал больше 10 минут, но проблему не решили
59 минут назадВидео
Чемпионат Англии. «МЮ» принимает «Астон Виллу», «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом»
56 минут назадLive
В среднем наш футбольный диктант пишут на «4». Сможете лучше?
57 минут назадТесты и игры
Чемпионат Италии. «Милан» против «Лацио», «Рома» в гостях у «Комо»
57 минут назадLive
Пономарев про Талалаева: «Немножко возомнил себя Моуринью, а это не идет ему, нужно скромнее быть. Это не красит его»
сегодня, 13:52
Березуцкий о трансферах «Урала»: «Я бы хотел Педри, Роналду и Месси. Но они не поехали, отказались»
сегодня, 13:39Видео
Финалиссима отменена из-за конфликта на Ближнем Востоке. Аргентина отказалась играть на «Бернабеу» и от финала с Испанией из двух матчей. УЕФА поблагодарил Катар, «Реал» и RFEF
сегодня, 13:16
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Урал» победил «Арсенал», «Челябинск» и «Волга» сыграли вничью
2 минуты назад
Быстров согласен, что «Спартак» становится середняком: «Но у них одна из самых больший армий болельщиков»
3 минуты назад
Все игроки Испании и Аргентины, включая Месси, были готовы сыграть в Финалиссиме (Фабрицио Романо)
15 минут назад
Андрей Канчельскис: «Дзюба в нынешней форме не усилил бы никого из топ-клубов»
25 минут назад
Чемпионат Германии. «Лейпциг» в гостях у «Штутгарта», «Вердер» против «Майнца»
27 минут назадLive
«Пари НН» – «Крылья Советов». 2:0 – Олусегун и Вешнер Тичич забили в 1-м тайме. Онлайн-трансляция
32 минуты назадLive
«Барселона» – «Севилья». Педри, Рафинья, Левандовски играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:15
52 минуты назад
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет с «Гавром», «Ренн» примет «Лилль»
57 минут назадLive
Вратарь «Баварии» Ульрайх порвал приводящую мышцу бедра в матче с «Байером». 37-летний голкипер играл впервые за 1,5 года
сегодня, 13:07
«Акрон» в большинстве спасся в игре с «Ахматом» – 1:1. Дзюба сравнял на 84-й, Мелкадзе тоже забил, Исмаэла удалили на 49-й
сегодня, 12:58
Рекомендуем