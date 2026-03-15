У «Реала» при Арбелоа 11 побед и 4 поражения

«Реал» одержал 11-ю победу под руководством Альваро Арбелоа.

«Реал» разгромил «Эльче » (4:1) в 28-м туре Ла Лиги .

Это 11-я победа мадридцев под руководством Альваро Арбелоа . Всего при новом тренере столичный клуб провел 15 игр, в которых также потерпел 4 поражения.

17 марта «Реал » сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» на выезде (первая игра – 3:0).