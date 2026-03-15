Литвинов о 0:2 с «Зенитом»: «Должны были забирать победу. Тяжело повлиять на решения судей, что «Спартак» всегда фолит. Посмотрите тогда моменты с Дмитриевым, Зобниным, Соболем»

Литвинов о 0:2 с «Зенитом»: «Спартак» должен был забирать победу.

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказал недовольство судейством в игре с «Зенитом » (0:2) в 21-м туре Мир РПЛ .

– Должны были забирать победу. К сожалению, у нас все упирается в реализацию каких-то моментов. В последних играх очень много пропускаем, много ошибок, пенальти. Тяжело повлиять на то, что судьи решают, что игрок «Спартака » всегда совершает неправильные действия.

– Каких моментов это касается? Пенальти или момента, когда Соболев въехал в голову Умярову?

– Первый пенальти спорный. Сергей Карасев мог как поставить, так и не поставить. Это моменты 50 на 50. Второй момент тоже. Посмотрите тогда момент с Игорем Дмитриевым, когда его заменили и это осталось без внимания. Луис Энрике наступает ему на голеностоп, человек уходит на замену, сейчас травмирован. С Зобой момент , с Соболем… Это влияет не только на результат, но и на психологическое состояние команды, – сказал Литвинов.